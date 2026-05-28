Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveysasemia suljettuna kesällä - Katso kaikki kesän aukioloajat kootusta uutisesta
28.5.2026 07:21:01 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien toimintaa keskitetään kesäaikana resurssien kohdentamisen vuoksi.
Sosiaali- ja terveysasemilla kesäsulkuja ajalla 22.6.–2.8. seuraavasti
Alla olevat sosiaali- ja terveysasemat ovat suljettuna kesällä 22.6.-2.8.:
-
Söderkullan sosiaali- ja terveysasema, Sipoo. Asukkaat voivat asioida Nikkilän sosiaali- ja terveysasemalla Sipoossa.
-
Askolan sosiaali- ja terveysasema. Asukkaat voivat asioida Porvoon sosiaali- ja terveysasemalla.
-
Lapinjärven sosiaali- ja terveysasema. Asukkaat voivat asioida Loviisan sosiaali- ja terveysasemalla.
-
Myrskylän sosiaali- ja terveysasema. Asukkaat voivat asioida Porvoon sosiaali- ja terveysasemalla.
-
Pukkilan sosiaali- ja terveysasema. Asukkaat voivat asioida Porvoon sosiaali- ja terveysasemalla.
Sulkuaikana asiakkaita palvellaan muilla alueen sosiaali- ja terveysasemilla. Myös laboratoriot (HUS) ovat suljettuina edellä mainituilla sosiaali- ja terveysasemilla. Alueen muut laboratoriot ovat normaalisti auki sulkuaikana.
Kesäsulut Askolan ja Söderkullan hammashoitoloissa
Askolan ja Söderkullan hammashoitolat ovat suljettuna 22.6.-2.8.2026. Askolan asukkaat voivat asioida Porvoon Näsin hammashoitolassa ja Söderkullan asukkaat voivat asioida Nikkilän hammashoitolassa. Edellä mainittuna aikana 22.6.-2.8.2026 Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven kiirevastaanotto järjestetään Porvoon Näsin hammashoitolassa.
Kaikki kesän poikkeusaukiolot yhdessä uutisessa
Kaikki kesän poikkeusaukioloajat on koottu yhteen hyvinvointialueen verkkosivuilla julkaistuun uutiseen. Tutustu kaikkiin kesän poikkeusaukioloaikoihin tässä uutisessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi SippulaTulosyksikköpäällikkö, terveysasemapalvelutPuh:0401883654paivi.sippula@itauusimaa.fi
Sanna AlatyppöTulosyksikköpäällikkö suun terveydenhuoltoItä-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0401916348sanna.alatyppo@itauusimaa.fi
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde
En del av social- och hälsostationerna i Östra Nylands välfärdsområde har sommarstängt – Se nyhet med samlad information om alla sommarens öppettider28.5.2026 07:21:51 EEST | Pressmeddelande
Verksamheten vid social- och hälsostationerna i Östra Nylands välfärdsområde kommer att centraliseras under sommaren av resurshänsyn.
Östra Nylands välfärdsområde övergår till en enhetlig tidsbokning för tandvård19.5.2026 07:41:01 EEST | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde inför en enhetlig tidsbokning för tandvård i samband med införandet av ett nytt klient- och patientdatasystem. Syftet med ändringen är att göra tidsbokningen smidigare och förbättra invånarnas jämlika tillgång till vård inom hela välfärdsområdet. I fortsättningen kan man svara på tidsbokningsnumret på vilket som helst av välfärdsområdets verksamhetsställen, och klienten erbjuds tid till det verksamhetsställe där den första lediga tiden är tillgänglig. Klienten kan dock alltid låta bli att boka den tid som erbjuds och vänta på tid på den närmaste hälsostationen. Förändringen gäller till en början Askola och Borgå I det första steget berör förändringen Askola och Borgå. Detta innebär att tider kan reserveras flexibelt för båda kommunernas verksamhetsställen beroende på var lediga tider finns tillgängliga. Det enhetliga tidsbokningssystemet kommer att tas i bruk stegvis under sommaren även i övriga kommuner inom välfärdsområdet. I framtiden kommer hemkommunen
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue siirtyy hammashoidon yhtenäiseen ajanvaraukseen19.5.2026 07:40:10 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön hammashoidon yhtenäisen ajanvarauksen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa ajanvarausta ja parantaa asukkaiden yhdenvertaista pääsyä hoitoon koko hyvinvointialueella. Jatkossa ajanvarausnumeroon voidaan vastata missä tahansa hyvinvointialueen toimipisteessä, ja asiakkaalle tarjotaan aika siihen toimipisteeseen, jossa ensimmäinen vapaa aika on saatavilla. Asiakas voi kuitenkin jättää tarjotun ajan varaamatta ja jäädä odottamaan aikaa lähimmälle terveysasemalle. Muutos koskee aluksi Askolaa ja Porvoota Ensimmäisessä vaiheessa muutos koskee Askolaa ja Porvoota. Tämä tarkoittaa, että aikoja voidaan varata joustavasti molempien kuntien toimipisteisiin sen mukaan, missä vapaita aikoja on saatavilla. Yhtenäinen ajanvaraus otetaan käyttöön vaiheittain myös muissa hyvinvointialueen kunnissa kesän aikana. Jatkossa kotikunta ei välttämättä määritä, mihin hyvinvointialueen hammashoitolaan ai
Palveluiden järjestäminen -lautakunta 12.5.202613.5.2026 09:36:40 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 12.5.2026.
Nämnden för ordnande av tjänster 12.5.202613.5.2026 09:35:38 EEST | Pressmeddelande
Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte tisdagen 12.5.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme