Palveluverkkomuutosten ensimmäinen vaihe takana Hämeenlinnassa – Forssan tilasuunnittelu on hyvässä vauhdissa
26.5.2026 09:23:54 EEST | Oma Häme | Tiedote
Tietoa muutoksista ja niiden vaikutuksista sote-palveluihin on koottu verkkosivuille.
Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat palveluverkkomuutokset näkyvät asiakkaille jo Hämeenlinnassa ja pian myös muualla Kanta-Hämeessä. Aluevaltuusto päätti Oma Hämeen palveluverkkomuutoksista huhtikuussa 2024, mutta niiden toimeenpano on alkanut laajemmin vasta tänä vuonna Hämeenlinnassa. Forssassa muutokset alkavat näkyä ensi vuonna ja Riihimäellä vasta vuonna 2030.
Palveluverkkomuutoksien toteuttaminen on edennyt rivakasti suhteessa muutosten määrään ja laajuuteen. Muutosten läpivienti edellyttää sekä palvelutuotannolta että projektiorganisaatiolta valtavan määrän valmistelevaa työtä. Suunnittelua ja toteutusta on tehty tiiviillä asiantuntijajoukolla. Työ on edellyttänyt osallistujilta vahvaa osaamista, sitoutumista sekä joustavuutta.
Palveluverkkomuutosten tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus, laatu ja kustannustehokkuus. Muutosten lähtökohtana ovat väestön palvelutarpeet ja niiden muutokset sekä henkilöstön ja rahoituksen riittävyys. Pelastuspalveluihin ei ole tulossa suuria muutoksia, niistä on linjattu pelastustoimen palvelutasopäätöksessä.
Palveluverkkomuutosten pääperiaatteena on koota sosiaali- ja terveyspalveluja Oma Hämeen omiin tiloihin sekä integroida palveluja yhteen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Samalla rakennetaan uusia, monialaisia palvelukokonaisuuksia, kuten esimerkiksi Forssaan tuleva perhekeskus tai Parantolankadun sote-asema Hämeenlinnassa.
Uusi koostesivu avattu
Muutoksia on valmistelu tiiviisti sen henkilöstön kanssa, jota muutokset koskevat. Yksiköt ovat perustaneet yhteisiä talotoimikuntia, joissa käydään yhdessä läpi tilasuunnittelua ja muuttoaikatauluja. Talotoimikunnissa myös suunnitellaan yhteisiä toimintamalleja ja luodaan me-henkeä yli toimiala- ja tulosaluerajojen.
Asukkaille palvelumuutoksista tiedotetaan erikseen sitä mukaa, kun aikataulut täsmentyvät ja asiat tulevat ajankohtaiseksi. Lisäksi muutoksista on koottu tietoa omalle sivulleen omahame.fi-sivustolle. Koostesivulla kerromme tärkeimmistä palveluiden ja yksiköiden muutoksista, jotka vaikuttavat asiakkaiden palveluihin. Hallinnollisia muutoksia ei sivulla kuvata. Tutustu palveluverkkomuutoksiin
Koostesivun lisäksi tiedot palvelumuutoksista päivitetään aina myös palveluiden omille sivuille ja yhteystietoihin. Asiakkaat saavat ajanvaraustensa yhteydessä aina täsmälliset tiedot vastaanottopaikasta sekä saapumisohjeet. Huomioithan, että kutsukirjeesi voi tulla myös Suomi.fi-viestinä. Lue lisää Suomi.fi-viesteistä
Riihimäen uuden sote-keskuksen kohtalo ratkeaa loppuvuonna
Hämeenlinnassa palveluverkon muutokset ovat käynnistyneet ensimmäisenä ja ovat myös maakunnan laajimpia. Assi-sairaalan toiminnan käynnistyttyä Oma Hämeen palveluja on muuttanut sairaalalta vapautuneisiin tiloihin Ahvenistonmäelle. Vanhan keskussairaalan alueelle on koottu muun muassa mielenterveys- ja päihdepalveluja, ikäihmisten hallintoa sekä hallinnon ja tukipalvelujen toimintoja. Lisäksi alueella on aloittanut toimintansa uusi Apparan nuorisokoti.
Lisäksi Parantolankadun sosiaali- ja terveysasema on aloittanut toimintansa vanhan keskussairaalan entisen päivystyksen tiloissa, niin sanotussa E5-rakennuksessa. Uudessa toimipisteessä toimivat Jukolan terveysasema eli perusterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanotot, kuntoutus, Ahveniston neuvola ja perhesuunnittelu sekä kotisairaala.
Hämeenlinnassa sote-palveluja kootaan myös Viipurintien terveysasemalle ja Uppsala-taloon, jossa palvelut säilyvät ennallaan. Viipurintien terveysaseman suuremmat muutot toteutuvat pääosin syksyllä 2026. Viipurintielle kootaan perusterveydenhuollon vastaanottopalveluja, laboratorio- ja kuvantamispalveluja, hammashoitoa, kuntoutusta, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä sosiaalipalvelujen asiakasvastaanottoja. Samalla Ojoisten ja Idänpään terveysasemien vastaanottotoiminta siirtyy Viipurintielle.
