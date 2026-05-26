Kokoomuksen Paasi: Suomi on nousemassa kansankapitalismin kärkimaaksi – tätä kehitystä pitää vauhdittaa

”Tämä on erinomainen uutinen Suomelle. Kansankapitalismista on tullut osa suomalaista arkea. Mitä useampi suomalainen säästää ja sijoittaa, sitä useampi pääsee samalla kiinni omistamisen, vaurastumisen ja korkoa korolle -ilmiön mahdollisuuksiin”, Paasi sanoo.

Ylen uutisoiman Aalto-yliopiston ja Pörssisäätiön tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa jo osakkeisiin tai rahastoihin. Kotitalouksien omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo on samassa ajassa noussut 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon.

”Suomessa on aivan liian pitkään ajateltu, että omistaminen kuuluu vain harvoille. Se ajatus kuuluu romukoppaan. Tavallisella suomalaisella pitää olla mahdollisuus vaurastua omalla työllään, säästämisellään ja järkevällä sijoittamisella”, Paasi sanoo.

Paasin mukaan kansankapitalismissa kyse on yksilöiden vaurastumisen lisäksi myös Suomen kasvun rahoittamisesta.

”Kun suomalaiset omistavat suomalaisia yrityksiä, kotimainen päätösvalta yrityksistä vahvistuu. Suomi tarvitsee ulkomaista pääomaa, mutta vahva kansankapitalismi tarkoittaa, että myös suomalaiset itse ovat mukana rahoittamassa oman maansa tulevaisuutta”, Paasi sanoo.

Paasi muistuttaa, että hallitus on jo vahvistanut sijoittamisen edellytyksiä esimerkiksi nostamalla osakesäästötilin talletusrajaa. Hänen mukaansa seuraavaksi Suomessa on jatkettava pääomamarkkinoiden vahvistamista, talousosaamisen parantamista ja kotimaisen omistajuuden edistämistä.

”Ruotsi on näyttänyt, mitä kansankapitalismi voi parhaimmillaan tarkoittaa. Siellä laaja omistajuus tukee sekä kansalaisten vaurastumista että kasvuyritysten rahoitusta. Suomella on nyt mahdollisuus ottaa seuraava askel ja nousta Euroopan parhaaksi omistajayhteiskunnaksi. Ensi kaudella tulee purkaa osakesäästötilin tarpeettomia rajoituksia. Lisäksi Ruotsin mallin mukaista eläkesijoittamismahdollisuutta tulisi selvittää”, Paasi sanoo.

Paasin mukaan kehityksen suurin uhka olisi politiikka, joka rankaisee säästämisestä, sijoittamisesta ja omistamisesta.

”Siksi olisi aivan väärä suunta kiristää omistamisen verotusta, vaikeuttaa sijoittamista tai suhtautua tavallisten suomalaisten vaurastumiseen epäluuloisesti. Jos haluamme lisää kasvua, lisää investointeja ja lisää suomalaisia menestystarinoita, meidän pitää kannustaa ihmisiä omistamaan, ei rangaista heitä siitä”, Paasi sanoo.