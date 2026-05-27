Suun terveydenhuollon ajan voi nyt perua tai siirtää tekoälyapurin avulla kahdeksalla uudella paikkakunnalla
27.5.2026 14:29:34 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohde on laajentanut suun terveydenhuollon puhelinpalvelun tekoälyapurin käyttöä kahdeksalle uudelle paikkakunnalle. Tekoälyapurin avulla täysi-ikäinen voi siirtää tai perua oman vastaanottoaikansa puhelimitse ilman jonottamista. Palvelu on käytössä Eteläisen alueen hammashoitoloiden ajanvarausnumerossa, ja sitä voi käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Tiistaina 26. toukokuuta palvelu otettiin käyttöön Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä, Alavieskassa, Haapajärvellä, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä ja Kärsämäellä.
Aiemmin tekoälyapuri on otettu käyttöön Muhoksella, Utajärvellä, Vaalassa, Pudasjärvellä ja Iissä.
Helppo käyttää puhelimessa
Tekoälyapurin käyttö ei vaadi erityistä teknistä osaamista. Palvelu ymmärtää tavallista puhetta, joten asiointi sujuu puhumalla samaan tapaan kuin puhelinpalvelussa muutenkin.
Tekoälyapurin avulla täysi-ikäinen asiakas voi hoitaa vain omia ajanvarausasioitaan. Palvelussa ei voi hoitaa lasten ajanvarausasioita eikä asioida toisen henkilön puolesta. Jos tekoälyapuri ei pysty hoitamaan asiaa, puhelu ohjautuu Pohteen ammattilaiselle.
Turvallinen tapa hoitaa ajanvarausasioita
Asioinnin alussa tekoälyapuri pyytää asiakkaan tunnistetiedot. Henkilötunnusta kysytään asiakkaan luotettavaa tunnistamista varten, kuten suun terveydenhuollon puhelinpalvelussa muutenkin.
Tekoälyapurin käyttö on turvallista. Keskustelu käydään asiakkaan ja palvelun välillä, eikä keskustelun sisältöjä käytetä tekoälyn kouluttamiseen.
Tekoälypalvelu on osa Sitran rahoittamaa UusiAika-hanketta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja vapauttaa ammattilaisten työaikaa muihin tehtäviin.
”Tavoitteenamme on tehdä suun terveydenhuollon ajanvarausasioiden hoitamisesta mahdollisimman sujuvaa. Tekoälyapurin avulla täysi-ikäinen asiakas voi siirtää tai perua oman vastaanottoaikansa puhelimitse ilman jonottamista”, Pohteen asiantuntijahammaslääkäri Aappo Keränen kertoo.
Pohde seuraa palvelun toimivuutta jatkuvasti ja kerää palautetta sitä käyttäneiltä asiakkailta. Palvelun käyttöönottoa ja vaikutuksia tutkitaan väitöskirjatutkimuksessa. Pohde on ensimmäinen hyvinvointialue, joka tuo suun terveydenhuollon asiointiin tekoälypohjaisen puhelinpalvelun.
Yhteyshenkilöt
Aappo KeränenAsiantuntijahammaslääkäri, PohdePuh:044 497 1194aappo.keranen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
