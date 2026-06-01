Pk-yritysten merkittäviä investointeja koskeva haku on käynnissä 29.5.–31.8.2026
1.6.2026 13:23:56 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Elinvoimakeskukset ovat avanneet uuden valtakunnallisen rahoitushaun, jossa tuetaan pk-yritysten merkittäviä, vähintään 10 miljoonan euron investointeja. Haku on käynnissä 29.5.–31.8.2026. Uusi merkittäviin investointeihin kohdennettu kansallinen avustus täydentää EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 ohjelman rahoitusta.
Hakuun on käytettävissä valtakunnallisesti 19 miljoonaa euroa kansallista määrärahaa. Kyseessä on määräaikainen haku, joten päätöksiä hankkeista voidaan tehdä vasta hakuajan päättymisen jälkeen.
Haku on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka:
- tavoittelevat merkittävää kasvua, erityisesti vientiä
- ottavat käyttöön uutta resurssitehokkaampaa tuotantoteknologiaa tai kehittävät puhdasta siirtymää edistäviä uusia tuotteita tai palveluita
- edistävät muulla tavoin haettavassa investointihankkeessa puhdasta siirtymää.
Rahoitus myönnetään yrityksen kehittämisavustuksena. Avustusta voidaan myöntää pk-yritykselle seuraaviin välittömiin investointikustannuksiin:
- uuteen teknologiaan pohjautuvat koneet ja kalusto
- omaan käyttöön tulevien tuotantotilojen rakennuskustannukset
- aineettomien investointien hankinta
Avustusta ei voida myöntää energiantuotantoon, -varastointiin, -siirtoon, -jakeluun tai infrastruktuuriin.
Rahoitusta haetaan aluehallinnon asiointipalvelun kautta:
Tarkemmat tiedot hausta ja hakukriteereistä löydät hakuilmoituksesta:
Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) rahoituksesta vastaa Itä-Suomen elinvoimakeskus. Hakijoita pyydetään olemaan yhteydessä alueellisiin asiantuntijoihin ennen hakemuksen vireille jättämistä.
Muut käynnissä olevat yrityksen kehittämisavustuksen haut
Itä-Suomessa on myös käynnissä yrityksen kehittämisavustuksen haut
- 16.3.–30.9.2026 muita kehittämis- ja investointihankkeita varten
(lisätietoja hakuilmoituksessa eura2021.fi-palvelussa)
- 15.4.–31.10.2026 puolustusteollisuutta ja kaksikäyttötuotteiden valmistusta tukevan kapasiteetin vahvistamiseen
(lisätietoja hakuilmoituksessa eura2021.fi-palvelussa).
Yhteyshenkilöt
yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, kalevi.polonen@elinvoimakeskus.fi, puh. 0295 026 091
ryhmäpäällikkö Pekka Pelkonen, pekka.pelkonen@elinvoimakeskus.fi, puh. 0295 026 086
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Itä-Suomen työlupalinjaukset ulkomaalaisen työvoiman käytöstä on päivitetty1.6.2026 11:24:02 EEST | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus päivitti maakuntakohtaiset työlupalinjaukset. Työlupalinjausten tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa ottaen huomioon kunkin maakunnan työmarkkinoiden erityispiirteet. Elinvoimakeskuksen laatimat työlupalinjaukset määrittävät ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa. Päivitetyt linjaukset ovat voimassa 1.6. - 30.11.2026.
