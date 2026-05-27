Lohjan hulppea Vakio-voitto selvisi työpaikalla – ”nyt on pakko lähteä käymään tupakalla”
27.5.2026 13:17:33 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lohjalaismies nappasi sunnuntain 17.5. Vakio-kierrokselta yli 190 000 euron voiton (kierros 20/2026). Kierroksen ainoa täysosuma laukaisi takuupotin ja 32 euron hintaiseen järjestelmään osuneet alavoitot nostivat voittosumman yli 190 000 euroon.
Kuluvan vuoden toistaiseksi suurimman Vakio-voiton napannut lohjalaismies on aiemminkin saanut täysosuman ja tuolloin netonnut osumalla pari tuhatta euroa. Tällä kertaa voittosumma oli jotain muuta kuin mies odotti.
- Huomasin voiton maanantaina töissä, kun selasin teksti-tv:tä. Huomasin, että sain riviin 13 oikein. Sitten seuraavalta alasivulta paljastui, että mulla oli kierroksen ainoa täysosuma. Silloin sanoin yhtiökumppanille, että nyt on pakko lähteä käymään tupakalla.
- Teen rivini yleensä työmaalla ja tein tämän pelin helatorstain jälkeisenä perjantaina. Olipa hyvä, että tuli lähdettyä silloin töihin, naurahtaa voittaja.
Mies kertoo, että hän pelaa tavallisesti 32 euron hintaista 128 rivin järjestelmää, jolla hän sai voittonsa. Välillä hän tekee myös 16 euron järjestelmiä ja omien pelien kylkeen hän ottaa myös joskus porukkapelin.
- Alan laittaa perusriviä kohde kerrallaan ja sen jälkeen alan katsoa, mihin kohteisiin laitan varmistuksia. Nyt oli perusrivikin kohdillaan, kun sillä olisi saanut kymmenen oikein.
Pitkään futista seuranneelle lohjalaismiehelle Englannin Valioliigan kausi tarjosi ainakin yhden valonpilkahduksen. Lauantain UCL-finaalissa mies liputtaa Arsenalin puolesta.
- Toivoin, että City ei voittaisi liigaa. Oon enemmän pikkuseurojen puolella.
Kesän suunnitelmiin kuuluu luonnollisesti MM-futiksen seuraaminen kolmen leijonan tiimissä.
- Seuraan tietysti kisoja sen minkä ehdin. Oon laittanut kisoissa viisikymppisen Englannille ja joka kerta hävinnyt, naurahtaa lohjalaismies.
Lisää Lohjan Vakio-voitosta: https://www.veikkaus.fi/fi/voittouutiset/article/voittouutiset/2026-voittouutiset/05_toukokuu/vain-yksi-13-oikein-tulos-11
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
