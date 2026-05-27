Vihreät ei kannata rakentamista Stansvikinkalliolle
3.6.2026 08:59:58 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin vihreä valtuustoryhmä vastustaa rakentamista Stansvikin metsään. Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on parhaillaan Stansvikinkallion itäosan kaavaehdotus, jossa Stansvikin metsään ehdotetaan rakennettavan kuutta kerrostaloa. Asemakaava on laadittu alueen uudelleenarvioinnin pohjalta.
"Stansvikinkallion monimuotoiset ja arvokkaat metsäalueet on säästettävä, eikä yhtään lisää rakentamista alueelle voida sallia. Vaikka esitettyä rakentamista on uudelleenarvioinnin myötä vähennetty huomattavasti ja uudet suunnitelmat ovat merkittävä parannus alkuperäiseen asemakaavaan verrattuna, emme voi hyväksyä käsittelyssä olevaa kaavaehdotusta metsän luonto- ja virkistysarvojen vuoksi”, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Amanda Pasanen.
Metsäalueiden reunoille toteutetaan jo aiemmin päätettyä, uudelleenarvioinnin ulkopuolelle jätettyä asuntorakentamista, eikä Vihreiden mielestä yhtään enempää metsää tuhoavaa rakentamista voida tähän metsään sallia.
“Stansvikin metsät ovat Helsingin mittakaavassa erittäin arvokkaita, ja niiden merkitys Kruunuvuorenrannan virkistysmetsänä on myös kasvussa", toteaa Pasanen.
Vihreiden aloitteesta Helsingin kaupunkistrategiassa linjattiin edellisellä valtuustokaudella Stansvikinkallion kaavan uudelleenarvioinnista metsäluonnon näkökulmasta ja uudelleenarvioitu kaava on nyt edennyt poliittiseen päätöksentekoon.
“Olen toiveikas siitä että aiempaa useampi puolue kannattaa Stansvikin metsien säästämistä, eikä lisärakentamista alueelle lopulta tule”, sanoo Pasanen.
Yhteyshenkilöt
Amanda PasanenHelsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:040 9611330amanda.pasanen@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry
Vihreät esittää uusia malleja vauhdittamaan perheasuntojen rakentamista Helsinkiin27.5.2026 18:39:07 EEST | Tiedote
Helsingin on pystyttävä tarjoamaan realistinen polku vuokra-asumisesta omistukseen myös elämäntilanteiden muuttuessa. Ilman toimivia välimuotoja yhä useampi perhe muuttaa pois kaupungista. Vihreät esittävät nyt ratkaisuiksi uusia kumppanuusmalleja, joilla omistusasuntotuotantoa saadaan liikkeelle erityisesti kaupunkiuudistusalueilla. Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kokouksessaan asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraporttia.
Apulaispormestari Huff kesälomien siirtoehdotuksesta: “Kikkailun sijaan keskityttävä oppimistulosten parantamiseen”24.5.2026 16:19:45 EEST | Tiedote
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari, Vihreiden varapuheenjohtaja Shawn Huff ei kannata koululaisten kesälomien siirtoa. Huff katsoo että koulutukseen tehtävien merkittävien muutosten pitäisi sen sijaan tukea oppmistulosten ja koulutuksen laadun parantamista. “Suomi on oppimistulosten suhteen vakavassa paikassa. Koulutusjärjestelmää tulee siksi kehittää pedagogiikan ja oppimisen näkökulmasta, jotta saamme heikkenevät ja eriytyvät oppimistulokset paranemaan. Lomakikkailun sijaan koulutuspolitiikassa tulisi nyt keskittyä olennaiseen ja muutosten pitäisi olla oppimisen kannalta perusteltuja”, Huff sanoo. Opetusministeri Anders Adlercreutz on ehdottanut koulujen kesälomien siirtoa kahdella viikolla myöhemmäksi. Huff huomauttaa myös, että opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia opettajista vastustaa ministerin ehdotusta koululaisten kesälomien siirrosta. “Kouluissamme on ollut opettajien arjen kannalta merkittäviä muutoksia e
