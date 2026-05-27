Rajavartiolaitos aloittaa ensivastetoiminnan Saaristomerellä 1.6.2026

Varhan ensihoitopalvelut ja Länsi-Suomen merivartiosto ovat allekirjoittaneet sopimuksen ensivastetoiminnan aloittamisesta. Sopimuksen myötä merivartiosto voi suorittaa ensivastetehtäviä osana Varhan ensihoitopalveluja Saaristomeren alueella.

Mitä on ensivastetoiminta?

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätätilapotilaan luo hälytettävää yksikköä, joka pystyy aloittamaan potilaan tilan arvioinnin ja hätäensiavun ennen ensihoitoyksikön saapumista tai sen rinnalla. Ensivasteyksikkö voi esimerkiksi arvioida potilaan peruselintoimintoja, aloittaa välittömät hätäensiaputoimet ja välittää ensihoidolle lisätietoa potilaan tilanteesta.

Ensivastetoiminta ei korvaa ambulanssia tai varsinaista ensihoitopalvelua, vaan täydentää sitä erityisesti alueilla, joilla etäisyydet tai olosuhteet voivat vaikuttaa avun saapumiseen.

Nopeampaa apua haastaviin saaristo-olosuhteisiin

Ensivastetoiminnan tavoitteena on nopeuttaa hätätilapotilaiden tavoittamista erityisesti saaristoalueilla, joissa pitkät etäisyydet ja olosuhteet voivat vaikuttaa avun saapumiseen. Toiminnalla varmistetaan, että hätäensiapu voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Varhan ensihoitopalvelut on kouluttanut Länsi-Suomen merivartioston henkilöstöä ensivastetoiminnan osaamisvaatimusten mukaiseen potilaan tilanarviointiin sekä hätäensiaputoimenpiteisiin.

Toiminta käynnistyy kesäkuun alussa

Ensivastetoiminta alkaa maanantaina 1.6.2026. Toiminta käynnistyy Länsi-Suomen merivartioston merivartioasemilla (Nauvo, Hiittinen, Susiluoto) Varhan alueella.

Uusi sopimus vahvistaa viranomaisten välistä yhteistyötä Saaristomeren alueella. Sopimus ei vaikuta muihin Varhan ja Länsi-Suomen merivartioston välillä voimassa oleviin sopimuksiin.