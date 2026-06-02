SuPerin eduskuntavaalitavoitteet: Ikääntyneiden palvelut on pelastettava

Henkilöstövähennykset ja liian matala henkilöstömitoitus heikentävät hoivan laatua ja turvallisuutta. Ympärivuorokautisen hoivan vähimmäishenkilöstömitoitus on nostettava tasolle 0,7 ja on varmistettava myös, ettei vähimmäismitoituksesta tule maksimi. Hoitohenkilöstö on vapautettava välillisistä tehtävistä tukipalveluja lisäämällä, ja koulutetun hoitohenkilökunnan lisäksi on palkattava riittävästi tukihenkilöstöä. Ympärivuorokautisia hoivapaikkoja on lisättävä ja varmistettava, että palvelumuodot vastaavat todellista hoidon tarvetta. Kotihoidon resurssit on turvattava koko maassa.

Suomen on turvattava lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalvelut niin, että ne ovat kaikkien saatavilla sekä laadukkaita ja turvallisia. Kustannusten kasvua hillitään vahvistamalla ennaltaehkäisyä, varhaista tukea ja perustason palveluja sekä ottamalla lähihoitajien osaaminen täysimääräisesti käyttöön koko sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksessa.

SuPerin eduskuntavaalitavoitteet 2027

1. Toimiva sote ja kestävä rahoitus

Hyvinvointialueiden rahoitusmallia kehitetään tukemaan vaikuttavuutta, ennaltaehkäisyä ja peruspalveluja.

Hyvinvointialueille ei aseteta uusia velvoitteita ilman täysimääräistä rahoitusta.

Sopeutukseen turvataan hallittu ja realistinen siirtymä, jotta palvelut ja henkilöstö eivät vaarannu.

2. Veto- ja pitovoimainen hoitotyö

Työolot, työn organisointi ja esihenkilötyö kuntoon.

Potilas- ja asiakasturvallisuus nostetaan keskiöön arjen toiminnassa.

Oikea osaaminen oikeaan tehtävään selkeällä työnjaolla.

3. Lähihoitajien osaaminen täysimääräisesti käyttöön

Lähihoitajien osaamista hyödynnetään laajasti koko sotessa ja varhaiskasvatuksessa.

Tehtävä- ja osaamisperustainen työnjako sekä selkeät urapolut.

Välittömään hoitotyöhön enemmän aikaa tukipalveluja lisäämällä.

4. Ikääntyneiden hoiva kestävälle pohjalle

Ympärivuorokautisen hoivan vähimmäishenkilöstömitoitus nostetaan tasolle 0,7.

Välilliset työt pois hoitohenkilöstöltä.

Riittävästi ympärivuorokautisia paikkoja ja vahva kotihoito.

5. Hyvä ammatillinen kielitaito ja turvallinen työ

Riittävä ammatillinen kielitaito varmistetaan koko sotessa.

Valtiorahoitteinen kielikoulutus ja yhtenäiset arviointikäytännöt.

6. Laadukas koulutus ja jatkuva oppiminen

Soveltuvuus- ja pääsykokeet aloille, joilla vastataan haavoittuvista ihmisistä.

Toimiva malli jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen.

7. Eettinen työperäinen maahanmuutto

Eettinen rekrytointi, riittävä kielikoulutus ja perehdytys.

Työperäisen hyväksikäytön torjunta.

8. Tasapainoiset työmarkkinat

Hallituksen tekemiä työelämäheikennyksiä korjataan.

Lue SuPerin tavoitteista enemmän superliitto.fi/eduskuntavaalit2027.