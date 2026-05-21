Liikenteen kulttuuriperintöavustuksilla vuodelle 2026 tuetaan saavutettavuutta ja kohteiden kestävää käyttöä
26.5.2026 09:35:03 EEST | Museovirasto | Tiedote
Museovirasto myönsi 335 000 euroa avustuksina liikenteen kulttuuriperinnölle. Avustusta saaneet hankkeet vahvistavat kansallisesti arvokkaan liikkumiseen ja kulkuvälineisiin liittyvän kulttuuriperinnön säilymistä ja elävää käyttöä.
Vuonna 2026 avustuksia haettiin kahdessa haussa yhteensä 69 hakemuksella. Haettu summa oli yli 1,1 miljoonaa euroa. Avustusta esitettiin 24 hankkeelle, ja myönnettävä kokonaissumma on 335 000 euroa. Avustusta saaneet kohteet edistävät kestävää, saavutettavaa ja yhteisöllistä toimintaa sekä kehittävät alan osaamista. Uutena painopisteenä korostuvat vuoden 2026 haussa hankkeet, jotka edistävät aineistojen tallentamista ja laajempaa saatavuutta.
Liikenteen kulttuuriperintöä ovat muun muassa kulkuvälineet, liikenneverkot ja niihin liittyvät rakenteet. Museovirasto myöntää avustusta kulkuneuvojen konservointiin, restaurointiin ja arvokkaiden liikenneympäristöjen hoitoon. Tavoitteena on vaalia suomalaista liikkumisen historiaa ja perinteisiä kunnostustaitoja.
Uutena painopisteenä aineistojen tallentaminen, digitointi ja tiedon saavutettavuuden parantaminen
Digitointihankkeet, kuten Turussa toteutettava John Lindblomin piirustuskokoelman digitointi, avaavat arvokkaita aineistoja tutkijoille ja yleisölle sekä tukevat alan tutkimusta ja osaamisen siirtymistä. Laiva.fi-tietokantapalvelun kehittäminen parantaa liikenteen kulttuuriperintöä koskevan tiedon saavutettavuutta ja avoimuutta.
Museovirasto avustaa edelleen perinteisempiä kunnostushankkeita liikkuvassa kulttuuriperinnössä ja kalustossa. Museorautateiden radankunnostushankkeet Porvoossa ja Jokioisilla turvaavat historiallisten rataosuuksien säilymistä ja mahdollistavat kulttuurimatkailun kehittämisen. Ilmailun ja rautatieliikenteen huippukohteet, kuten DC-3-lentokoneen sekä Ukko-Pekka ja Prinsessa- höyryveturien kunnostukset vahvistavat teknisen kulttuuriperinnön säilymistä ja käyttöä.
Laivojen ja veneiden korjaushankkeet tukevat perinteisen osaamisen siirtymistä ja ylläpitävät elävää merellistä kulttuuriperintöä. Yhtenä esimerkkinä Turun veneveistämöllä 1928 rakennettu 8mR-luokan purjevene Sphinx, jonka kunnostamisessa yhdistyvät kansainvälinen yhteistyö ja paikallisen osaamisen vahvistaminen. Veneeseen rakennettavan uuden puumaston huolellinen dokumentointi tuottaa arvokasta tietoa ja hyötyä koko veneenrakennusalan käyttöön.
Ajoneuvohistoriaan liittyvissä hankkeissa kunnostetaan muun muassa museolinja-auto ja historiallinen paloauto. Näin säilytetään tärkeää liikenteen kulttuuriperintöä, jota on mahdollista tuoda yleisön nähtäväksi ja koettavaksi.
Hakemusten laadullinen arviointi asiantuntijalautakuntien osaamista
Hakemukset arvioitiin Museoviraston nimittämissä asiantuntijalautakunnissa laadullisin perustein. Arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota hankkeiden vaikuttavuuteen, käytännön toteutettavuuteen sekä niiden merkitykseen kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja elävänä pitämisessä. Myönnetyt avustukset kattavat 50–75 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.
Valitut hankkeet edustavat laajasti eri liikennemuotoja ja toimijoita, ja niitä yhdistää sitoutuminen kestävään kehitykseen, osaamisen vahvistamiseen sekä kulttuuriperinnön avaamiseen yleisölle.
Myönnetyt valtionavustukset ovat tarkasteltavissa Valtiokonttorin Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.
erikoisasiantuntija Hannu Matikka, hannu.matikka@museovirasto.fi, p. 0295 33 6273
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
