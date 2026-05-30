Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto nousee 27 miljoonaan euroon - tässä tiistain tulokset

2.6.2026 22:26:59 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 23/2026 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on noin 27 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 2, 36, 38, 40 ja 46. Tähtinumerot 7 ja 8.

Italiasta löytyi kierroksen ainut 5+1-tulos, jolla voittaa noin 1,35 miljoonaa euroa. Myös 5+0-tuloksia oli pelattu vain yksi, Saksassa. Voiton arvo on noin 761 000 euroa.

Suomessa oli pelattu viisi kappaletta 4+2-tuloksia, joilla voittaa noin 6000 euroa.

Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 0 4 9 7 0 0 3. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto osui kahteen osaan Vaasan K-supermarket Huutoniemessä jaettuun kuponkiin.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Las Palmas 46. Tonnin voittoja lähti jakoon viisi kappaletta.

Milli-pelin oikea rivi on 9, 19, 21, 30, 31 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 40. Kierroksella lähti jakoon yhteensä lähes 28 000 voittoa.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye