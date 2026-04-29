S-market Nastolan laajennustyöt alkavat
26.5.2026 10:01:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Lahden Rakokivessä sijaitsevaan S-market Nastolaan rakennetaan 1 400 neliömetrin laajennusosa. Laajennuksen myötä myymälän valikoima kasvaa lähes kaikissa tuoteryhmissä.
Laajennusurakka käynnistyy työmaan perustamisella touko-kesäkuun vaihteessa.
”Itse laajennuksen rakentaminen pääsee kunnolla vauhtiin heinäkuussa. Se on mittava, suuruudeltaan 1 400 neliömetriä. Valmista on tarkoitus olla helmikuussa 2027”, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvinen.
Laajennuksella myymälään saadaan väljyyttä ja sujuvuutta sekä lisää valikoimaa monissa tuoteryhmissä.
”Päädyimme laajentamaan S-market Nastolaa, jotta saamme asiakkaillemme entistä viihtyisämmän, sujuvamman ja monipuolisemman myymälän. Nykyiset neliöt eivät enää riitä, ja esimerkiksi osa käytävistä on todella kapeita. Laajennuksen myötä voimme kasvattaa lähes kaikkien tuoteryhmien valikoimia, erityisesti paljon kysyttyjä tuoretuotteita”, kertoo ryhmäpäällikkö Essi Laine.
Kauppa palvelee normaalisti koko laajennusurakan ajan, joskin kulku myymälään siirtyy hetkellisesti laajennusosan rakentamisen aikana.
Ari JärvinenTalous- ja kiinteistöjohtajaPuh:050 588 6318ari.jarvinen@sok.fi
Essi LaineRyhmäpäällikköOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 590 6942essi.laine@sok.fi
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
