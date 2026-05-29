Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
30.5.2026 09:32:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Ihmisen pelastaminen vedestä
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.05.2026
Ihmisen pelastaminen vedestä, Joutsa
Ihminen joutui veden varaan Joutsassa. Veneilemään lähtenyt mies putosi veneestä ja joutui veden varaan ilman pelastusliivejä. Mies sai pidettyä itsensä pinnalla pitämällä kiinni veneestä. Veden varaan joutuneen ihmisen huomasi sivullinen, joka soitti hätäkeskukseen.
Kohteeseen hälytettiin pelastuslaitos sekä ensihoito. Ensihoito tavoitti veden varaan joutuneen henkilön ensin ja auttoi tämän rantaan.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtajaksi haki 60 henkilöä29.5.2026 10:02:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden vastuualuejohtajan virkaan tuli 60 hakemusta. Virka oli haettavana 7.5.–27.5.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.5.2026 03:06:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.05.2026 Rakennuspalo; suuri, Rekitie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalotehtävälle Rekitielle Jämsään. Kohteessa teollisuuskiinteistön yhteydessä olevassa rivitalossa oli syttynyt tulipalo. Yksi huoneisto tuhoutunut ja muissa huoneistoissa savuvahinkoja. Sammutustyöt käynnissä ja palon leviäminen on saatu estettyä. Tehtävälle hälytettiin 14 yksikköä Keski-Suomen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Sammutus -ja raivaustyöt tulevat kestämään aamuun asti. Syttymissyytä selvitetään. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.5.2026 15:52:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.05.2026 Maastopalo; keskisuuri, korvenkyläntie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuurelle maastopalotehtävälle Korvenkyläntielle Jämsään. Kohteessa sammutustyöt käynnissä. Paloalueen koko noin. 1 hehtaari. Hälytyksen sai kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.5.2026 15:28:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.05.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Paavonkuja, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalolle Paavonkujalle Laukaaseen. Kohteessa palo saanut alkunsa saunatilasta, mutta ei päässyt leviämään muihin tiloihin. Hälytyksen sai 8 pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.5.2026 15:12:04 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.05.2026 Maastopalo, Pieni, Kalliosaari, Petäjävesi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen savuhavainto tehtävälle Petäjäveden kalliosaareen. Saaressa pieni maastopalo, sammutustyöt käynnissä. Paloalue muutama aari. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
