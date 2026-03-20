Podimon uusi kuusiosainen true crime -sarja Felix menee syvemmälle kuin koskaan Goan mysteerikuolematapaukseen

Tammikuussa 2015 suomenruotsalainen, 22-vuotias Felix Dahl löydettiin menehtyneenä verilammikosta Intian Goassa. Poliisi määritteli tapauksen välittömästi onnettomuudeksi, mutta hämärät yksityiskohdat saivat monet epäilemään asiaa. Miksi Felix oli vain päiviä aiemmin pelännyt joutuvansa tapetuksi? Kuka oli pahoinpidellyt hänet vain vuorokausi ennen kuolemaa? Miksi hänen arvotavaroitaan löydettiin paikallisen miehen hallusta? Entä mitä tutkinnan kannalta olennaista unohtui intialaispoliisin varastoon vuosikausien ajaksi?

Uutuussarja Felixissä Joku tietää jotain -rikospodcastistaan tunnettu Juulia Raivio selvittää tapahtumien kulkua Felixin äidin kanssa käytyjen keskustelujen, poliisiraporttien ja muiden viranomaisasiakirjojen avulla. Mitä tapahtui Goassa tammikuussa 2015? Entä sen jälkeen?

“Felixin tapausta on käsitelty aiemmin ansiokkaasti Riku Rantalan MS Mystery -sarjassa sekä Svenska Ylellä. Nyt julkaistava Felix-sarja eroaa edellisistä siinä, että se on tehty paljon tiiviimmässä yhteistyössä Felixin äidin Minnan kanssa. Hänen ja muiden omaisten tarinoille ja kokemuksille on annettu paljon tilaa”, Raivio kertoo.

Joku tietää jotain -podcastistaan tunnetun Juulia Raivion kiinnostus true crimeen alkoi teini-iässä oman sukulaisen kadottua jäljettömiin. Juulia tekee Podimoon Felix-sarjan sekä suositun Joku tietää jotain -rikospodcastin lisäksi yhdessä Jannica Nordbergin kanssa Kohukriminaalit-podcastia.

Felix-podcastsarja ilmestyy keskiviikkoisin Podimossa osoitteessa https://podimo.com/shows/felix-dahl.