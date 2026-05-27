Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hankintalaki on suuri virhe – kustannukset nousevat, ihmisten palvelut vaarantuvat
27.5.2026 13:05:18 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen esitys hankintalain uudistamiseksi rikkoo hyviä ja toimivia käytäntöjä kunnissa ja hyvinvointialueilla, vaarantaa palveluiden järjestämisen sekä aiheuttaa julkiselle sektorille jo valmiiksi tiukassa tilanteessa lisäkustannuksia, sanovat talousvaliokunnan SDP:n edustajat Matias Mäkynen, Lotta Hamari, Miapetra Kumpula-Natri ja Timo Harakka.
-Hankintalain uudistus on valmisteltu laput silmillä. En muista toista esitystä, joka olisi saanut näin murskaavat arviot eri tahoilta, erityisesti kuntakentältä ja kaikista ministeriöistä. Siksi olemme vastalauseessamme esittäneet laajasti korjauksia lakiesitykseen, toteaa talousvaliokunnan sd-ryhmä vastaava kansanedustaja Matias Mäkynen.
Suurena huolena on etenkin kuntalaisten palveluiden järjestämisen vaikeutuminen lain myötä. Kuntien ja hyvinvointialueiden kustannukset tulevat nousemaan ja se näkyy palvelutasossa kuntalaisille. Kritiikin ytimessä on hallituksen esittämä 10 %:n omistusvaade sidosyksiköille, jota ei ole perusteltu mitenkään. SDP esittää vaatimuksen poistamista.
-SDP on huolissaan julkisen talouden tilasta ja ihmisten palveluista. Siksi pidämme erittäin huolestuttavana, että silmiä räpäyttämättä hallitus esittää julkiselle sektorille lisäkustannuksia, esimerkiksi kunnille jopa 450—600 miljoonaa euroa. Myös hyvinvointialueet joutuvat budjetoimaan hankintalain muutoksiin tulevina vuosina miljoonia - aikana, jona tälle rahalle olisi todellakin muuta käyttöä. Jälleen kerran hallituksen tavoitteet laissa ovat osin kannatettavia, mutta keinot vievät väärään suuntaan, hämmästelee Timo Harakka.
-Muutoksilla on radikaaleja vaikutuksia sote-palveluiden järjestämisen lisäksi esimerkiksi myös elintärkeälle ICT-sektorille ja vieläpä liian lyhyillä siirtymäajoilla. Uusi hankintalaki pakottaa lopettamaan kuntien yhteiset elinvoimayhtiöt, jotka eivät voisi enää toimia pienen kunnan osuuden ollessa alle 10 prosenttia, Miapetra Kumpula-Natri moittii.
Erikoissairaanhoito on se osa sote-sektoria, joka vielä jossain määrin tässä maassa toimii, kun perusterveydenhuolto yskii leikkausten seurauksena. Nyt hankaloitetaan myös erikoissairaanhoidon järjestämistä esimerkiksi Coxan ja Sydänsairaalan kaltaisissa huippuyksiköissä.
-Vaativaa erikoissairaanhoitoa tuottavien julkisomisteisten yhtiöiden tehokasta ja vaikuttavaa toimintaa ei SDP:n mielestä pidä hankaloittaa ideologisin perustein, vaatii Lotta Hamari.
Sekä nyt esitettävät muutokset, jota kunnat joutuvat heti toimeenpanemaan sekä suunnitteilla olevat EU:n hankintadirektiivin uudistukset, joiden sisällöstä ei ole tietoa ennen heinäkuuta, aiheuttavat paljon epävarmuutta kuntiin ja hyvinvointialueille.
-Pahimmillaan lainsäädäntöä aletaan muuttamaan ennen kuin nyt esitettävät muutokset ovat voimassa. Koska kotimaiset hankintalain muutokset eivät ole kiireellisiä, tulisi komission ehdottamat muutokset odottaa ensin ja uudistaa lainsäädäntö vasta sitten kokonaisuutena, kansanedustajat päättävät.
Yhteyshenkilöt
Lotta HamariKansanedustajaPuh:0504784414lotta.hamari@eduskunta.fi
Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:040 509 4409
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
