Työmarkkinakeskusjärjestöt: Tuottava ja hyvinvoiva työelämä on yhteinen asia
2.6.2026 11:02:34 EEST | Akava ry | Tiedote
Ministeriöt julkistivat 2.6.2026 Kansallisen työelämän kehittämisstrategian vuoteen 2035. Se vastaa tarpeeseen lisätä työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja osaamista samanaikaisesti. Strategiatyössä mukana olleet työmarkkinakeskusjärjestöt Akava, EK, KT, KiT, SAK, STTK ja VTML näkevät, että muodostettu yhteinen tahtotila viitoittaa tietä rakentamaan vision mukaista kestävää kasvua ihmisten ideoista, rohkeudesta uudistua ja yhteistyöstä.
Strategiaan valittujen muutostavoitteiden uudet teknologiat uudistumisen ajurina, monimuotoisuus luovuuden lähteenä, nuorten hyvä alku työelämään sekä oppiminen työssä kasvun siivittäjänä saavuttaminen on keskeistä onnistumiseksi tulevaisuuden työelämässä. Vuoropuhelu ja yhteistyö ovat edellytyksenä hyvän työelämän rakentamiseksi ja kestävän kasvun aikaansaamiseksi.
Talouden kasvun moottorina ovat innovaatiot. Työpaikkojen tuloksellisuuteen ja innovaatioiden syntymiseen tarvitaan työyhteisöissä uudistamiseen kannustavaa työkulttuuria, yhteistä kehittämistä ja työn imua.
Suomi tarvitsee yhteistä ymmärrystä työelämän nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista ja tätä kautta konkreettista toimeen tarttumista. Tässä Suomella on mahdollisuus näyttää mallia myös kansainvälisesti.
Lisätietoja
Akava: puheenjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: johtaja Ilkka Oksala, 050 301 8590
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT: neuvottelujohtaja Anna Kukka, 050 347 9342
Kirkon työmarkkinalaitos: työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen, 040 688 1472
SAK, puheenjohtaja Jarkko Eloranta, 020 7740100
STTK: puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi, 050 346 0847
Valtion työmarkkinalaitos: neuvottelujohtaja Sari Ojanen, 0295 530 109
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
