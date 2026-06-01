Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 9:33 keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylään Schaumanin puistokadulle. Kerrostaloasunnosta ilmoitettiin tulevan savua. Palo saatiin sammutettua , ja jälkitoimet ovat menossa. Asunnossa ei ollut palon hetkellä ketään, eikä siten henkilövahinkoja syntynyt. Asunto kärsi vahinkoja, mutta ei tuhoutunut täysin. Poliisi tutkii syttymisen syytä.