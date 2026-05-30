Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
30.5.2026 18:20:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kaivinkone syttyi moottoritilasta
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.05.2026
Liikennevälinepalo Toivakassa
Pelastuslaitos sai hälytyksen liikennevälinepalosta Toivakassa 17:59. Kaivinkoneen moottoritila oli alkanut savuttamaan. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle savun muodostus oli tiheää, mutta liekkejä ei ollut näkyvissä. Palo ei levinnyt moottoritilasta muualle eikä aiheuttanut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos on vielä paikan päällä.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 29.05.2026 Rakennuspalo; suuri, Rekitie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspalotehtävälle Rekitielle Jämsään. Kohteessa teollisuuskiinteistön yhteydessä olevassa rivitalossa oli syttynyt tulipalo. Yksi huoneisto tuhoutunut ja muissa huoneistoissa savuvahinkoja. Sammutustyöt käynnissä ja palon leviäminen on saatu estettyä. Tehtävälle hälytettiin 14 yksikköä Keski-Suomen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Sammutus -ja raivaustyöt tulevat kestämään aamuun asti. Syttymissyytä selvitetään. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.05.2026 Maastopalo; keskisuuri, korvenkyläntie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuurelle maastopalotehtävälle Korvenkyläntielle Jämsään. Kohteessa sammutustyöt käynnissä. Paloalueen koko noin. 1 hehtaari. Hälytyksen sai kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
