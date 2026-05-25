Palveluverkkomuutosten ensimmäinen vaihe takana Hämeenlinnassa – Forssan tilasuunnittelu on hyvässä vauhdissa

Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat palveluverkkomuutokset näkyvät asiakkaille jo Hämeenlinnassa ja pian myös muualla Kanta-Hämeessä. Aluevaltuusto päätti Oma Hämeen palveluverkkomuutoksista huhtikuussa 2024, mutta niiden toimeenpano on alkanut laajemmin vasta tänä vuonna Hämeenlinnassa. Forssassa muutokset alkavat näkyä ensi vuonna ja Riihimäellä vasta vuonna 2030.

Palveluverkkomuutoksien toteuttaminen on edennyt rivakasti suhteessa muutosten määrään ja laajuuteen. Muutosten läpivienti edellyttää sekä palvelutuotannolta että projektiorganisaatiolta valtavan määrän valmistelevaa työtä. Suunnittelua ja toteutusta on tehty tiiviillä asiantuntijajoukolla. Työ on edellyttänyt osallistujilta vahvaa osaamista, sitoutumista sekä joustavuutta.

Palveluverkkomuutosten tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus, laatu ja kustannustehokkuus. Muutosten lähtökohtana ovat väestön palvelutarpeet ja niiden muutokset sekä henkilöstön ja rahoituksen riittävyys. Pelastuspalveluihin ei ole tulossa suuria muutoksia, niistä on linjattu pelastustoimen palvelutasopäätöksessä.

Palveluverkkomuutosten pääperiaatteena on koota sosiaali- ja terveyspalveluja Oma Hämeen omiin tiloihin sekä integroida palveluja yhteen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Samalla rakennetaan uusia, monialaisia palvelukokonaisuuksia, kuten esimerkiksi Forssaan tuleva perhekeskus tai Parantolankadun sote-asema Hämeenlinnassa.

Uusi koostesivu avattu

Muutoksia on valmistelu tiiviisti sen henkilöstön kanssa, jota muutokset koskevat. Yksiköt ovat perustaneet yhteisiä talotoimikuntia, joissa käydään yhdessä läpi tilasuunnittelua ja muuttoaikatauluja. Talotoimikunnissa myös suunnitellaan yhteisiä toimintamalleja ja luodaan me-henkeä yli toimiala- ja tulosaluerajojen.

Asukkaille palvelumuutoksista tiedotetaan erikseen sitä mukaa, kun aikataulut täsmentyvät ja asiat tulevat ajankohtaiseksi. Lisäksi muutoksista on koottu tietoa omalle sivulleen omahame.fi-sivustolle. Koostesivulla kerromme tärkeimmistä palveluiden ja yksiköiden muutoksista, jotka vaikuttavat asiakkaiden palveluihin. Hallinnollisia muutoksia ei sivulla kuvata. Tutustu palveluverkkomuutoksiin

Koostesivun lisäksi tiedot palvelumuutoksista päivitetään aina myös palveluiden omille sivuille ja yhteystietoihin. Asiakkaat saavat ajanvaraustensa yhteydessä aina täsmälliset tiedot vastaanottopaikasta sekä saapumisohjeet. Huomioithan, että kutsukirjeesi voi tulla myös Suomi.fi-viestinä. Lue lisää Suomi.fi-viesteistä

Riihimäen uuden sote-keskuksen kohtalo ratkeaa loppuvuonna

Hämeenlinnassa palveluverkon muutokset ovat käynnistyneet ensimmäisenä ja ovat myös maakunnan laajimpia. Assi-sairaalan toiminnan käynnistyttyä Oma Hämeen palveluja on muuttanut sairaalalta vapautuneisiin tiloihin Ahvenistonmäelle. Vanhan keskussairaalan alueelle on koottu muun muassa mielenterveys- ja päihdepalveluja, ikäihmisten hallintoa sekä hallinnon ja tukipalvelujen toimintoja. Lisäksi alueella on aloittanut toimintansa uusi Apparan nuorisokoti.

Lisäksi Parantolankadun sosiaali- ja terveysasema on aloittanut toimintansa vanhan keskussairaalan entisen päivystyksen tiloissa, niin sanotussa E5-rakennuksessa. Uudessa toimipisteessä toimivat Jukolan terveysasema eli perusterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanotot, kuntoutus, Ahveniston neuvola ja perhesuunnittelu sekä kotisairaala.

Hämeenlinnassa sote-palveluja kootaan myös Viipurintien terveysasemalle ja Uppsala-taloon, jossa palvelut säilyvät ennallaan. Viipurintien terveysaseman suuremmat muutot toteutuvat pääosin syksyllä 2026. Viipurintielle kootaan perusterveydenhuollon vastaanottopalveluja, laboratorio- ja kuvantamispalveluja, hammashoitoa, kuntoutusta, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä sosiaalipalvelujen asiakasvastaanottoja. Samalla Ojoisten ja Idänpään terveysasemien vastaanottotoiminta siirtyy Viipurintielle.

Forssan muutosten osalta viimeistellään parhaillaan tilasuunnittelua sekä tehdään muutosten käytännön valmisteluja. Forssassa palveluja tiivistetään pääterveysasemalle, sairaalan tiloihin sekä Korkeavahan kiinteistöön. Syksyllä käynnistyvät tarvittavat remontit, minkä jälkeen muutot voidaan käynnistää vaiheittain. Varsinaiset tilamuutokset on alustavasti aikataulutettu vuodelle 2027.

Riihimäellä on meneillään uuden sote-keskuksen hankesuunnitelman laatiminen. Hankesuunnitelma valmistuu syys–lokakuussa 2026, ja päätös investoinnista on tarkoitus tehdä loppuvuoden aikana. Hanketta valmistellaan yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa.

Forssan ja Riihimäen muutoksista viestitään myöhemmin vielä tarkemmin. Forssan palvelumuutosten suunnitelmiin voi tutustua palveluverkkomuutosten koostesivuilla.

Muutosten tavoitteet ja taustat

Oma Häme kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja vastaamaan alueen asukkaiden muuttuvia tarpeita. Tavoitteena on tarjota palveluja niin, että asiakas saa oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

Palvelujen kokoamisella pyritään parantamaan eri palveluiden yhteistyötä, sujuvoittamaan asiakkaiden palvelupolkuja sekä hyödyntämään nykyisiä tiloja tehokkaammin. Muutos nähdään myös mahdollisuutena kehittää uusia yhteistyömuotoja Oma Hämeessä. Yhteisen suunnittelun kautta voidaan parantaa työskentelyolosuhteita, yhdistää työkulttuureja ja rakentaa uusia yhteisiä toimintamalleja.

Palveluverkkomuutoksilla ei pyritä henkilöstön vähentämiseen. Joillakin toimialoilla ja tulosalueilla muutokset voivat kuitenkin edellyttää yhteistoimintaneuvotteluita, mikäli työnkuviin tai työpisteisiin tulee olennaisia muutoksia.

Oma Häme kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja vastaamaan alueen asukkaiden muuttuvia tarpeita. Tavoitteena on tarjota palveluja niin, että asiakas saa oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan oikeassa paikassa.