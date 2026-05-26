26.5.2026 14:20:48 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

JATKOTIEDOTE MAASTOPALO JYVÄSKYLÄ

Kohteessa tilanne rauhallinen. Palo on saatu sammumaan, ja jälkisammutustyöt käynnissä. 

Metsää paloi noin kaksi hehtaaria. Todennäköisesti palo syttyi pudonneesta sähkölinjasta. Omaisuudelle tai ihmisille ei ollut vaaraa. 

Pelastuslaitoksen sammutustyöt jatkuvat vielä noin tunnin ajan.

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.5.2026 MAASTOPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 12.26 maastopalosta Naskuttajanpetäjäntielle Jyväskylään. Metsäautotien varressa oli havaittu palavaa maastoa. Välintöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle ei ole. Pelastuslaitokselta on kohteessa kahdeksen yksikköä sammuttamassa paloa. Pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran klo 14.00 tai jos tilanne päättyy.

Keski-Suomen hyvinvointialue käynnistää Uusi polku -hankkeen nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi ja päihdehaittojen vähentämiseksi yhteistyössä Sovatek-säätiön kanssa. Hanke saa 270 000 euron rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hankkeessa kehitetään yhtenäinen toimintamalli, joka tukee nuoren jatko-ohjautumista, vahvistaa ammattilaisten yhteistyöosaamista ja vähentää yliannostusten uusiutumisriskiä.

