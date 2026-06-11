Farmari avaa portit kahden viikon päästä

Farmari järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Kalajoella. Tapahtuman paikkamyynti on käynyt koko ajan vilkkaana. Enää ei ole mitä myydä, sillä kaikki näytteilleasettajapaikat on myyty loppuun. Tapahtumassa on yli 400 näytteilleasettajaa.

Navetat jo pystyssä

Farmarin rakentaminen Kalajoen lentokenttäalueella on alkanut. Rakentamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. Navetat ja hevostalli muun muassa odottavat jo valmiina tapahtumaviikolla saapuvia eläimiä.

Eläinosastosta on tulossa monipuolinen. Luvassa on mm. lypsykarjanäyttely, lammas- ja vuohiosasto paimennusnäytöksineen ja runsaasti hevosia. Eläinalueella voi nähdä myös sellaisia maatilan eläimiä, joihin ei arjessa välttämättä törmäisi, kuten alpakoita, aaseja ja mehiläisiä.

Traktoreita ja pienkoneita

Farmarin konekentällä on kattava valikoima maa- ja metsätalouden koneita sekä laitteita. Osaston kattauksessa on nähtävissä se, että maatalousrakentaminen on piristynyt. Esillä on muun muassa viljankuivureita, siiloja, lämmitys- ja viilennysratkaisuja, salaojituslaitteita ja maansiirtokoneita sekä useita traktorimerkkejä.

Ohjelmalavoilla tuttuja

Farmarin lavaohjelmassa kuullaan päivittäin erilaisia yritystarinoita niin maatalouden kuin muidenkin alojen ammattilaisilta. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on mukana avajaispäivän ohjelmassa keskustelemassa mm. Suomen huoltovarmuudesta. Mukana on myös MEP:jä ja päätoimittajia, jotka keskustelevat median luomasta kuvasta maataloudesta. Lauantaina tapahtumalavoilla teemana on hyvinvointi. Lavaohjelma huipentuu päätöspäivänä Miss Hiekkasärkän kruunaukseen.

Etäparkista Farmariin

Farmarin pysäköintialue on Kalajoen sataman alueella. Tapahtumasta on jatkuva bussikuljetus tapahtumaporteille. Parkkialueella on runsaasti tilaa myös matkailuautoille ja -vaunuille. Paikallisille suositellaan saapumista Farmariin pyörällä. Pyöräparkkeja on hyvin Farmarin sisäänpääsyn lähellä.

Farmari-maatalousnäyttely on Kalajoella 25. - 27.6.2026. farmari.net