Forssan muutosten osalta viimeistellään parhaillaan tilasuunnittelua sekä tehdään muutosten käytännön valmisteluja. Forssassa palveluja tiivistetään pääterveysasemalle, sairaalan tiloihin sekä Korkeavahan kiinteistöön. Syksyllä käynnistyvät tarvittavat remontit, minkä jälkeen muutot voidaan käynnistää vaiheittain. Varsinaiset tilamuutokset on alustavasti aikataulutettu vuodelle 2027.
Riihimäellä on meneillään uuden sote-keskuksen hankesuunnitelman laatiminen. Hankesuunnitelma valmistuu syys–lokakuussa 2026, ja päätös investoinnista on tarkoitus tehdä loppuvuoden aikana. Hanketta valmistellaan yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa.
Forssan ja Riihimäen muutoksista viestitään myöhemmin vielä tarkemmin. Forssan palvelumuutosten suunnitelmiin voi tutustua palveluverkkomuutosten koostesivuilla.
Muutosten tavoitteet ja taustat
Oma Häme kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja vastaamaan alueen asukkaiden muuttuvia tarpeita. Tavoitteena on tarjota palveluja niin, että asiakas saa oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.
Palvelujen kokoamisella pyritään parantamaan eri palveluiden yhteistyötä, sujuvoittamaan asiakkaiden palvelupolkuja sekä hyödyntämään nykyisiä tiloja tehokkaammin. Muutos nähdään myös mahdollisuutena kehittää uusia yhteistyömuotoja Oma Hämeessä. Yhteisen suunnittelun kautta voidaan parantaa työskentelyolosuhteita, yhdistää työkulttuureja ja rakentaa uusia yhteisiä toimintamalleja.
Palveluverkkomuutoksilla ei pyritä henkilöstön vähentämiseen. Joillakin toimialoilla ja tulosalueilla muutokset voivat kuitenkin edellyttää yhteistoimintaneuvotteluita, mikäli työnkuviin tai työpisteisiin tulee olennaisia muutoksia.
Oma Häme kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja vastaamaan alueen asukkaiden muuttuvia tarpeita. Tavoitteena on tarjota palveluja niin, että asiakas saa oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Yhteyshenkilöt
Tanja KaarnaprojektijohtajaPuh:044 791 4727tanja.kaarna@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Kanta-Hämeen hyvinvointiraportti: nuorten raittius lisääntyy, mutta ylipaino ja mielenterveyshaasteet huolestuttavat yhä25.5.2026 16:22:44 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeessä näkyy samanaikaisesti sekä myönteisiä että huolestuttavia muutoksia asukkaiden hyvinvoinnissa. Tuore hyvinvointiraportti kertoo, että nuorten kokemus omasta terveydentilasta ja tyttöjen tyytyväisyys elämään on parantunut, raittiiden nuorten määrä on kasvanut. Samaan aikaan alueen nuorten hyvinvointia heikentävät edelleen ylipaino ja mielenterveyshaasteet. Oma Häme on julkaissut uuden hyvinvointiraportin, joka kokoaa yhteen tietoa kantahämäläisten hyvinvoinnista, terveydestä ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdystä työstä vuonna 2025. Raportti toimii sekä alueellisena tilannekuvana että suunnannäyttäjänä tuleville vuosille. Aluehallitus hyväksyi osaltaan hyvinvointiraportin kokouksessaan maanantaina 25. toukokuuta. Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointiraporttia vielä kesäkuussa. Kanta-Hämeessä merkittävä ylipainohaaste Hyvinvointityötä tehdään Kanta-Hämeessä erityisesti neljän tavoitteen ympärillä: osallisuuden, yhdenvertaisuuden, turvallisen arjen ja yhteistyön vahvistamise
Kesä vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin - tiedot poikkeusaukioloajoista on koottu verkkoon25.5.2026 12:35:30 EEST | Uutinen
Suurin osa suluista ajoittuu juhannukselta heinäkuun lopulle.
Kolme hyvinvointialuetta kehittää muuttovalmennusta osana TIE-hanketta – tavoitteena turvallisempi siirtymä omaan kotiin22.5.2026 14:55:59 EEST | Tiedote
Kolme hyvinvointialuetta kehittää muuttovalmennusta osana TIE-hanketta. Tavoitteena on tukea vammaisia henkilöitä matkalla kohti omaa kotia ja itsenäisempää elämää.
Oma Hämeen terveysasemille uusi farmaseutin vastaanottotoiminta – tukea lääkehoidon kokonaisuuteen22.5.2026 11:32:41 EEST | Uutinen
Uusi farmaseutin vastaanottotoiminta käynnistyy Oma Hämeessä tukemaan lääkehoidon kokonaisuutta. Farmaseutit tarkastelevat asiakkaan lääkityksen ennen lääkärikäyntiä, tunnistaen riskejä ja tukien lääkkeiden käytössä. Toiminta alkaa toukokuun lopussa Viipurintien sosiaali- ja terveyskeskuksessa sekä puhelimitse koko hyvinvointialueella. Ajan voi varata terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.
Oma Hämeen sairaalafyysikko kehitti uuden menetelmän aivojen yhteyksien tutkimiseen22.5.2026 10:02:50 EEST | Tiedote
Viljami Sairasen kehittämä malli on teoreettinen esitys uudeksi aivotutkimusmenetelmäksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme