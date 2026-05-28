Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 26.5.2026 14:20:48 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 26.5.2026 JATKOTIEDOTE MAASTOPALO JYVÄSKYLÄ Kohteessa tilanne rauhallinen. Palo on saatu sammumaan, ja jälkisammutustyöt käynnissä. Metsää paloi noin kaksi hehtaaria. Todennäköisesti palo syttyi pudonneesta sähkölinjasta. Omaisuudelle tai ihmisille ei ollut vaaraa. Pelastuslaitoksen sammutustyöt jatkuvat vielä noin tunnin ajan.