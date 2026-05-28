Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.5.2026 15:12:04 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 28.05.2026
Maastopalo, Pieni, Kalliosaari, Petäjävesi
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen savuhavainto tehtävälle Petäjäveden kalliosaareen. Saaressa pieni maastopalo, sammutustyöt käynnissä. Paloalue muutama aari.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.5.2026 15:52:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.05.2026 Maastopalo; keskisuuri, korvenkyläntie, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuurelle maastopalotehtävälle Korvenkyläntielle Jämsään. Kohteessa sammutustyöt käynnissä. Paloalueen koko noin. 1 hehtaari. Hälytyksen sai kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.5.2026 15:28:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.05.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Paavonkuja, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalolle Paavonkujalle Laukaaseen. Kohteessa palo saanut alkunsa saunatilasta, mutta ei päässyt leviämään muihin tiloihin. Hälytyksen sai 8 pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.5.2026 17:30:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa rakennuspalosta Laukaassa. Omakotitalon pihavarasto tuhoutui ja tuli levisi maastoon noin 200m² alueelle. Sammutustoimenpiteet kestävät arviolta 18.30 saakka. Syttymissyystä ei ole tietoa. Paikalla on seitsemän pelastusyksikköä. Lisätietoja antaa päivystävä palomestari, puh. 0500 542 112.
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle arviointimenettelyn toimenpideohjelmaan sitoutumista26.5.2026 18:40:56 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti esittää kokouksessaan 26.5. aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy arviointiryhmän loppuraportin ja sitoutuu toimenpideohjelman toteuttamiseen arviointiryhmän edellyttämällä tavalla. Hyvinvointialueen kertyneet alijäämät on arviointimenettelyn myötä katettava vuoteen 2030 mennessä. Alun perin alijäämät olisi pitänyt olla katettuna tämän vuoden aikana.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.5.2026 14:20:48 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.5.2026 JATKOTIEDOTE MAASTOPALO JYVÄSKYLÄ Kohteessa tilanne rauhallinen. Palo on saatu sammumaan, ja jälkisammutustyöt käynnissä. Metsää paloi noin kaksi hehtaaria. Todennäköisesti palo syttyi pudonneesta sähkölinjasta. Omaisuudelle tai ihmisille ei ollut vaaraa. Pelastuslaitoksen sammutustyöt jatkuvat vielä noin tunnin ajan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme