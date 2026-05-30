Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

30.5.2026 18:20:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kaivinkone syttyi moottoritilasta

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 30.05.2026

Liikennevälinepalo Toivakassa

Pelastuslaitos sai hälytyksen liikennevälinepalosta Toivakassa 17:59. Kaivinkoneen moottoritila oli alkanut savuttamaan. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle savun muodostus oli tiheää, mutta liekkejä ei ollut näkyvissä. Palo ei levinnyt moottoritilasta muualle eikä aiheuttanut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos on vielä paikan päällä. 

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote29.5.2026 03:06:27 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.05.2026 Rakennuspalo; suuri, Rekitie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalotehtävälle Rekitielle Jämsään. Kohteessa teollisuuskiinteistön yhteydessä olevassa rivitalossa oli syttynyt tulipalo. Yksi huoneisto tuhoutunut ja muissa huoneistoissa savuvahinkoja. Sammutustyöt käynnissä ja palon leviäminen on saatu estettyä. Tehtävälle hälytettiin 14 yksikköä Keski-Suomen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Sammutus -ja raivaustyöt tulevat kestämään aamuun asti. Syttymissyytä selvitetään. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye