Kutsu tiedotustilaisuuteen 2.6.: Miltä näyttävät Digi- ja väestötietoviraston uudet vihkitilat Helsingin Pasilassa?
27.5.2026 13:08:18 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Kutsu
Digi- ja väestötietovirasto kutsuu median tutustumaan Helsingin uusiin vihkitiloihin tiistaina 2.6., jolloin tiloissa vietetään ensimmäistä vihkipäivää. Päivä on myös palindromipäivä, joka on herättänyt kiinnostusta vihkipäivänä.
Digi- ja väestötietoviraston Helsingin toimipaikka muuttaa Sörnäisistä Pasilaan ja palvelee siellä kesäkuun alusta alkaen. Samalla muuttavat myös Helsingin vihkitilat, joissa vihitään ensimmäiset parit tiistaina 2.6.
2.6. median edustajat pääsevät tutustumaan uusiin vihkitiloihin. Tilaisuudessa johtava asiantuntija Tanja Tams Digi- ja väestötietovirastosta kertoo siviilivihkimisistä sekä niiden suosion kehityksestä Helsingissä ja koko Suomessa. Median edustajat voivat haastatella Tanja Tamsia ja valokuvata tiloja.
Pasilan ensimmäinen vihkipäivä 2.6. on varattu täyteen: päivän aikana vihittäväksi on tulossa 22 paria.
Aika: tiistai 2.6.2026 klo 12.15–13
Paikka: Digi- ja väestötietoviraston vihkitilat, Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki. Vihkitilat sijaitsevat Aurinkoraitin A-osassa. Tapaamme vihkitilojen oven edessä Aurinkoraitilla.
Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautuminen Digi- ja väestötietoviraston viestinnän sähköpostiin dvv.viestinta@dvv.fi viimeistään maanantaina 1.6.2026.
Tilaisuuden alustava ohjelma:
- Tervetuloa ja tilaisuuden käytännöt
- Lyhyt, noin 10 minuutin katsaus siviilivihkimisiin ja vuoden 2025 lukuihin
- Toimittajien kysymykset
- Lyhyt tutustuminen Pasilan uusiin vihkitiloihin
Lisätiedot
Jos tilaisuuden käytännön järjestelyistä herää kysyttävää, vastaamme niihin Digi- ja väestötietoviraston viestinnän sähköpostiosoitteessa dvv.viestinta@dvv.fi.
dvv.viestinta@dvv.fi
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
