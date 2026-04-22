Vakuuttamattomien ajoneuvojen kolarointi lisääntynyt – sähköpotkulaudoilla vakaviakin kolareita
3.6.2026 06:10:00 EEST | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote
Vakuuttamattomat ajoneuvot aiheuttavat vuosittain satoja kolareita. Myös osa sähköisistä liikkumisvälineistä kuuluu vakuuttamisvelvollisuuden piiriin, ja vakuuttamattomat sähköpotkulaudat ovat aiheuttaneet parikymmentä kolaria vuonna 2025. Kun vakuutus puuttuu, korvaukset ulkopuolisille tahoille maksaa Liikennevakuutuskeskus.
Liikennevakuutus on pakollinen valtaosalle ajoneuvoista, jotta kolaritilanteessa ei jää taloudellisesti tyhjän päälle. Vakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutetut henkilö- ja omaisuusvahingot sekä aiheuttajan henkilövahingot.
Vaikka liikennevakuutus on pakollinen, puuttuu vakuutus vuosittain kymmeniltä tuhansilta ajoneuvoilta. Ne aiheuttavat joka vuosi satoja kolareita, ja vahinkojen määrä on ollut parin viime vuoden ajan kasvussa. Vuonna 2023 Liikennevakuutuskeskukselle ilmoitettiin 579 vakuuttamattoman ajoneuvon kolaria, viime vuonna 689.
- Liikennevakuutus on suunniteltu ennen kaikkea suojelemaan ulkopuolisia vahingon sattuessa. Suomessa vakuutus on poikkeuksellisen kattava, sillä se korvaa myös aiheuttajan omat henkilövahingot. On sulaa hulluutta jättää vakuutus hoitamatta, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu painottaa.
Jos vakuutus puuttuu, Liikennevakuutuskeskus korvaa ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vahingon aiheuttaja sen sijaan jää kokonaan ilman korvauksia, ja lisäksi hänelle määrätään maksu vakuutuksen laiminlyönnistä.
Vakuuttamattomat sähköpotkulaudat aiheuttaneet vahinkoja
Osa sähköpotkulaudoista ja muista sähköisistä liikkumisvälineistä tuli uuden liikennevakuutuslain myötä kesäkuussa 2024 vakuutettaviksi. Vakuutus tulee olla niillä ajoneuvoilla, joiden nopeus ylittää 25 km/h tai paino on yli 25 kg.
Vakuuttamattomat sähköpotkulaudat aiheuttivat vuonna 2025 yli kaksikymmentä Liikennevakuutuskeskukselle ilmoitettua liikennevahinkoa. Sähköpotkulautojen lisäksi korvauksia on maksettu myös mm. vakuuttamattomien sähkömopojen aiheuttamista vahingoista.
- Vakuuttamattomien kevyiden sähköajoneuvojen valvonta on poliisin harteilla. Ratsioiden lisäksi tieto vakuutuksen puuttumisesta tulee meille onnettomuuksien kautta. Sähköpotkulaudoilla on aiheutettu myös vakavia vahinkoja, Tuulensuu sanoo.
Ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamat vahingot vähentyneet
Noin puolet ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamista vahingoista Suomessa korvaa Liikennevakuutuskeskus (LVK), joka perii maksut ulkomaisilta vakuutusyhtiöiltä. LVK:n korvaamat vahingot ovat vähentyneet kahden viimeisen vuoden aikana. Korvauksia maksettiin viime vuonna vajaasta 400 vahingosta, kun 2023 vahinkoja oli yli 700.
Venäläisten ajoneuvojen määrän romahtaminen liikenteessä näkyy myös vahinkotilastoissa. Vuonna 2025 Liikennevakuutuskeskukselle ei tullut ilmoitusta yhdestäkään venäläisen ajoneuvon aiheuttamasta liikennevahingosta. Aiemmin venäläisten ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja on korvattu vuosittain muutamia kymmeniä.
- Ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamien vahinkojen määrän laskulle ei ole yhtä yksittäistä selitystä. Itärajan sulku selittää venäläisten ajoneuvojen vähentymisen liikenteessä, mutta samanlaista syytä ei löydy sille, että myös muunmaalaisten ajoneuvojen vahingot ovat vähentyneet, Tuulensuu taustoittaa.
Eniten LVK:n korvaamia vahinkoja aiheuttivat vuonna 2025 virolaiset ajoneuvot, yhteensä 144 vahinkoa. Muutama kymmenen vahinkoa tapahtui saksalaisille, puolalaisille ja ruotsalaisille ajoneuvoille, ja myös näiden vahinkomäärät ovat olleet laskussa. Määrät ovat pieniä, kun niitä verrataan suomalaisten ajoneuvojen vahinkoihin. Vuosittain liikennevakuutuksesta korvataan noin 90 000 vahinkoa.
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Yhteyshenkilöt
Antti TuulensuukorvauspäällikköLiikennevakuutuskeskusPuh:040 450 4671antti.tuulensuu@vakuutuskeskus.fi
Riikka Luomanpääviestinnän asiantuntija, LiikennevakuutuskeskusPuh:040 922 5586riikka.luomanpaa@vakuutuskeskus.fi
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Liikennevakuutuskeskus lyhyesti
Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi
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