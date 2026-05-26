Pia Lohikoski: Mikä on oikeistohallituksen suunnitelma toisen asteen tulevaisuudelle?

– Hallitus on leikannut ennätyssummia ammatillisesta koulutuksesta ja juustohöylännyt rahoitusta kaikilta koulutusasteilta. Samalla tavoitteet koulutustason nostamiseksi vain kovenevat tulevina vuosina samaa tahtia kun nuorisoikäluokat pienenevät. Tämä yhtälö ei kertakaikkiaan toimi. Opetusministerin on kerrottava, onko oikeistohallitus suonut ajatustakaan toisen asteen tulevaisuudelle, Lohikoski sanoo.

Lohikoski kysyy ministeriltä, ponnistavatko nuoret hänen mielestään yhdenvertaiselta pohjalta jatkamaan toisen asteen jälkeen korkeakouluihin. Lohikosken mukaan ammatillisella väylällä opiskeleva nuori voi saada selvästi vähemmän lähiopetusta, yleissivistäviä opintoja ja jatko-opintovalmiuksia kuin samanikäinen lukiolainen.

– Miten ministeri selittää vanhemmille, että ammatillisella väylällä 16-vuotiaan koulupäivä voi päättyä jo lounaaseen, kun lukiolainen ikätoveri saa täyden päivän opetusta? Miksi amisnuorilta vaaditaan itseohjautuvuutta, joka on todellisuudessa usein säästämistä opettajien läsnäolosta? Lohikoski kysyy.

Lohikosken mukaan toisen asteen tulevaisuus on nostettava julkiseen poliittiseen keskusteluun. Hänen mukaansa opetusministeriltä tarvitaan nyt vastauksia siihen, miten hallitus aikoo turvata opintovelvollisten nuorten yhdenvertaisuuden, tosiasialliset jatko-opintovalmiudet sekä jokaisen mahdollisuuden kouluttautua koko työuran ajan.

Lohikoski peräänkuuluttaa myös pitkän aikavälin suunnitelmasta käytävän keskustelun rohkeaa aloittamista. Nuorisoikäluokat pienenevät radikaalisti 2030-luvulle tultaessa, mikä asettaa erityisesti pienempien paikkakuntien lukio- ja ammatillisen koulutuksen verkon kovaan paineeseen.

– Tätä keskustelua ei voi jättää siihen hetkeen, kun alueiden lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat jo sulkemisuhan alla. Jos uudistusta ei suunnitella hallitusti, edessä on juustohöyläleikkauksia, pidempiä koulumatkoja ja koulutuksellisen eriarvoisuuden syvenemistä, Lohikoski sanoo.

Lisätietoa ja Lohikosken julkaisu: Toinen aste murroksessa – Ammatillisen koulutuksen välttämätön korjaussarja ja yhtenäisemmän toisen asteen koulutuksen Oppivelvollisuus 2.0 visio 2030-luvulle