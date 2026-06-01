Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
1.6.2026 17:53:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 1.6.2026
MAASTOPALO KESKISUURI UURAINEN
Pelastuslaitos sai tehtävän maastopalosta klo 16.49 Kurrinkadulle Uuraisiin. Aiemmin päivällä kulotettu metsäkaistale oli syttynyt uudestaan ja levinnyt metsään. Pelastuslaitos sammuttaa paloa. Pelastuslaitoksella on kohteessa seitsemän yksikköä.
Seuraava tiedote tilanteen päätyttyä.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 19:57:19 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 MAASTOPALO KESKISUURI UURAINEN Tilanne pelastuslaitoksen osalta päättynyt. Metsää paloi n. 200 neliömetriä. Palo saatiin sammutettua, eikä siitä aiheutunut vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 17:58:30 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 IHMISEN PELASTAMINEN VEDESTÄ HANKASALMI Pelastuslaitos sai tehtävän ihmisen pelastamisesta vedestä Hankasalmen Armisvedelle klo 17:33. Veneen havaittu ajelehtivan järvellä. Ihminen pudonnut tuntemattomasta syystä veneestä, mutta päässyt rantaan. Pelastuslaitos hinaa veneen vielä rantaan. Tehtävälle hälytettiin viisi pelastuslaitoksen yksikköä, joista yksi yksikkö ja vene hoitivat veneen hinauksen rantaan.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 10:03:48 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 9:33 keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylään Schaumanin puistokadulle. Kerrostaloasunnosta ilmoitettiin tulevan savua. Palo saatiin sammutettua , ja jälkitoimet ovat menossa. Asunnossa ei ollut palon hetkellä ketään, eikä siten henkilövahinkoja syntynyt. Asunto kärsi vahinkoja, mutta ei tuhoutunut täysin. Poliisi tutkii syttymisen syytä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote31.5.2026 16:35:31 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 31.05.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri, Kolunrinne, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Kolunrinteeltä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen asuinrakennuksen pihapiriissä oleva autotallirakennus oli täydenpalon vaiheessa ja tuhoutui täysin. Palo oli levinnyt myös asuintalon rakenteisiin. Sammutustyöt ovat käynnissä. Tehtävälle hälytettiin 11 pelastuslaitoksen yksikköä. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.5.2026 21:28:46 EEST | Tiedote
Maastopalo Keuruulla
