Varhainen parasetamolihoito voi nopeuttaa keskosen sydämen oikovirtauksen sulkeutumista
3.6.2026 05:50:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Varhain annettu parasetamolihoito voi nopeuttaa erittäin ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen sydämen avoimen valtimotiehyen sulkeutumista, kertoo uusi tutkimus.
Avoin valtimotiehyt eli PDA (patent ductus arteriosus) on keskosilla yleinen tila, jossa sikiöaikainen verisuoniyhteys aortan ja keuhkovaltimon välillä ei sulkeudu normaalisti syntymän jälkeen. Tila voi lisätä vakavien sairauksien ja kuolleisuuden riskiä erityisesti kaikkein pienimmillä keskosilla.
Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan yhteisessä tutkimuksessa tutkittiin alle 28 raskausviikolla tai alle kilon painoisina syntyneitä vauvoja. Yhteensä 40 vastasyntynyttä osallistui satunnaistettuun ja kaksoissokkoutettuun tutkimukseen, jossa osa sai suonensisäistä parasetamolia ja osa lumelääkettä.
Tutkimuslääke (parasetamoli tai lumelääke) aloitettiin pian syntymän jälkeen. Vauvat saivat ensin aloitusannoksen ja sen jälkeen ylläpitoannoksia kuuden tunnin välein yhdeksän päivän ajan. Valtimotiehyen tila arvioitiin ennen tutkimuslääkkeen aloitusta ja sen sulkeutumista seurattiin päivittäin sydämen ultraäänitutkimuksella.
Tutkimuksen mukaan valtimotiehyen sulkeutuminen tapahtui parasetamolia saaneilla vauvoilla selvästi nopeammin kuin lumeryhmässä. Sulkeutumisen mediaaniaika oli kolme päivää parasetamoliryhmässä ja 14 päivää lumeryhmässä. Haittatapahtumien määrässä ei ollut eroja ryhmien välillä.
Valtimotiehyt sulkeutui tutkimuksen aikana 75 prosentilla parasetamolia saaneista vauvoista, kun lumeryhmässä vastaava osuus oli 35 prosenttia. Lumeryhmän kolmelle vauvalle jouduttiin antamaan tutkimuksen jälkeen muuta PDA-hoitoa.
Kyseessä oli varhaisen vaiheen pilottitutkimus, jonka tulokset tukevat parasetamolin hyötyjä ja turvallisuutta keskosilla. Tutkijat korostavat laajempien tutkimusten tarvetta ennen kuin ennaltaehkäisevästä parasetamolilääkityksestä keskosille voidaan tehdä hoitosuosituksia.
Tutkimus on julkaistu Neonatology-lehdessä toukokuussa: Tiina Ukkonen, Eveliina Ronkainen, Aliisa Laitala, Timo Saarela, Mikko Hallman, Outi Aikio; Prolonged low-dose paracetamol prophylaxis accelerates ductal closure in extremely preterm neonates: a randomised trial. Neonatology 2026; https://doi.org/10.1159/000552204
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Yhteyshenkilöt
Lastentautien erikoislääkäri Tiina Ukkonen, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, 050 576 1105
Lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri Outi Aikio, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, outi.aikio@pohde.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
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