Neljä uranuurtajaa palkittiin Vihreiden korkeimmalla kunniamerkillä Helsingin Vihreiden 50-vuotisjuhlassa13.5.2026 14:50:39 EEST | Tiedote
Helsingin Vihreät viettävät tänä vuonna 50-v juhlavuottaan, ja Helsingin Vihreiden vuosijuhla pidettiin viime viikonloppuna 9.5. Vuosijuhlissa myönnettiin kultaiset maapallot Ville Komsille, Osmo Soininvaaralle, Tuija Braxille ja Pekka Saurille Helsingin Vihreiden esityksestä. Kultainen maapallo on Vihreiden tuoreen ansiomerkkijärjestelmän korkein tunnustus. Merkit myöntää puoluehallitus Vihreiden yhdistysten esitysten perusteella. Aiemmin kultaisen maapallon on saanut ainoastaan Pekka Haavisto. Kaikki neljä kultaisen maapallon saajaa ovat tehneet merkittävää ja uraauurtavaa työtä niin vihreämmän Helsingin ja yhteiskunnan, Helsingin Vihreiden kuin koko puolueen kehityksen ja historian eteen. “Palkitut ovat raivanneet politiikassa tilaa ympäristöasioille, vähemmistöjen oikeuksille ja tasa-arvolle ajassa, jolloin ne eivät todella olleet valtavirtaa”, merkit jakanut Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kuvailee. Ville Komsi on yksi vihreän liikkeen pioneereja. Hän oli perustamassa Helsing
Helsingin vihreät: Tulevaisuuden kasvu syntyy ilmastoratkaisuista, sivistyksestä ja kestävästä elinkeinopolitiikasta12.5.2026 09:51:39 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi eilen Helsingin vihreiden esitykset kaupungin elinkeino- ja kasvupolitiikan ohjelmaan. Muutokset vahvistavat ilmaston, osaamisen ja kestävän talouden näkökulmia Helsingin kasvupolitiikassa. ”Helsingin tulevaisuus rakentuu koulutukselle, tutkimukselle, innovaatioille ja ilmastokestäville ratkaisuille. Menestyvä kaupunki ymmärtää, että vihreä siirtymä, osaaminen ja hyvä elämä eivät ole kasvun esteitä vaan sen edellytyksiä”, Helsingin vihreiden kaupunginhallitusryhmän johtaja Suvi Pulkkinen sanoo. Vihreiden muutosten myötä Helsinki kehittää ruokajärjestelmää, joka kestää paremmin kriisejä ja ilmastonmuutosta. Ohjelmaan lisättiin tavoitteita uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisestä, jotta ruoantuotanto olisi vähäpäästöisempää, toimintavarmempaa ja nykyistä enemmän paikallista. Ohjelmaan kirjattiin myös, että Helsingin elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa korostetaan ratkaisuja, jotka auttavat vastaamaan ilmastonmuutokseen, epävarmaan maailmantila
Keltavihreä ratikka ja oranssi metro kuuluvat Helsingin katukuvaan – valtuustoaloite vaatii perinteisten värien säilyttämistä7.5.2026 10:45:53 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin eilen aloite, jossa vaaditaan, että Helsingissä säilytettäisiin perinteiset joukkoliikenteen värit: raitiovaunujen keltavihreä ja metron oranssi. Aloitteen jättivät yhdessä apulaispormestari Paavo Arhinmäki, apulaispormestari Johanna Laisaari, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula ja valtuuston toinen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 51 valtuutettua Helsingin 85 valtuutetusta. Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy tarvittaviin omistajaohjauksen toimiin suhteessa HSL:ään, jotta HSL palaa kantakaupungissa liikennöivien ratikoiden värityksessä perinteisiin helsinkiläiseen keltavihreään brändiväritykseen ja että HSL luopuu suunnitelmasta muuttaa metrojunien väritystä pois oranssista, joka on ollut tunnusomaista Helsingin ja nykyään myös Espoon metrolle sen toiminnan alusta lähtien. Voi sanoa, että raitiovaunu on kaikkein helsinkiläisintä, mitä on. Raitiovaunujen kulku on
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme