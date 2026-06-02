Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
2.6.2026 14:22:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Pihtiputaalla tapahtuneesta autiotalon tulipalosta. Noin 150 m2 kokoinen rakennus tuhoutui täysin, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Palo saatiin rajattua niin, ettei se levinnyt muihin kohteisiin tai maastoon. Syttymissyytä ei vielä tiedetä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 02.06.2026.
Rakennuspalo: keskisuuri. Harmaalanrannantie, Pihtipudas.
Noin 150 m2 autiotalo syttyi palamaan Pihtiputaalla. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli täyden palon vaiheessa. Rakennus tulee tuhoutumaan täysin. Tiedossa ei ole henkilövahinkoja.
Palo ei päässyt leviämään muihin rakennuksiin tai maastoon. Pelastuslaitoksella ei ole tietoa syttymissyystä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Omapalvelun käyttö laajenee koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle2.6.2026 14:14:05 EEST | Tiedote
Sosiaalihuollon digitaalisen asiointipalvelu Omapalvelun käyttöä tullaan laajentamaan Keski-Suomen hyvinvointialueella kesäkuun alussa. Omapalvelu on ollut tähän asti käytössä vain Hankasalmen, Jyväskylän, Jämsän, Laukaan, Muuramen ja Petäjäveden kuntien asukkaille.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 19:57:19 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 MAASTOPALO KESKISUURI UURAINEN Tilanne pelastuslaitoksen osalta päättynyt. Metsää paloi n. 200 neliömetriä. Palo saatiin sammutettua, eikä siitä aiheutunut vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 17:58:30 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 IHMISEN PELASTAMINEN VEDESTÄ HANKASALMI Pelastuslaitos sai tehtävän ihmisen pelastamisesta vedestä Hankasalmen Armisvedelle klo 17:33. Veneen havaittu ajelehtivan järvellä. Ihminen pudonnut tuntemattomasta syystä veneestä, mutta päässyt rantaan. Pelastuslaitos hinaa veneen vielä rantaan. Tehtävälle hälytettiin viisi pelastuslaitoksen yksikköä, joista yksi yksikkö ja vene hoitivat veneen hinauksen rantaan.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 17:53:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 MAASTOPALO KESKISUURI UURAINEN Pelastuslaitos sai tehtävän maastopalosta klo 16.49 Kurrinkadulle Uuraisiin. Aiemmin päivällä kulotettu metsäkaistale oli syttynyt uudestaan ja levinnyt metsään. Pelastuslaitos sammuttaa paloa. Pelastuslaitoksella on kohteessa seitsemän yksikköä. Seuraava tiedote tilanteen päätyttyä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.6.2026 10:03:48 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.6.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 9:33 keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylään Schaumanin puistokadulle. Kerrostaloasunnosta ilmoitettiin tulevan savua. Palo saatiin sammutettua , ja jälkitoimet ovat menossa. Asunnossa ei ollut palon hetkellä ketään, eikä siten henkilövahinkoja syntynyt. Asunto kärsi vahinkoja, mutta ei tuhoutunut täysin. Poliisi tutkii syttymisen syytä.
