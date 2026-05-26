Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
26.5.2026 14:20:48 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
JATKOTIEDOTE MAASTOPALO JYVÄSKYLÄ
Kohteessa tilanne rauhallinen. Palo on saatu sammumaan, ja jälkisammutustyöt käynnissä.
Metsää paloi noin kaksi hehtaaria. Todennäköisesti palo syttyi pudonneesta sähkölinjasta. Omaisuudelle tai ihmisille ei ollut vaaraa.
Pelastuslaitoksen sammutustyöt jatkuvat vielä noin tunnin ajan.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.5.2026 13:12:05 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.5.2026 MAASTOPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 12.26 maastopalosta Naskuttajanpetäjäntielle Jyväskylään. Metsäautotien varressa oli havaittu palavaa maastoa. Välintöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle ei ole. Pelastuslaitokselta on kohteessa kahdeksen yksikköä sammuttamassa paloa. Pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran klo 14.00 tai jos tilanne päättyy.
Hanke nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi käynnistyy Keski-Suomen hyvinvointialueella26.5.2026 13:11:15 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue käynnistää Uusi polku -hankkeen nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi ja päihdehaittojen vähentämiseksi yhteistyössä Sovatek-säätiön kanssa. Hanke saa 270 000 euron rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hankkeessa kehitetään yhtenäinen toimintamalli, joka tukee nuoren jatko-ohjautumista, vahvistaa ammattilaisten yhteistyöosaamista ja vähentää yliannostusten uusiutumisriskiä.
Keski-Suomen hyvinvointialue kohtaa asukkaita kuntien kesätapahtumissa26.5.2026 11:38:33 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on tulevan kesän aikana mukana tapahtumissa Muuramessa, Hankasalmella, Viitasaarella ja Keuruulla.
Hallinto-oikeuden mukaan hyvinvointialueen ensimmäinen palveluverkkopäätös on lainmukainen25.5.2026 14:01:35 EEST | Tiedote
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston 11.6.2024 tekemä palveluverkkopäätös on lainmukainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkopäätöksestä oli tehty kolme valitusta ja hallinto-oikeus on hylännyt valitukset. Hallinto-oikeuden ratkaisu ilmenee hyvinvointialueen saamasta hallinto-oikeuden päätöksestä.
Keski-Suomen hyvinvointialueella tulevat muutokset sosiaali- ja terveyspalveluihin25.5.2026 13:45:13 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella tulee muutoksia sosiaali- ja terveysasemapalveluihin Jyväskylässä Korpilahdella ja Tikkakoskella tällä viikolla ja Huhtasuolla elokuun lopussa. Pihtiputaan sosiaali- ja terveyspalvelupiste siirtyy uusiin tiloihin 3.8.
