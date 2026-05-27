Valtio laskee liikkeeseen obligaation Yhdysvaltain dollareissa
27.5.2026 10:15:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Valtio laskee liikkeeseen dollarimääräisen obligaation 10 vuoden maturiteetissa. Tarjouskirja avattiin tänään keskiviikkona 27.5.2026.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura ja Société Générale.
Valtiokonttori viestii liikkeeseenlaskusta lisää lainan hinnoittelun jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Anu Sammallahtifinanssijohtaja, osastonjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 2575anu.sammallahti@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
Staten emitterar ett nytt dollarlån27.5.2026 10:16:57 EEST | Pressmeddelande
Staten emitterar ett nytt dollarlån med en löptid på 10 år. Orderboken öppnades idag den 27 maj 2026.
