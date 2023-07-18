Metsäkauriskolarien määrä kasvaa alkukesästä – tarkkaavaisuutta erityisesti ohitusteillä
26.5.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Pohjois-Häme | Tiedote
Metsäkauriskolarien määrä kasvaa touko- kesäkuussa, kun nuoret pukit liikkuvat aktiivisesti uusille alueille. Viime vuosina pelkästään Tampereen kaupungin alueella on sattunut touko-kesäkuun aikana vuosittain noin 30–40 metsäkauriskolaria.
Metsäkauriskanta on kasvanut taajama-alueilla. Kauris onkin nykyään tuttu näky Tampereen puistoissa, puutarhoissa ja teiden varsilla. Kasvaneet kannat näkyvät myös lisääntyneinä liikenneonnettomuuksina.
Suurin osa kolareista tapahtuu kaupungin ohitusteillä, joilla ajonopeudet ovat korkeita.
– Tähän aikaan vuodesta ylivuotiset pikkupukit lähtevät etsimään omia elinalueitaan, mikä lisää niiden liikkumista myös vilkkaiden teiden läheisyydessä, Antti Lappalainen Tampereen riistanhoitoyhdistyksestä sanoo.
Autoilijoiden kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tienvarsien liikkeisiin ja sovittaa ajonopeus olosuhteisiin.
Hirvieläinkolarista aina ilmoitus hätäkeskukseen
Metsäkauriskolareista selvitään yleensä peltivaurioilla. On kuitenkin tärkeää ilmoittaa kaikista hirvieläinkolareista hätäkeskukseen, jotta eläimen kunto voidaan tarkastaa ja mahdollisesti loukkaantunut eläin lopettaa.
Ilmoitus hätäkeskukseen käynnistää viranomais- ja SRVA-vapaaehtoisten toimintaketjun, jossa loukkaantunut eläin pyritään löytämään nopeasti.
Suurriistavirka-apua eli SRVA-toiminta perustuu riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoisiin. He auttavat poliisia jäljittämällä kolareissa loukkaantuneita eläimiä.
Kolaripaikan merkitseminen helpottaa vapaaehtoisten työtä.
– Jos kolaripaikkaa ei ole merkitty, eläintä voidaan joutua etsimään pitkään. Siksi on tärkeää merkitä paikka esimerkiksi muovipussilla, Lappalainen kertoo.
Toimi näin hirvieläinkolarin sattuessa
- Huolehdi loukkaantuneista
- Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla
- Soita 112
- Merkitse onnettomuuspaikka
Riistaonnettomuusmerkin voi tulostaa osoitteesta: riista.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Lappalainen
Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja
Tampereen riistanhoitoyhdistys
puh. 050 4091146
Marko Mikkola
Erikoissuunnittelija
Suomen riistakeskus
puh. 029 431 2282
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus – Pohjois-Häme
Kuhmoisissa varmistunut isokokoinen susipentue18.7.2023 15:15:46 EEST | Tiedote
Pirkanmaalla tallentui riistakameraan seitsemän sudenpennun leikit.
Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Pohjois-Hämeeseen26.6.2023 10:24:35 EEST | Tiedote
Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle hirven pyyntilupia 1 218 kappaletta ja valkohäntäpeuran pyyntilupia 4 761 kappaletta. Etenkin hirvilupamäärä pienentyi hirvikannan pienentymisestä johtuen. Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä säilyi edelleen korkeana.
Hirvikanta pääosin tavoitetasolla Pohjois-Hämeessä30.3.2023 09:00:00 EEST | Tiedote
Hirvikantaa on viime vuosina pienennetty ja hirvikanta on tavoitellulla tasolla pääosalla aluetta. Myös valkohäntäpeurakanta on pienentynyt, mutta tiheimmillä alueilla peurakannassa on edelleen vähennystarvetta. Sidosryhmiltä tavoitteiden toteutuminen sai kiitokset.
Ilmoita suurpetohavainnosta petoyhdyshenkilölle9.12.2022 12:00:00 EET | Tiedote
Suomen suurpetokantojen kehitystä seurataan petoyhdyshenkilöverkoston avulla. Verkoston varmentamat havainnot muodostavat suurpetokantojen arvioinnin perustan. Ilmoittamalla oman havaintosi alueesi petoyhdyshenkilölle autat tarkentamaan kannanarviointia.
Ilveslupien määrä pienentyi Pohjois-Hämeessä25.10.2022 09:42:41 EEST | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Hämeen alueelle kannanhoidolliset poikkeusluvat yhdeksän ilveksen metsästykseen seitsemälle eri hakijalle. Pyyntikausi alkaa joulukuun alusta.