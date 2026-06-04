Suomen ympäristökeskus

Muovista rakennettu saaristomaisema haastaa pohtimaan ihmisen suhdetta luontoon Fiskars Biennalessa

5.6.2026 07:01:00 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

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Fiskars Village Art & Design Biennalen Veden taju -näyttelyssä julkistetaan 7.6.2026 taiteilija Pia Sirénin installaatio, joka tarkastelee ihmisen suhdetta muoviin, rakennettuun ympäristöön ja luontoon. Käytöstä poistetuista rakennusmuoveista toteutettu teos on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa PlastLIFE-projektia, joka edistää muovien kiertotaloutta ja kestävää käyttöä. Rakennusmuovit ovat yksi vaikeasti hyödynnettävistä muovijätevirroista, joiden uusiokäyttöä ja kiertoa pyritään lisäämään.

Pia Sirénin installaatio, jossa on käytetty rakennusmuoveja, pressuja ja työmaaverkkoja, muistuttaa maisemaa.
Pia Sirénin installaatio Luonnos koostuu rakennusmuoveista, pressuista ja työmaaverkoista. Kuva: Justus Hirvi, Luovi Productions

Rakennusmuoveista rakentuva saaristomaisema

Näyttelytilaan rakentuva tilallinen saaristomaisema koostuu rakennusmuoveista, pressuista ja työmaaverkoista. Rantakivistä, merestä, taivaasta ja kaislikoista muodostuvaan maisemaan voi astua sisään.

Pia Sirén tarkastelee teoksen kautta, kuinka todellisuudessa kohtaamme usein aidon ja koskemattoman luonnon sijaan rakennetun ja muokatun luonnon, jossa näkyy ihmisen käden jälki:

”Maisema ja luonto on teollisten muovikalvojen jonkinlainen vastakohta, enkä voisi muuten käsitellä näin kauniita ja maalauksellisia aiheita: materiaalieni rumuus ja arkisuus mahdollistaa aiheen kauneuden.”

Todellista kierrätystaidetta muovista

Käytöstä poistetuista rakennusmuoveista lyhytaikaisia installaatioita rakentavan Sirénin teokset ovat väliaikaisia: Biennalen jälkeen teos puretaan, ja materiaalit palautuvat omistajilleen ja muovit taiteilijan seuraavan teoksen materiaaliksi.

”Teoksiani ei päädy varastoon eikä niistä synny jätettä. Ne ovat hetkellisiä ilmestyksiä, performatiivisia tilallisia tekoja. Teokseni ovat pysyvyyden vastakohta, hetkellisiä materiaalisia illuusioita”, Sirén sanoo.

Taide tekee muovien ympäristövaikutuksia näkyviksi

”Taideteokset muoveista havahduttavat ja herättelevät ihmisiä ajattelemaan muoveja, niiden käyttöä ja vaikutuksia omassa ympäristössään”, sanoo erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskuksesta.

PlastLIFE-projektin taideinterventioina Fiskars Biennalessa nähdään kesällä 2026 Pia Sirénin ainutkertainen installaatio ”Luonnos” sekä Gary Marklen vuorovaikutteinen teos, joka koostuu kierrätettävästä muoviroskasta, äänestä ja taideperformanssista. Molemmat teokset ovat esillä Fiskarsin Vanhassa Viljamakasiinissa osana Veden taju -näyttelyä Fiskars Village Art & Design Biennalessa 7.6.-30.8.2026. Näyttelyn on kuratoinut taiteilija-tutkija Riikka Latva-Somppi.

Suomen ympäristökeskuksen työ vedenalaisen melun seurannan parissa näkyy Fiskars Biennalen Kaste-näyttelyssä Maaretta Krohnin ja Risto Puurusen ympäristöinstallaatiossa Hiljaiset Huudot – Silent Screams. 

PlastLIFE hyödyntää taidetta ympäristöviestinnässä

Taiteen avulla PlastLIFE pyrkii herättämään keskustelua muovien käytöstä, kulutuksesta ja kiertotaloudesta tavalla, joka poikkeaa perinteisestä tutkimusviestinnästä.

Syksyllä 2026 ensiesityksensä saa kuoroteos, joka on kolmas PlastLIFE-projektin osana julkaistava taideinterventio. Diskanttikuoro Herttoniemen Sointu toteuttaa muovin turhaan kulutukseen ja roskaantumiseen kantaa ottavan lauluteoksen.

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Gary Marklen vuorovaikutteinen teos yhdistelee kierrätettävää muoviroskaa, ääntä ja taideperformanssia. Kuva: Justus Hirvi, Luovi Productions

Avainsanat

luontokestävyysmurrostutkimusympäristötaidemuovit

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Kuvat

Taideteos puisen rakennuksen sisällä. Teos on valmistettu kierrätettävästä muoviroskasta ja roikkuu katosta.
Gary Marklen vuorovaikutteinen teos yhdistelee kierrätettävää muoviroskaa, ääntä ja taideperformanssia.
Kuva: Justus Hirvi, Luovi Productions
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Pia Sirénin luomaan rantakivistä, merestä, taivaasta ja kaislikoista muodostuvaan maisemaan voi astua sisään.
Pia Sirénin luomaan rantakivistä, merestä, taivaasta ja kaislikoista muodostuvaan maisemaan voi astua sisään.
Kuva: Justus Hirvi, Luovi Productions
Lataa
Pia Sirénin installaatio, jossa on käytetty rakennusmuoveja, pressuja ja työmaaverkkoja, muistuttaa maisemaa.
Pia Sirénin installaatio Luonnos koostuu rakennusmuoveista, pressuista ja työmaaverkoista.
Kuva: Justus Hirvi, Luovi Productions
Lataa

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On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

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