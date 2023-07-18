Metsäkauriskolarien määrä kasvaa alkukesästä – tarkkaavaisuutta erityisesti ohitusteillä

26.5.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Pohjois-Häme | Tiedote

Metsäkauriskolarien määrä kasvaa touko- kesäkuussa, kun nuoret pukit liikkuvat aktiivisesti uusille alueille. Viime vuosina pelkästään Tampereen kaupungin alueella on sattunut touko-kesäkuun aikana vuosittain noin 30–40 metsäkauriskolaria.

Metsäkauriskanta on kasvanut taajama-alueilla. Kauris onkin nykyään tuttu näky Tampereen puistoissa, puutarhoissa ja teiden varsilla. Kasvaneet kannat näkyvät myös lisääntyneinä liikenneonnettomuuksina.

Suurin osa kolareista tapahtuu kaupungin ohitusteillä, joilla ajonopeudet ovat korkeita.

– Tähän aikaan vuodesta ylivuotiset pikkupukit lähtevät etsimään omia elinalueitaan, mikä lisää niiden liikkumista myös vilkkaiden teiden läheisyydessä, Antti Lappalainen Tampereen riistanhoitoyhdistyksestä sanoo.

Autoilijoiden kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tienvarsien liikkeisiin ja sovittaa ajonopeus olosuhteisiin.

Hirvieläinkolarista aina ilmoitus hätäkeskukseen

Metsäkauriskolareista selvitään yleensä peltivaurioilla. On kuitenkin tärkeää ilmoittaa kaikista hirvieläinkolareista hätäkeskukseen, jotta eläimen kunto voidaan tarkastaa ja mahdollisesti loukkaantunut eläin lopettaa.

Ilmoitus hätäkeskukseen käynnistää viranomais- ja SRVA-vapaaehtoisten toimintaketjun, jossa loukkaantunut eläin pyritään löytämään nopeasti.

Suurriistavirka-apua eli SRVA-toiminta perustuu riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoisiin. He auttavat poliisia jäljittämällä kolareissa loukkaantuneita eläimiä.

Kolaripaikan merkitseminen helpottaa vapaaehtoisten työtä.

– Jos kolaripaikkaa ei ole merkitty, eläintä voidaan joutua etsimään pitkään. Siksi on tärkeää merkitä paikka esimerkiksi muovipussilla, Lappalainen kertoo.

Toimi näin hirvieläinkolarin sattuessa

  • Huolehdi loukkaantuneista
  • Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla
  • Soita 112
  • Merkitse onnettomuuspaikka

Riistaonnettomuusmerkin voi tulostaa osoitteesta: riista.fi

metsäkauris srva liikenne

Yhteyshenkilöt

Antti Lappalainen
Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja
Tampereen riistanhoitoyhdistys
puh. 050 4091146

Marko Mikkola
Erikoissuunnittelija
Suomen riistakeskus
puh. 029 431 2282

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

