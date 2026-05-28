Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveysasemia suljettuna kesällä - Katso kaikki kesän aukioloajat kootusta uutisesta

28.5.2026 07:21:01 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien toimintaa keskitetään kesäaikana resurssien kohdentamisen vuoksi.

Sosiaali- ja terveysasemilla kesäsulkuja ajalla 22.6.–2.8. seuraavasti 


Alla olevat sosiaali- ja terveysasemat ovat suljettuna kesällä 22.6.-2.8.: 

  • Söderkullan sosiaali- ja terveysasema, Sipoo. Asukkaat voivat asioida Nikkilän sosiaali- ja terveysasemalla Sipoossa.  

  • Askolan sosiaali- ja terveysasema. Asukkaat voivat asioida Porvoon sosiaali- ja terveysasemalla.  

  • Lapinjärven sosiaali- ja terveysasema. Asukkaat voivat asioida Loviisan sosiaali- ja terveysasemalla.  

  • Myrskylän sosiaali- ja terveysasema. Asukkaat voivat asioida Porvoon sosiaali- ja terveysasemalla.  

  • Pukkilan sosiaali- ja terveysasema. Asukkaat voivat asioida Porvoon sosiaali- ja terveysasemalla. 

Sulkuaikana asiakkaita palvellaan muilla alueen sosiaali- ja terveysasemilla. Myös laboratoriot (HUS) ovat suljettuina edellä mainituilla sosiaali- ja terveysasemilla. Alueen muut laboratoriot ovat normaalisti auki sulkuaikana.  

Kesäsulut Askolan ja Söderkullan hammashoitoloissa  


Askolan ja Söderkullan hammashoitolat ovat suljettuna 22.6.-2.8.2026. Askolan asukkaat voivat asioida Porvoon Näsin hammashoitolassa ja Söderkullan asukkaat voivat asioida Nikkilän hammashoitolassa. Edellä mainittuna aikana 22.6.-2.8.2026 Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven kiirevastaanotto järjestetään Porvoon Näsin hammashoitolassa.  

Kaikki kesän poikkeusaukiolot yhdessä uutisessa 


Kaikki kesän poikkeusaukioloajat on koottu yhteen hyvinvointialueen verkkosivuilla julkaistuun uutiseen. Tutustu kaikkiin kesän poikkeusaukioloaikoihin tässä uutisessa.  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

