Korkein hallinto-oikeus

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee yhdenvertaisuuslakia

26.5.2026 09:26:52 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös

Asunto-osakeyhtiötä ei ollut pidettävä yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuna tavaroiden tai palvelujen tarjoajana sen käsitellessä osakkeenomistajan kulkuluiskan sekä käsijohteen asentamista koskevia muutostyöilmoituksia. Asunto-osakeyhtiötä ei siten voitu velvoittaa tekemään yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettua kohtuullista mukautusta. Vammaisyleissopimuksesta ei ollut sen yksittäisten määräysten perusteella tai kokonaisuutena arvioiden pääteltävissä, että kohtuullisten mukautusten tekemisen velvoitetta tulisi yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä säädetystä ja esitöissä esitetystä poiketen soveltaa asiassa ratkaistavana olleen kaltaisessa tilanteessa asunto-osakeyhtiöön.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:35

Kort referat på svenska

HFD 2026:35

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi

