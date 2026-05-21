Louhintahiekka toteuttaa Turun itäisen rantalaiturin korjauksen
4.6.2026 07:50:00 EEST | Louhintahiekka Oy | Tiedote
Turun kaupunki on valinnut Louhintahiekan toteuttamaan Aurajoen itäisen rantalaiturin korjauksen. Noin 10,4 miljoonan euron arvoinen hanke etenee toteutusvaiheeseen juuri päättyneen kehitysvaiheen jälkeen. Urakka valmistuu arviolta elokuussa 2027.
Kyseessä on Turun kaupungin urakka, jossa vahvistetaan Aurajoen itäistä rantalaituria Myllysillan ja Teatterisillan välisellä alueella. Urakan tavoitteena on varmistaa alueen rantarakenteiden pitkäaikainen turvallisuus ja toimivuus.
Nykyinen rantalaiturirakenne kuuluu Aurajokivarren vanhimpiin säilyneisiin rantamuurikokonaisuuksiin.
Urakassa puretaan vanha rantamuuri, parannetaan alueen stabiliteettia sekä rakennetaan uusi tukimuurirakenne. Lopuksi uusi rakenne verhoillaan alkuperäisillä muurikivillä, jotta alueen historiallinen ilme säilyy ennallaan.
– Kohde yhdistää teknisesti vaativan rantarakentamisen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön erityisvaatimukset. Kehitysvaiheen aikana onnistuimme yhdessä tilaajan kanssa löytämään ratkaisuja, joilla hankkeen toteutettavuus, aikataulu ja alueen kulttuurihistorialliset arvot voidaan sovittaa yhteen, Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen kertoo.
Hankkeen toteutusvaihe on juuri käynnistynyt. Työt toteutetaan vaiheittain siten, että Aurajoen ympäristön käyttö ja liikkuminen alueella voidaan säilyttää mahdollisimman häiriöttömänä koko urakan ajan.
Yhteyshenkilöt
Aapo LahtinenToimitusjohtajaLouhintahiekka OyPuh:+358 40 702 1849aapo.lahtinen@louhintahiekka.fi
Louhintahiekka Oy luo kestäviä perustuksia yhteiskunnan kriittiselle infrastruktuurille yli 50 vuoden kokemuksella. Toteutamme valtakunnallisesti vaativia infra- ja betonirakentamisen hankkeita erityisesti datakeskuksille, teollisuudelle ja uusiutuvan energian tarpeisiin. Erityisosaamistamme ovat teknisesti haastavat ja monimutkaiset rakennuskohteet. Louhintahiekan palveluksessa työskentelee 140 henkilöä, ja olemme yli 100 miljoonan euron liikevaihtoluokan yritys. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä.
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