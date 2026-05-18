KHO:n ennakkopäätös, joka koskee yhdenvertaisuuslakia
26.5.2026 09:26:52 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Asunto-osakeyhtiötä ei ollut pidettävä yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuna tavaroiden tai palvelujen tarjoajana sen käsitellessä osakkeenomistajan kulkuluiskan sekä käsijohteen asentamista koskevia muutostyöilmoituksia. Asunto-osakeyhtiötä ei siten voitu velvoittaa tekemään yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettua kohtuullista mukautusta. Vammaisyleissopimuksesta ei ollut sen yksittäisten määräysten perusteella tai kokonaisuutena arvioiden pääteltävissä, että kohtuullisten mukautusten tekemisen velvoitetta tulisi yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä säädetystä ja esitöissä esitetystä poiketen soveltaa asiassa ratkaistavana olleen kaltaisessa tilanteessa asunto-osakeyhtiöön.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Asiassa oli ratkaistavana, oliko hyvinvointialue voinut myöntää henkilökohtaista apua työnantajamallilla toteutettuna siten, että hyvinvointialue hoiti vaikeavammaisen henkilön palkkaaman avustajan palkanmaksuun liittyvät toimet.
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koski lastensuojelun avohuollon tukitoimea, ei saanut valittamalla hakea muutosta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:33 Kort referat på svenska HFD 2026:33
Republikens president Alexander Stubb besökte högsta förvaltningsdomstolen idag 8.5.2026. Under sitt besök bekantade sig presidenten med högsta förvaltningsdomstolens uppgifter och mötte personalen.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili korkeimmassa hallinto-oikeudessa tänään 8.5.2026. Vierailun aikana presidentti tutustui korkeimman hallinto-oikeuden tehtäviin ja tapasi henkilöstöä.
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen oli päättänyt olla ryhtymättä toimenpiteisiin kiinteistönomistajien vaadittua, että heidän kiinteistönsä X puolella sijaitsevat naapurikiinteistöä Y palvelevat rakenteet velvoitetaan poistamaan. Rakennusvalvontaviranomainen ja hallinto-oikeus olivat katsoneet, että kysymys ei ollut rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvasta asiasta.
