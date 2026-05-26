Kokoomuksen Paasi: Suomi on nousemassa kansankapitalismin kärkimaaksi – tätä kehitystä pitää vauhdittaa
26.5.2026 14:16:31 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi iloitsee Ylen uutisoimista tiedoista, joiden mukaan Suomesta on tullut Euroopan toiseksi ahkerin sijoittajakansa Ruotsin jälkeen. Paasin mukaan kyse on suuresta ja myönteisestä muutoksesta suomalaisessa talouskulttuurissa.
”Tämä on erinomainen uutinen Suomelle. Kansankapitalismista on tullut osa suomalaista arkea. Mitä useampi suomalainen säästää ja sijoittaa, sitä useampi pääsee samalla kiinni omistamisen, vaurastumisen ja korkoa korolle -ilmiön mahdollisuuksiin”, Paasi sanoo.
Ylen uutisoiman Aalto-yliopiston ja Pörssisäätiön tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa jo osakkeisiin tai rahastoihin. Kotitalouksien omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo on samassa ajassa noussut 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon.
”Suomessa on aivan liian pitkään ajateltu, että omistaminen kuuluu vain harvoille. Se ajatus kuuluu romukoppaan. Tavallisella suomalaisella pitää olla mahdollisuus vaurastua omalla työllään, säästämisellään ja järkevällä sijoittamisella”, Paasi sanoo.
Paasin mukaan kansankapitalismissa kyse on yksilöiden vaurastumisen lisäksi myös Suomen kasvun rahoittamisesta.
”Kun suomalaiset omistavat suomalaisia yrityksiä, kotimainen päätösvalta yrityksistä vahvistuu. Suomi tarvitsee ulkomaista pääomaa, mutta vahva kansankapitalismi tarkoittaa, että myös suomalaiset itse ovat mukana rahoittamassa oman maansa tulevaisuutta”, Paasi sanoo.
Paasi muistuttaa, että hallitus on jo vahvistanut sijoittamisen edellytyksiä esimerkiksi nostamalla osakesäästötilin talletusrajaa. Hänen mukaansa seuraavaksi Suomessa on jatkettava pääomamarkkinoiden vahvistamista, talousosaamisen parantamista ja kotimaisen omistajuuden edistämistä.
”Ruotsi on näyttänyt, mitä kansankapitalismi voi parhaimmillaan tarkoittaa. Siellä laaja omistajuus tukee sekä kansalaisten vaurastumista että kasvuyritysten rahoitusta. Suomella on nyt mahdollisuus ottaa seuraava askel ja nousta Euroopan parhaaksi omistajayhteiskunnaksi. Ensi kaudella tulee purkaa osakesäästötilin tarpeettomia rajoituksia. Lisäksi Ruotsin mallin mukaista eläkesijoittamismahdollisuutta tulisi selvittää”, Paasi sanoo.
Paasin mukaan kehityksen suurin uhka olisi politiikka, joka rankaisee säästämisestä, sijoittamisesta ja omistamisesta.
”Siksi olisi aivan väärä suunta kiristää omistamisen verotusta, vaikeuttaa sijoittamista tai suhtautua tavallisten suomalaisten vaurastumiseen epäluuloisesti. Jos haluamme lisää kasvua, lisää investointeja ja lisää suomalaisia menestystarinoita, meidän pitää kannustaa ihmisiä omistamaan, ei rangaista heitä siitä”, Paasi sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Martin PaasiKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Valkonen: Ilman kakun leipojia ei ole kakkua jaettavaksi, vaikka kuinka puhuttaisiin reiluudesta26.5.2026 14:41:06 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen korosti kokoomuksen ryhmäpuheessa, että suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta voidaan olla ylpeitä, mutta sen tulevaisuus voidaan turvata vain työn, yrittämisen ja kestävän talouden avulla. Valkosen mukaan velkaantumisen pysäyttäminen ei tarkoita hyvinvointiyhteiskunnan romuttamista vaan sen pelastamista tuleville sukupolville.
Kokoomuksen Päivärinta: Lindtmanin verolinja rokottaa erityisesti nuorten, naisten ja matalasti koulutettujen palkkoja26.5.2026 10:14:33 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin lupaus perua yhteisöveron alennus heikentäisi erityisesti nuorten, naisten ja matalasti koulutettujen palkkakehitystä, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta. Helsingin yliopiston vanhemman yliopistonlehtorin Juha Tervalan mukaan merkittävä osa yhteisöveron rasituksesta siirtyy työntekijöille pienempinä palkkoina ja heikompina työmahdollisuuksina.
Kokoomuksen Vestman: Datakeskuksille tiukat ehdot – sähkön hinta karkaa muutoin käsistä!26.5.2026 08:23:40 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Heikki Vestmanin lakialoitteessa vaaditaan datakeskuksia kattamaan sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteella estettäisiin sähkön hinnan raju nousu ja tuulettomien jaksojen tehopulatilanteet, kun datakeskusten sähkönkulutuksen ennustetaan nousevat rajusti lähiaikoina. Suuren datakeskuksen saisi liittää sähköverkkoon vasta, kun sillä on tehontarvettaan vastaavasti nopeasti käynnistyvää säätövoimakapasiteettia, kuten moottori- tai turbiinivoimaloita, sekä vuosikulutustaan vastaavasti uutta sähköntuotantoa, kuten tuuli- tai ydinvoimaa. Pienemmiltäkin datakeskuksilta vaaditaan säätövoimantuotantokykyä.
Kokoomuksen Kopra: SDP haluaa talouskasvua, mutta vastustaa sen edellytysten luomista23.5.2026 15:12:36 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puhui puoluekokouksen avauspuheen, jossa hän korosti talouskasvun merkitystä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaajana. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra huomauttaa, että SDP on jatkuvasti vastustanut kaikkia hallituksen kasvutoimia, tuomatta mitään omia esityksiä keskusteluun.
Kokoomuksen Valkonen SDP:n velkajarrukiistasta: ”Suomelle todella tuhoisaa, jos suuri puolue irtoaa yhteisestä sovusta”23.5.2026 10:35:23 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen on huolissaan SDP:n puoluekokouksen alla kärjistyneestä talouspoliittisesta linjariidasta. Valkosen mukaan vastuullisten puolueiden pitäisi nyt vahvistaa luottamusta Suomen talouteen, ei rakentaa perusteita velkaantumisen jatkamiselle. Hän vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania puhaltamaan pelin poikki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme