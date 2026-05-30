Eurojackpotin päävoitto nousee 27 miljoonaan euroon - tässä tiistain tulokset
2.6.2026 22:26:59 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 23/2026 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on noin 27 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 2, 36, 38, 40 ja 46. Tähtinumerot 7 ja 8.
Italiasta löytyi kierroksen ainut 5+1-tulos, jolla voittaa noin 1,35 miljoonaa euroa. Myös 5+0-tuloksia oli pelattu vain yksi, Saksassa. Voiton arvo on noin 761 000 euroa.
Suomessa oli pelattu viisi kappaletta 4+2-tuloksia, joilla voittaa noin 6000 euroa.
Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 0 4 9 7 0 0 3. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto osui kahteen osaan Vaasan K-supermarket Huutoniemessä jaettuun kuponkiin.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Las Palmas 46. Tonnin voittoja lähti jakoon viisi kappaletta.
Milli-pelin oikea rivi on 9, 19, 21, 30, 31 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 40. Kierroksella lähti jakoon yhteensä lähes 28 000 voittoa.
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