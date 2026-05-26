Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.5.2026 MAASTOPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 12.26 maastopalosta Naskuttajanpetäjäntielle Jyväskylään. Metsäautotien varressa oli havaittu palavaa maastoa. Välintöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle ei ole. Pelastuslaitokselta on kohteessa kahdeksen yksikköä sammuttamassa paloa. Pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran klo 14.00 tai jos tilanne päättyy.