Nämä 20 kesätyöpaikkaa kiinnostivat hakijoita eniten – suosituimmalla yli 200 000 lukukertaa

Sama trendi on jatkunut jo monta vuotta: Kesätöiden määrä laskee, ja samaan aikaan avoimet paikat keräävät valtavan huomion.

Marras–toukokuussa Duunitorilla julkaistiin noin 21 000 kesätyöilmoitusta, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Kesätyöpaikkoja on enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä työpaikkailmoituksella voidaan hakea useita työntekijöitä.

”On yllättävää ja harmillista, että kesätyöt ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä on laskenut samalla jaksolla 8 prosenttia”, kertoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Samaan aikaan kesätöille on kova kysyntä: tämän kauden kesätyöilmoitukset ovat keränneet Duunitorilla yli 15 miljoonaa lukukertaa, mikä oli saman verran kuin viime vuonna ja lähes 40 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

”Kilpailu kesätöistä on pitkään ollut kovaa ja on kiristynyt entisestään. Jo monena vuonna on nähty, että vaikea työllisyystilanne saa myös kokeneemmat ja vanhemmat tekijät hakemaan kesätöitä.”

Kesän 2026 luetuimmat kesätyöilmoitukset

Nämä kesätyöpaikkailmoitukset keräsivät marras–toukokuussa eniten lukukertoja Duunitorilla:

Lidlin työpaikkailmoitus sai yli 200 000 lukukertaa ja Viking Linen ilmoitus yli 100 000 lukukertaa , mikä on poikkeuksellisen paljon työpaikkailmoitukselle.

Kaikki kymmenen luetuinta ilmoitusta keräsivät yli 50 000 lukukertaa ja kaikki listan ilmoitukset yli 30 000 lukukertaa.

Moni halutuimmista kesätyöpaikoista on asiakaspalvelutehtävissä , mutta mukana on myös esimerkiksi teollisuuden ja asiantuntijoiden töit ä, joihin etsitään relevanttien alojen opiskelijoita.

Työnantajista Lidl, Viking Line, Kaukokiito, Kela, Puuilo, DNA, ISS Palvelut, Avarn Security, Valio, Atria, Ramboll, Synsam ja KappAhl nousivat kärkeen myös viime vuonna.

”Suosituimmissa kesätyöpaikoissa nousevat tänäkin vuonna isot ja tunnetut organisaatiot, jotka palkkaavat suuren määrän kesätyöntekijöitä eri puolilla Suomea. Houkuttelevat työnantajat ovat usein myös nuorten kuluttajina tuntemia brändejä, kuten Lidl, Viking Line, DNA, Fazer, Espresso House ja Valio”, Salonen sanoo.

”Pelkkä säihkyvä kuluttajabrändi ei kuitenkaan yksinään takaa potentiaalisten työntekijöiden huomiota, vaan se edellyttää fiksua rekrytointiviestintää ja -markkinointia. On osattava kertoa organisaatiosta nimenomaan työnantajana ja työntekijöiden näkökulmasta, kohderyhmää puhuttelevalla tavalla. Lisäksi täytyy kohdistaa viestit oikealle joukolle.”

Selkeä viestintä, rentous ja persoonallisuus saavat erottumaan. Esimerkiksi ykköseksi sijoittunut Lidl kuvaa ilmoituksessaan kuuluisaa asiakaspalveluasennetta näin: ”Olet innokas oppimaan, etkä ryntää asiakkaita piiloon lähimmän hyllyn taakse.”

Lidl avaa myös ilmoituksessaan selkeästi kesätyöntekijöiden palkkausta. Tämä on vielä harvinaista, sillä kaikista Duunitorilla julkaistuista kesätyöilmoituksista vain noin 8 prosentissa kerrottiin palkka euroina.

”Listan joukosta erottuu tuntemattomampana toimijana Talkoopojat, joka aloitti alaikäisten 4H-yrityksenä. En ole yllättynyt suosiosta, sillä alle 18-vuotiaille on tarjolla harmillisen vähän kesätyöpaikkoja. Valtaosa nuorista haluaisi päästä keräämään työkokemusta, mutta yhä harvempi saa siihen mahdollisuuden.”

Osa työnantajista nousee myös kesätyönhakijoiden toiveissa

Vahvat brändit ja monet samat työnantajat nousivat hakijoiden toiveissa myös Duunitorin tämän vuoden kesätyönhakukyselyssä.

Eniten mainintoja houkuttelevina kesätyöpaikkoina saivat S-ryhmä , Linnanmäki , K-ryhmä , Lidl , Viking Line , Tokmanni , Fazer , Puuilo , Normal ja Motonet .

Kyselyn vastaajia kiinnostivat eniten asiakaspalvelutehtävät, myynnin ja kaupan ala sekä ravintola- ja matkailuala

Lue lisää kesätyönhakukyselyn tuloksista.

Duunitorin kesätyötutkimus puolestaan kertoo, mitkä kesätyöpaikat saivat parhaat arviot viime kesän kesätyöntekijöiltä.

Näillä aloilla on eniten kesätyöpaikkoja

Näillä toimialoilla julkaistiin eniten kesätyöilmoituksia Duunitorilla marras–toukokuussa (suluissa muutosprosentti suhteessa kesään 2025):

Ravintola- ja matkailuala (–21 %) Myynnin ja kaupan ala (–19 %) Sosiaali- ja hoiva-ala (+9 %) Rakennusala (–9 %) Teollisuus ja teknologia (–10 %)

Alojen järjestys on sama kuin viime vuonna samalla jaksolla, mutta alojen kehityksessä on merkittäviä eroja. Eniten ovat vähentyneet ravintola- ja matkailualan sekä myynnin ja kaupan alan kesätyöt, kun taas sosiaali- ja hoiva-alan ilmoitusten määrä on kasvanut viime vuodesta.

Vielä ehtii napata viime hetken kesätyön

Kesä on jo alkanut, mutta näin alkukesästäkin on mahdollista saada viime hetken kesätyöpaikka.

”Kesätöiden haku kannattaa aina aloittaa mahdollisimman aikaisin, mutta jos ei ole tärpännyt, niin vielä ei ole liian myöhäistä. Osalla työnantajista tilanne on voinut muuttua tai kesätyöntekijöiden tarpeeseen on herätty vasta kesän kynnyksellä, joten avoimia paikkoja on edelleen tarjolla”, Salonen sanoo.

Duunitorilla on vielä noin 800 avointa kesätyöilmoitusta. Näet reaaliaikaisen tilanteen Duunitorin kesätyösivulta.

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Liitteenä olevasta tiedostosta voit lukea lisää Duunitorin tuoreen kesätyökyselyn tuloksista.

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