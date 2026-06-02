SuPerin eduskuntavaalitavoitteet: Ikääntyneiden palvelut on pelastettava
3.6.2026 05:00:00 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
SuPer on julkistanut tänään eduskuntavaalitavoitteensa. – Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon vähimmäishenkilöstömitoitus on palautettava viipymättä tasolle 0,7 eduskunnan aiemmin säätämän lain mukaisesti, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg vaatii.
Henkilöstövähennykset ja liian matala henkilöstömitoitus heikentävät hoivan laatua ja turvallisuutta. Ympärivuorokautisen hoivan vähimmäishenkilöstömitoitus on nostettava tasolle 0,7 ja on varmistettava myös, ettei vähimmäismitoituksesta tule maksimi. Hoitohenkilöstö on vapautettava välillisistä tehtävistä tukipalveluja lisäämällä, ja koulutetun hoitohenkilökunnan lisäksi on palkattava riittävästi tukihenkilöstöä. Ympärivuorokautisia hoivapaikkoja on lisättävä ja varmistettava, että palvelumuodot vastaavat todellista hoidon tarvetta. Kotihoidon resurssit on turvattava koko maassa.
Suomen on turvattava lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalvelut niin, että ne ovat kaikkien saatavilla sekä laadukkaita ja turvallisia. Kustannusten kasvua hillitään vahvistamalla ennaltaehkäisyä, varhaista tukea ja perustason palveluja sekä ottamalla lähihoitajien osaaminen täysimääräisesti käyttöön koko sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksessa.
SuPerin eduskuntavaalitavoitteet 2027
1. Toimiva sote ja kestävä rahoitus
- Hyvinvointialueiden rahoitusmallia kehitetään tukemaan vaikuttavuutta, ennaltaehkäisyä ja peruspalveluja.
- Hyvinvointialueille ei aseteta uusia velvoitteita ilman täysimääräistä rahoitusta.
- Sopeutukseen turvataan hallittu ja realistinen siirtymä, jotta palvelut ja henkilöstö eivät vaarannu.
2. Veto- ja pitovoimainen hoitotyö
- Työolot, työn organisointi ja esihenkilötyö kuntoon.
- Potilas- ja asiakasturvallisuus nostetaan keskiöön arjen toiminnassa.
- Oikea osaaminen oikeaan tehtävään selkeällä työnjaolla.
3. Lähihoitajien osaaminen täysimääräisesti käyttöön
- Lähihoitajien osaamista hyödynnetään laajasti koko sotessa ja varhaiskasvatuksessa.
- Tehtävä- ja osaamisperustainen työnjako sekä selkeät urapolut.
- Välittömään hoitotyöhön enemmän aikaa tukipalveluja lisäämällä.
4. Ikääntyneiden hoiva kestävälle pohjalle
- Ympärivuorokautisen hoivan vähimmäishenkilöstömitoitus nostetaan tasolle 0,7.
- Välilliset työt pois hoitohenkilöstöltä.
- Riittävästi ympärivuorokautisia paikkoja ja vahva kotihoito.
5. Hyvä ammatillinen kielitaito ja turvallinen työ
- Riittävä ammatillinen kielitaito varmistetaan koko sotessa.
- Valtiorahoitteinen kielikoulutus ja yhtenäiset arviointikäytännöt.
6. Laadukas koulutus ja jatkuva oppiminen
- Soveltuvuus- ja pääsykokeet aloille, joilla vastataan haavoittuvista ihmisistä.
- Toimiva malli jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen.
7. Eettinen työperäinen maahanmuutto
- Eettinen rekrytointi, riittävä kielikoulutus ja perehdytys.
- Työperäisen hyväksikäytön torjunta.
8. Tasapainoiset työmarkkinat
- Hallituksen tekemiä työelämäheikennyksiä korjataan.
Lue SuPerin tavoitteista enemmän superliitto.fi/eduskuntavaalit2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Linkit
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPerin Inberg NORDCARE3-raportista: Hoitajien epäasialliseen kohteluun on puututtava2.6.2026 14:05:00 EEST | Tiedote
Tänään julkaistun NORDCARE3-raportin tulokset kertovat kasvaneesta työn kuormituksesta, alan heikentyneestä pitovoimasta sekä lisääntyneestä hoitajien epäasiallisesta kohtelusta ikääntyneiden palveluissa. – SuPerin omien jäsenselvitysten tulokset sekä liittoon tulleet viestit ovat samansuuntaisia nyt julkistetun raportin tulosten kanssa, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
SuPerin Inberg: Työsopimuslain muutokset lisäävät epävarmuutta työmarkkinoilla1.6.2026 11:10:28 EEST | Tiedote
Työsopimuslain muutokset ovat astuneet voimaan tänään 1. kesäkuuta: ensimmäisen määräaikaisen työsuhteen voi jatkossa solmia helpommin, lain mukainen lomautusilmoitusaika lyheni viikkoon, eikä takaisinottovelvoite enää koske pienempiä työnantajia. – Lain tehtävä on suojella heikompaa osapuolta eli työntekijää. Hallitus on tehnyt kaudellaan useita heikennyksiä työntekijöiden asemaan ja sosiaaliturvaan ja lisännyt epävarmuutta työmarkkinoilla. On tärkeää seurata ja arvioida vaikutuksia ja tarvittaessa muuttaa tehtyjä päätöksiä, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.
SuPer vaatii työnantajia tarttumaan työntekijöiden tekemiin epäkohtailmoituksiin25.5.2026 08:52:32 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on työntekijöillä velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista. – Henkilöstön tekemillä ilmoituksilla on olennainen merkitys asiakkaiden hoidon laadun parantamiseen. Työnantajan tehtävä on käsitellä ilmoitukset asianmukaisesti ja tehdä parannuksia työpaikalla, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg toteaa. – Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia tehdyn ilmoituksen seurauksena.
SuPer: Seuraavan hallituksen tulee kumota nk. määräaikaisuuslaki21.5.2026 14:16:32 EEST | Tiedote
Eduskunta on 20.5.2026 tehnyt muutoksia työsopimuslakiin, jotka mahdollistavat määräaikaisten työsopimusten solmimisen ilman perustetta vuoden ajaksi, jos työsopimus on ensimmäinen työnantajan ja työntekijän välillä. – SuPer on vastustanut lakiesitystä alusta alkaen, koska se heikentää naisvaltaisen hoitoalan työsuhdeturvaa, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg. SuPer vaatii, että seuraava hallitus puuttuu tilanteeseen välittömästi ja korjaa työsopimuslain määräaikaisuuksien osalta ennalleen.
SuPer: Yksityiselle terveyspalvelualalle on syntynyt sopimusratkaisu – palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen12.5.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Uudessa työehtosopimuksessa palkankorotukset määräytyvät niin sanotun yleisen linjan mukaan. Sopimuskausi on 1.5.2026–30.4.2028.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme