Muovista rakennettu saaristomaisema haastaa pohtimaan ihmisen suhdetta luontoon Fiskars Biennalessa

Rakennusmuoveista rakentuva saaristomaisema

Näyttelytilaan rakentuva tilallinen saaristomaisema koostuu rakennusmuoveista, pressuista ja työmaaverkoista. Rantakivistä, merestä, taivaasta ja kaislikoista muodostuvaan maisemaan voi astua sisään.

Pia Sirén tarkastelee teoksen kautta, kuinka todellisuudessa kohtaamme usein aidon ja koskemattoman luonnon sijaan rakennetun ja muokatun luonnon, jossa näkyy ihmisen käden jälki:

”Maisema ja luonto on teollisten muovikalvojen jonkinlainen vastakohta, enkä voisi muuten käsitellä näin kauniita ja maalauksellisia aiheita: materiaalieni rumuus ja arkisuus mahdollistaa aiheen kauneuden.”

Todellista kierrätystaidetta muovista

Käytöstä poistetuista rakennusmuoveista lyhytaikaisia installaatioita rakentavan Sirénin teokset ovat väliaikaisia: Biennalen jälkeen teos puretaan, ja materiaalit palautuvat omistajilleen ja muovit taiteilijan seuraavan teoksen materiaaliksi.

”Teoksiani ei päädy varastoon eikä niistä synny jätettä. Ne ovat hetkellisiä ilmestyksiä, performatiivisia tilallisia tekoja. Teokseni ovat pysyvyyden vastakohta, hetkellisiä materiaalisia illuusioita”, Sirén sanoo.

Taide tekee muovien ympäristövaikutuksia näkyviksi

”Taideteokset muoveista havahduttavat ja herättelevät ihmisiä ajattelemaan muoveja, niiden käyttöä ja vaikutuksia omassa ympäristössään”, sanoo erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskuksesta.

PlastLIFE-projektin taideinterventioina Fiskars Biennalessa nähdään kesällä 2026 Pia Sirénin ainutkertainen installaatio ”Luonnos” sekä Gary Marklen vuorovaikutteinen teos, joka koostuu kierrätettävästä muoviroskasta, äänestä ja taideperformanssista. Molemmat teokset ovat esillä Fiskarsin Vanhassa Viljamakasiinissa osana Veden taju -näyttelyä Fiskars Village Art & Design Biennalessa 7.6.-30.8.2026. Näyttelyn on kuratoinut taiteilija-tutkija Riikka Latva-Somppi.

Suomen ympäristökeskuksen työ vedenalaisen melun seurannan parissa näkyy Fiskars Biennalen Kaste-näyttelyssä Maaretta Krohnin ja Risto Puurusen ympäristöinstallaatiossa Hiljaiset Huudot – Silent Screams.

PlastLIFE hyödyntää taidetta ympäristöviestinnässä

Taiteen avulla PlastLIFE pyrkii herättämään keskustelua muovien käytöstä, kulutuksesta ja kiertotaloudesta tavalla, joka poikkeaa perinteisestä tutkimusviestinnästä.

Syksyllä 2026 ensiesityksensä saa kuoroteos, joka on kolmas PlastLIFE-projektin osana julkaistava taideinterventio. Diskanttikuoro Herttoniemen Sointu toteuttaa muovin turhaan kulutukseen ja roskaantumiseen kantaa ottavan lauluteoksen.