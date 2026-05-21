Louhintahiekka toteuttaa Turun itäisen rantalaiturin korjauksen

Kyseessä on Turun kaupungin urakka, jossa vahvistetaan Aurajoen itäistä rantalaituria Myllysillan ja Teatterisillan välisellä alueella. Urakan tavoitteena on varmistaa alueen rantarakenteiden pitkäaikainen turvallisuus ja toimivuus.



Nykyinen rantalaiturirakenne kuuluu Aurajokivarren vanhimpiin säilyneisiin rantamuurikokonaisuuksiin.



Urakassa puretaan vanha rantamuuri, parannetaan alueen stabiliteettia sekä rakennetaan uusi tukimuurirakenne. Lopuksi uusi rakenne verhoillaan alkuperäisillä muurikivillä, jotta alueen historiallinen ilme säilyy ennallaan.



– Kohde yhdistää teknisesti vaativan rantarakentamisen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön erityisvaatimukset. Kehitysvaiheen aikana onnistuimme yhdessä tilaajan kanssa löytämään ratkaisuja, joilla hankkeen toteutettavuus, aikataulu ja alueen kulttuurihistorialliset arvot voidaan sovittaa yhteen, Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen kertoo.



Hankkeen toteutusvaihe on juuri käynnistynyt. Työt toteutetaan vaiheittain siten, että Aurajoen ympäristön käyttö ja liikkuminen alueella voidaan säilyttää mahdollisimman häiriöttömänä koko urakan ajan.