Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Pihtiputaalla tapahtuneesta autiotalon tulipalosta. Noin 150 m2 kokoinen rakennus tuhoutui täysin, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Palo saatiin rajattua niin, ettei se levinnyt muihin kohteisiin tai maastoon. Syttymissyytä ei vielä tiedetä.