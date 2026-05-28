Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveysasemia suljettuna kesällä - Katso kaikki kesän aukioloajat kootusta uutisesta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue siirtyy hammashoidon yhtenäiseen ajanvaraukseen 19.5.2026 07:40:10 EEST | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön hammashoidon yhtenäisen ajanvarauksen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa ajanvarausta ja parantaa asukkaiden yhdenvertaista pääsyä hoitoon koko hyvinvointialueella. Jatkossa ajanvarausnumeroon voidaan vastata missä tahansa hyvinvointialueen toimipisteessä, ja asiakkaalle tarjotaan aika siihen toimipisteeseen, jossa ensimmäinen vapaa aika on saatavilla. Asiakas voi kuitenkin jättää tarjotun ajan varaamatta ja jäädä odottamaan aikaa lähimmälle terveysasemalle. Muutos koskee aluksi Askolaa ja Porvoota Ensimmäisessä vaiheessa muutos koskee Askolaa ja Porvoota. Tämä tarkoittaa, että aikoja voidaan varata joustavasti molempien kuntien toimipisteisiin sen mukaan, missä vapaita aikoja on saatavilla. Yhtenäinen ajanvaraus otetaan käyttöön vaiheittain myös muissa hyvinvointialueen kunnissa kesän aikana. Jatkossa kotikunta ei välttämättä määritä, mihin hyvinvointialueen hammashoitolaan ai