SDP:n Eveliina Heinäluoma: EU:n maahanmuuttopaketin toimeenpano on tärkeä askel kohti yhtenäisempää maahanmuuttopolitiikkaa
27.5.2026 14:13:04 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Euroopan unionin muuttoliike- ja turvapaikkasopimus eli pakti on SDP:n hallintovaliokunnan ryhmän mukaan tärkeä uudistus tilanteessa, jossa muuttoliike haastaa koko Eurooppaa. Paktin tavoitteena on vahvistaa ulkorajavalvontaa, nopeuttaa turvapaikka- ja palautusprosesseja sekä lisätä jäsenmaiden yhteistä vastuunkantoa.
On tärkeää, että Euroopassa pystytään ehkäisemään maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä samalla, kun oikeusvaltion periaatteet, ihmisten oikeusturva ja kansainväliset velvoitteet toteutuvat.
SDP:n valiokuntaryhmä pitää hallituksen esitystä kokonaisuutena tarpeellisena. Heinäluoma korostaa, että turvapaikkajärjestelmän uskottavuudesta on pidettävä kiinni.
– Oikeus kansainväliseen suojeluun kuuluu sitä aidosti tarvitseville. Samalla on tärkeää, että kielteisen päätöksen saaneiden palautuksia pystytään tehostamaan ja että turvapaikkajärjestelmä ei muodostu väyläksi muunlaiselle maahanmuutolle. On kestämätön tilanne, että EU-alueella vain n. 20 % kielteisen päätöksen saaneista kolmansien maiden kansalaisista tosiasiallisesti poistuu unionin alueelta, Heinäluoma painottaa.
Asiantuntijoiden esittämä huoli maksuttoman oikeusavun heikennyksistä kuitenkin toistaa jo Sipilän hallituskaudella tehdyn virheen, joka johti epätarkoituksenmukaisella tavalla hakemusten uudelleenkäsittelyn lisääntymiseen. Tästä syystä SDP:n ryhmä on jättänyt vastalauseen hallituksen esitykseen, jolla toimeenpannaan EU:n uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Valiokuntaryhmä kannattaa esitystä muilta osin, mutta vastustaa hallituksen esittämiä oikeusavun heikennyksiä.
SDP:n mukaan oikeus oikeusapuun on keskeinen osa oikeusvaltiota myös turvapaikkaprosesseissa.
– Turvapaikkajärjestelmän on oltava sekä toimiva että oikeudenmukainen. Meidän on pystyttävä ehkäisemään järjestelmän väärinkäyttöä, mutta samalla huolehdittava siitä, että ihmisten oikeusturva toteutuu, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma sanoo.
Hallitus esittää oikeusavun rajaamista tilanteissa, joissa käsitellään kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia. SDP muistuttaa, että vastaavanlaisia rajauksia tehtiin jo vuonna 2016, ja niiden seuraukset osoittautuivat ongelmallisiksi: hallinto-oikeuksista palautui aiempaa enemmän tapauksia takaisin Maahanmuuttovirastoon, mikä lisäsi viranomaisten työmäärää ja pidensi käsittelyaikoja.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
