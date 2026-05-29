Akava ry

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Tuottava ja hyvinvoiva työelämä on yhteinen asia

2.6.2026 11:02:34 EEST | Akava ry | Tiedote

Jaa

Ministeriöt julkistivat 2.6.2026 Kansallisen työelämän kehittämisstrategian vuoteen 2035. Se vastaa tarpeeseen lisätä työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja osaamista samanaikaisesti. Strategiatyössä mukana olleet työmarkkinakeskusjärjestöt Akava, EK, KT, KiT, SAK, STTK ja VTML näkevät, että muodostettu yhteinen tahtotila viitoittaa tietä rakentamaan vision mukaista kestävää kasvua ihmisten ideoista, rohkeudesta uudistua ja yhteistyöstä.

Ryhmä asiantuntijoita keskustelemassa

Strategiaan valittujen muutostavoitteiden uudet teknologiat uudistumisen ajurina, monimuotoisuus luovuuden lähteenä, nuorten hyvä alku työelämään sekä oppiminen työssä kasvun siivittäjänä saavuttaminen on keskeistä onnistumiseksi tulevaisuuden työelämässä. Vuoropuhelu ja yhteistyö ovat edellytyksenä hyvän työelämän rakentamiseksi ja kestävän kasvun aikaansaamiseksi.  

Talouden kasvun moottorina ovat innovaatiot. Työpaikkojen tuloksellisuuteen ja innovaatioiden syntymiseen tarvitaan työyhteisöissä uudistamiseen kannustavaa työkulttuuria, yhteistä kehittämistä ja työn imua.

Suomi tarvitsee yhteistä ymmärrystä työelämän nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista ja tätä kautta konkreettista toimeen tarttumista. Tässä Suomella on mahdollisuus näyttää mallia myös kansainvälisesti.

Lisätietoja

Akava: puheenjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798

Elinkeinoelämän keskusliitto EK: johtaja Ilkka Oksala, 050 301 8590

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT: neuvottelujohtaja Anna Kukka, 050 347 9342

Kirkon työmarkkinalaitos: työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen, 040 688 1472

SAK, puheenjohtaja Jarkko Eloranta, 020 7740100

STTK: puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi, 050 346 0847

Valtion työmarkkinalaitos: neuvottelujohtaja Sari Ojanen, 0295 530 109

Avainsanat

työelämän kehittäminentyömarkkinakeskusjärjestöt

Akava ry

Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Akava ry

Akava: Allt fler Akavamedlemmar anser att risken för utbrändhet är stor eller ganska stor19.5.2026 13:10:15 EEST | Pressmeddelande

De första resultaten från Akava Works arbetslivsenkät 2026 avslöjar att 52 procent av de Akavamedlemmar som besvarat enkäten bedömer att risken för utbrändhet är stor eller ganska stor. Situationen har försämrats sedan 2024, då 38 procent av dem som svarade på arbetslivenkäten var av denna åsikt. Akava anser att de nya uppgifterna om den upplevda risken för utbrändhet är alarmerande, och vill utifrån dessa påskynda utfärdandet av en förordning om hanteringen och förebyggandet av psykosocial belastning. Akavas Maria Löfgren lyfte fram de nya uppgifterna i sitt tal på Akavas förbundskongress.

Akava: Yhä useampi akavalainen pitää työuupumuksen riskiä suurena tai melko suurena19.5.2026 13:10:15 EEST | Tiedote

Akava Works -työolotutkimuksen 2026 ensimmäiset tulokset kertovat, että 52 prosenttia vastanneista akavalaisista arvioi työuupumusriskinsä suureksi tai melko suureksi. Tilanne on huonontunut vuodesta 2024, jolloin 38 prosenttia työolotutkimukseen vastanneista oli tätä mieltä. Akava pitää uusia tietoja koetusta työuupumisriskistä hälyttävinä ja kiirehtii niiden pohjalta psykososiaalisen kuormituksen hallintaa ja ehkäisyä koskevan asetuksen säätämistä. Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren toi uudet tiedot esille puheessaan Akavan liittokokouksessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye