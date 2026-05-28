Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

29.5.2026 03:06:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 29.05.2026

Rakennuspalo; suuri, Rekitie, Jämsä 

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalotehtävälle Rekitielle Jämsään. Kohteessa teollisuuskiinteistön yhteydessä olevassa rivitalossa oli syttynyt tulipalo. Yksi huoneisto tuhoutunut ja muissa huoneistoissa savuvahinkoja. Sammutustyöt käynnissä ja palon leviäminen on saatu estettyä. Tehtävälle hälytettiin 14 yksikköä Keski-Suomen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Sammutus -ja raivaustyöt tulevat kestämään aamuun asti. Syttymissyytä selvitetään.

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle arviointimenettelyn toimenpideohjelmaan sitoutumista26.5.2026 18:40:56 EEST | Tiedote

Aluehallitus päätti esittää kokouksessaan 26.5. aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy arviointiryhmän loppuraportin ja sitoutuu toimenpideohjelman toteuttamiseen arviointiryhmän edellyttämällä tavalla. Hyvinvointialueen kertyneet alijäämät on arviointimenettelyn myötä katettava vuoteen 2030 mennessä. Alun perin alijäämät olisi pitänyt olla katettuna tämän vuoden aikana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye