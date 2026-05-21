Pikakommentti: Työmarkkinoiden toipuminen jäi haaveeksi – työttömyys nousi jälleen
27.5.2026 09:05:50 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Työmarkkinoiden toipuminen ei toteutunut vielä huhtikuussakaan. Työttömyysaste nousi jälleen viime kuussa, samalla kun työllisten määrä ja työllisyysaste ovat jatkaneet laskuaan jo useamman kuukauden ajan.
”Julkisen keskustelun luomat positiiviset odotukset taloustilanteen käänteestä parempaan eivät saa tukea työllisyysluvuista. Työvoiman kysyntä on edelleen heikkoa”, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun työmarkkinatilastoja.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2026 huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli samassa ikäryhmässä 48 000 enemmän kuin vuosi sitten. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 70,8 prosenttia ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,6 prosenttia.
Työllisten määrän lasku näkyy erityisesti yksityisellä sektorilla ja naisten työllisyydessä. Julkisella sektorilla työllisyys ei laskenut enää huhtikuussa.
Pitkäaikaistyöttömiä on edelleen yli 140 000, mutta kasvu on hieman hidastunut. Lisäksi korkeakoulutettujen työttömien määrä jatkaa kasvuaan.
”Positiivisena signaalina voidaan kuitenkin pitää sitä, että nuorten työttömyyden kasvu näyttää tasaantuneen. Vastavalmistuneiden alkaneiden työttömyysjaksojen määrä ei ole noussut viime kuukausina” sanoo Busk.
Henna Buskvanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 164 8136henna.busk@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
