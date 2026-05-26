SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallituksen politiikka on heikentänyt nuorten tulevaisuudenuskoa

– Yksi vakavimmista Orpon hallituksen politiikan seurauksista on nuorten tulevaisuudenuskon heikentyminen. Kyse on koko vaalikauden kehityksestä, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin ja vakauteen, arvioi Hanna Laine-Nousimaa.

Ensimmäisen työpaikan löytäminen on entistä haastavampaa. Tarjolla on yhä enemmän pätkätöitä, joiden varaan on vaikea rakentaa tulevaisuutta. Hallitus korostaa nuorten omaa vastuuta pärjäämisestä, kun se samaan aikaan kaventaa yhteiskunnan tarjoamaa turvaa ja mahdollisuuksia, pohtii Laine-Nousimaa.

– Hallituksen tavoitteet työllisyyden ja talouskasvun vahvistamisesta eivät vastaa todellisuutta. Työpaikkoja on vähentynyt, rakennusala on kriisissä ja nuorten siirtyminen työelämään on vaikeutunut. Koulutusleikkaukset ja säästötoimet kohdistuvat erityisesti niihin rakenteisiin, joiden tulisi tukea nuorten polkua työelämään, sanoo Laine-Nousimaa.

Hallituksen toteuttama politiikka lisää eriarvoisuutta. Heikentyvät sosiaali– ja terveyspalvelut sekä kiristyvä toimeentulo kasaavat ongelmia samoille nuorille ja perheille. Tämä näkyy pahoinvointina, mielenterveyden haasteina ja kasvavana epäluottamuksena omiin mahdollisuuksiin.

Laine-Nousimaa pitää erityisen huolestuttavana sitä, että hallitus leikkaa tulevaisuuden kasvun kannalta keskeisistä tekijöistä, kuten koulutuksesta, tutkimuksesta ja vihreän siirtymän investoinneista.

– Suomi tarvitsee osaamista, koulutusta ja investointeja tulevaisuuteen. Meidän pitäisi rakentaa nuorille uskoa siihen, että Suomessa kannattaa opiskella, tehdä työtä ja yrittää, painottaa Laine-Nousimaa.

– Nuorten tulevaisuudenusko ei synny juhlapuheista. Se syntyy siitä, että yhteiskunta pitää huolta, tarjoaa mahdollisuuksia ja näyttää, että huominen voi olla parempi kuin tämä päivä, summaa Hanna Laine-Nousimaa.