Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

30.5.2026 09:32:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Ihmisen pelastaminen vedestä

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 30.05.2026

Ihmisen pelastaminen vedestä, Joutsa

Ihminen joutui veden varaan Joutsassa. Veneilemään lähtenyt mies putosi veneestä ja joutui veden varaan ilman pelastusliivejä. Mies sai pidettyä itsensä pinnalla pitämällä kiinni veneestä. Veden varaan joutuneen ihmisen huomasi sivullinen, joka soitti hätäkeskukseen. 

Kohteeseen hälytettiin pelastuslaitos sekä ensihoito. Ensihoito tavoitti veden varaan joutuneen henkilön ensin ja auttoi tämän rantaan. 

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.5.2026 03:06:27 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.05.2026 Rakennuspalo; suuri, Rekitie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalotehtävälle Rekitielle Jämsään. Kohteessa teollisuuskiinteistön yhteydessä olevassa rivitalossa oli syttynyt tulipalo. Yksi huoneisto tuhoutunut ja muissa huoneistoissa savuvahinkoja. Sammutustyöt käynnissä ja palon leviäminen on saatu estettyä. Tehtävälle hälytettiin 14 yksikköä Keski-Suomen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Sammutus -ja raivaustyöt tulevat kestämään aamuun asti. Syttymissyytä selvitetään. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye