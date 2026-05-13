Uusi sellirakennus vastaa kasvavaan vankipaikkatarpeeseen Turussa – peruskivi muurataan tänään
28.5.2026 07:09:42 EEST | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten | Tiedote
Turun vankilan uuden sellirakennuksen peruskivi muurataan tänään Saramäessä. Hanke lisää Turun vankilan kapasiteettia 143 uudella vankipaikalla ja vastaa kasvaneeseen vankipaikkatarpeeseen Suomessa. Uusi sellirakennus otetaan käyttöön alkuvuodesta 2028.
Uuden rakennuksen valmistuttua Turun vankilan vankipaikkamäärä kasvaa noin 400 paikkaan, jonka myötä Turun vankilasta tulee Suomen suurimpia vankiloita.
”Olemme hallituksessa ryhtyneet aktiivisesti toimiin lisävankipaikkojen rakentamiseksi ja varautuneet hallitusohjelman mukaisten rangaistusten kiristämisten vaikutuksiin. Uusia vankipaikkoja saadaan hallituksen päätöksillä yhteensä 450, joista Turkuun tulee 143. Haluan kiittää kaikkia osapuolia siitä, että Turun vankilan lisärakennus etenee suunnitellusti”, sanoo oikeusministeri Leena Meri.
Rakennuksen laajuus on noin 9 400 neliömetriä, ja se valmistuu alustavan aikataulun mukaan marraskuussa 2027. Rakennuttamisesta vastaa valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, ja rakentamisen palveluntuottajana toimii Lujatalo Oy. Rakennushanke toteutetaan Senaatin kärkihankkeena allianssimallilla. Hankkeen kustannusarvio on noin 53 miljoonaa euroa.
Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2026, ja työmaalla on tähän mennessä tehty muun muassa maanrakennus-, louhinta-, paalutus- ja perustustöitä. Viimeisempänä on käynnistynyt elementtiasennukset. Työmaan vahvuus tällä hetkellä noin 20 henkilöä ja keskivahvuus tulee olemaan noin 50–60 henkilöä.
Rakennustyömaalla muurataan tänään rakennuksen peruskivi. Muistoksi tuleville sukupolville peruskiven aikakapseliin sijoitetaan kohteen pääpiirustukset ja peruskirja, tänään käytössä olevat metallirahat, päivän paikallislehti, oikeusministeri Leena Meren tervehdys sekä Kakolan vankilan vanha avain.
”Tiivis yhteistyö palveluntuottajan ja käyttäjän kanssa on mahdollistanut sen, että olemme pystyneet etenemään vaativassa hankkeessa suunnittelusta rakentamisvaiheeseen melko ripeällä aikataululla. Peruskiven muuraus on koko hankkeelle merkittävä hetki ja käynnistää uuden sellirakennuksen näkyvän rakennusvaiheen”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Salmi.
”Kun vankilatoiminta siirtyi Kakolanmäeltä Saramäkeen noin 20 vuotta sitten, uuden vankilan tontille muurin sisäpuolelle jäi tilaa kolmannelle sellirakennukselle, sillä vain kaksi rakennettiin. Voi sanoa, että oli kaukaa viisas ratkaisu jättää silloin rakennuspaikka tyhjäksi. Nyt siihen saadaan vankilakokonaisuuteen sopiva lisärakennus uusine osastoineen. Vankimäärä Suomessa on kasvanut nopeasti ja osin ennakoimattomasti, ja jokainen lisäpaikka tulee tarpeeseen”, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi.
Turun vankilan laajennuksen tavoitteena on helpottaa vankiloiden yliasutustilannetta sekä parantaa vankilaturvallisuutta. Hankkeessa rakennetaan laadukkaat ja nykyaikaiset tilat, jotka tukevat vankilan toimintaa sekä henkilöstön työskentelyä ja työhyvinvointia. Turun vankilan henkilöstömäärä kasvaa jatkossa noin 250 henkilöön.
Rakentamisessa noudatetaan vähähiilisen rakentamisen periaatteita, ja tavoitteena on toteuttaa uusi rakennus selvästi tavanomaista rakentamista vähähiilisemmin. Työmaalla kiinnitetään erityistä huomiota vähäpäästöiseen rakentamiseen. Esimerkiksi maanrakennustöissä käytetään biopolttoainetta ja rungossa käytetään vähähiilistä betonia.
Yhteyshenkilöt
Miikka SalmiRakennuttajapäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 766 6497miikka.salmi@senaatti.fi
Mika KemppainenAsiakaspäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 511 2148mika.kemppainen@senaatti.fi
Petri KiuruApulaisjohtajaTurun vankilaPuh:050 430 0856petri.kiuru@om.fi
Linkit
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Fängelsehundar gör upp om mästerskapet i Mäntsälä13.5.2026 14:05:50 EEST | Pressmeddelande
I Mäntsälä ordnas den 26 till 28 maj 2026 FM-tävlingar för fängelsehundar, där hundar som arbetar i fängelser tillsammans med sina förare tävlar om det nationella mästerskapet. Tävlingsplatsen är Keudas enhet Saaren kartano i Mäntsälä. Allmänheten och representanter för media är välkomna att följa tävlingarna.
Vankilakoirat ottavat mittaa toisistaan Mäntsälässä13.5.2026 11:26:51 EEST | Tiedote
Mäntsälässä järjestetään 26.–28.5.2026 vankilakoirien SM-kilpailut, joissa vankiloissa työskentelevät koirat ohjaajineen kilpailevat valtakunnallisen mestaruuden saavuttamisesta. Kilpailupaikkana toimii Keudan toimipiste Saaren kartano. Yleisö ja median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kilpailuja.
Våldsbrott är det vanligaste primära brottet – statistisk årsbok 2025 publicerad5.5.2026 10:01:55 EEST | Pressmeddelande
Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2025 sammanställer uppgifter om primära brott hos dömda och personer som avtjänar samhällspåföljd, längder på straff samt trender som påverkat antalet personer som avtjänar påföljder.
Väkivaltarikos on vankien yleisin päärikos – tilastollinen vuosikirja 2025 on julkaistu5.5.2026 10:01:55 EEST | Tiedote
Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2025 tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen muun muassa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien päärikokset, rangaistusten pituudet ja seuraamuksia suorittavien määriin vaikuttaneet trendit.
Violent offences are the most common principal offence among prisoners – Statistical Yearbook 2025 published5.5.2026 10:01:55 EEST | Press release
The Statistical Yearbook 2025 of the Prison and Probation Service compiles data on, among other things, the principal offences, the lengths of sentences, and the trends affecting the number of persons serving prison sentences or community sanctions.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme