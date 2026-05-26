SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallituksen politiikka on heikentänyt nuorten tulevaisuudenuskoa
27.5.2026 09:06:36 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Nuoret kokevat yhä enemmän epävarmuutta tulevaisuudestaan. Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset, aikuiskoulutustuen lakkauttaminen sekä vaikeudet päästä mielenterveyspalveluihin heikentävät heidän mahdollisuuksiaan rakentaa omaa elämäänsä, Hanna Laine-Nousimaa kiteyttää nuorten tilannetta.
– Yksi vakavimmista Orpon hallituksen politiikan seurauksista on nuorten tulevaisuudenuskon heikentyminen. Kyse on koko vaalikauden kehityksestä, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin ja vakauteen, arvioi Hanna Laine-Nousimaa.
Ensimmäisen työpaikan löytäminen on entistä haastavampaa. Tarjolla on yhä enemmän pätkätöitä, joiden varaan on vaikea rakentaa tulevaisuutta. Hallitus korostaa nuorten omaa vastuuta pärjäämisestä, kun se samaan aikaan kaventaa yhteiskunnan tarjoamaa turvaa ja mahdollisuuksia, pohtii Laine-Nousimaa.
– Hallituksen tavoitteet työllisyyden ja talouskasvun vahvistamisesta eivät vastaa todellisuutta. Työpaikkoja on vähentynyt, rakennusala on kriisissä ja nuorten siirtyminen työelämään on vaikeutunut. Koulutusleikkaukset ja säästötoimet kohdistuvat erityisesti niihin rakenteisiin, joiden tulisi tukea nuorten polkua työelämään, sanoo Laine-Nousimaa.
Hallituksen toteuttama politiikka lisää eriarvoisuutta. Heikentyvät sosiaali– ja terveyspalvelut sekä kiristyvä toimeentulo kasaavat ongelmia samoille nuorille ja perheille. Tämä näkyy pahoinvointina, mielenterveyden haasteina ja kasvavana epäluottamuksena omiin mahdollisuuksiin.
Laine-Nousimaa pitää erityisen huolestuttavana sitä, että hallitus leikkaa tulevaisuuden kasvun kannalta keskeisistä tekijöistä, kuten koulutuksesta, tutkimuksesta ja vihreän siirtymän investoinneista.
– Suomi tarvitsee osaamista, koulutusta ja investointeja tulevaisuuteen. Meidän pitäisi rakentaa nuorille uskoa siihen, että Suomessa kannattaa opiskella, tehdä työtä ja yrittää, painottaa Laine-Nousimaa.
– Nuorten tulevaisuudenusko ei synny juhlapuheista. Se syntyy siitä, että yhteiskunta pitää huolta, tarjoaa mahdollisuuksia ja näyttää, että huominen voi olla parempi kuin tämä päivä, summaa Hanna Laine-Nousimaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selonteosta liiallisen alijäämän korjaamisesta26.5.2026 14:20:59 EEST | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selonteosta liiallisen alijäämän korjaamisesta. Edustaja Riitta Kaarisalo. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
SDP:n Harakka: Työkyvyttömät eläkkeelle, työkykyisenä kuntoutukseen26.5.2026 14:19:44 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) puolustaa pitkäaikaistyöttömien oikeutta työkykytarkastukseen. Kuntoutuspolut on pantava myös kuntoon – siihen ei mikään ”osaamisseteli” auta.
SDP:n Helena Marttila: Espoolaisopettajilta hälyttävä viesti – koulujen väkivalta on arkipäivää ja vastuu kasautuu liikaa kouluille25.5.2026 14:02:18 EEST | Tiedote
Espoon kouluissa henkilöstöön kohdistuva väkivalta on lisääntynyt hälyttävällä tavalla. Opettajien tuoreet kokemukset (HS 25.5.) kertovat arjesta, jossa väkivalta ei ole poikkeus, vaan monin paikoin jokapäiväinen ilmiö. Espoolainen kansanedustaja Helena Marttila (sd.) muistuttaa, että koulujen tilanne heijastaa suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannetta ja vaatii hallitukselta leikkausten perumista.
SDP:n varapuheenjohtaja Perholehto: Hallitus laahaa datakeskusten pelisääntöjen luomisessa25.5.2026 13:46:29 EEST | Tiedote
Suomen ei pidä tyytyä olemaan vain hyvä alusta datainfrastruktuurille. Suomen on oltava ennen kaikkea hyvä paikka maassamme eläville ihmisille ja ympäristölle. Siksi on perusteltua edellyttää datakeskustoimijoilta enemmän yhteiskuntavastuuta, toteaa SDP:n 3. varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
SDP:n Haatainen: Kulttuuripolitiikka on murroskohdassa – yhdenvertaisuus, tekijöiden asema ja kulttuurin arvostus turvattava25.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Haatainen (sd) puhui tänään aamupäivällä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tilaisuudessa, jossa julkaistiin raportti Suomen kulttuuripolitiikan tilanteesta. Haataisen mukaan kulttuuripolitiikassa on aika teoille, jotka osoittavat kulttuurin arvostuksen, sekä turvaavat yhdenvertaisen pääsyn kulttuurin ja taiteen äärelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme