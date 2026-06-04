Muovista rakennettu saaristomaisema haastaa pohtimaan ihmisen suhdetta luontoon Fiskars Biennalessa
5.6.2026 07:01:00 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Fiskars Village Art & Design Biennalen Veden taju -näyttelyssä julkistetaan 7.6.2026 taiteilija Pia Sirénin installaatio, joka tarkastelee ihmisen suhdetta muoviin, rakennettuun ympäristöön ja luontoon. Käytöstä poistetuista rakennusmuoveista toteutettu teos on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa PlastLIFE-projektia, joka edistää muovien kiertotaloutta ja kestävää käyttöä. Rakennusmuovit ovat yksi vaikeasti hyödynnettävistä muovijätevirroista, joiden uusiokäyttöä ja kiertoa pyritään lisäämään.
Rakennusmuoveista rakentuva saaristomaisema
Näyttelytilaan rakentuva tilallinen saaristomaisema koostuu rakennusmuoveista, pressuista ja työmaaverkoista. Rantakivistä, merestä, taivaasta ja kaislikoista muodostuvaan maisemaan voi astua sisään.
Pia Sirén tarkastelee teoksen kautta, kuinka todellisuudessa kohtaamme usein aidon ja koskemattoman luonnon sijaan rakennetun ja muokatun luonnon, jossa näkyy ihmisen käden jälki:
”Maisema ja luonto on teollisten muovikalvojen jonkinlainen vastakohta, enkä voisi muuten käsitellä näin kauniita ja maalauksellisia aiheita: materiaalieni rumuus ja arkisuus mahdollistaa aiheen kauneuden.”
Todellista kierrätystaidetta muovista
Käytöstä poistetuista rakennusmuoveista lyhytaikaisia installaatioita rakentavan Sirénin teokset ovat väliaikaisia: Biennalen jälkeen teos puretaan, ja materiaalit palautuvat omistajilleen ja muovit taiteilijan seuraavan teoksen materiaaliksi.
”Teoksiani ei päädy varastoon eikä niistä synny jätettä. Ne ovat hetkellisiä ilmestyksiä, performatiivisia tilallisia tekoja. Teokseni ovat pysyvyyden vastakohta, hetkellisiä materiaalisia illuusioita”, Sirén sanoo.
Taide tekee muovien ympäristövaikutuksia näkyviksi
”Taideteokset muoveista havahduttavat ja herättelevät ihmisiä ajattelemaan muoveja, niiden käyttöä ja vaikutuksia omassa ympäristössään”, sanoo erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskuksesta.
PlastLIFE-projektin taideinterventioina Fiskars Biennalessa nähdään kesällä 2026 Pia Sirénin ainutkertainen installaatio ”Luonnos” sekä Gary Marklen vuorovaikutteinen teos, joka koostuu kierrätettävästä muoviroskasta, äänestä ja taideperformanssista. Molemmat teokset ovat esillä Fiskarsin Vanhassa Viljamakasiinissa osana Veden taju -näyttelyä Fiskars Village Art & Design Biennalessa 7.6.-30.8.2026. Näyttelyn on kuratoinut taiteilija-tutkija Riikka Latva-Somppi.
Suomen ympäristökeskuksen työ vedenalaisen melun seurannan parissa näkyy Fiskars Biennalen Kaste-näyttelyssä Maaretta Krohnin ja Risto Puurusen ympäristöinstallaatiossa Hiljaiset Huudot – Silent Screams.
PlastLIFE hyödyntää taidetta ympäristöviestinnässä
Taiteen avulla PlastLIFE pyrkii herättämään keskustelua muovien käytöstä, kulutuksesta ja kiertotaloudesta tavalla, joka poikkeaa perinteisestä tutkimusviestinnästä.
Syksyllä 2026 ensiesityksensä saa kuoroteos, joka on kolmas PlastLIFE-projektin osana julkaistava taideinterventio. Diskanttikuoro Herttoniemen Sointu toteuttaa muovin turhaan kulutukseen ja roskaantumiseen kantaa ottavan lauluteoksen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena DahlboerikoistutkijaPuh:0295 251 095helena.dahlbo@syke.fi
Johanna KaunistoviestintäasiantuntijaSuomen ympäristökeskusPuh:029 525 2297johanna.kaunisto@syke.fi
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Kuvat
Linkit
- Taiteilija Pia Sirénin kotisivu (piasiren.com)
- Taiteilija Gary Markle kertoo videolla Biennaleen esille tulevasta teoksestaan, joka oli koettavissa Kotkan Meripäivillä 2025 (youtube.com)
- Veden taju / Känsla för vatten / Sense of Water -näyttelyn ohjelma (fiskarsvillagebiennale.com)
- Lisää tietoa Fiskars Village Art & Design Biennalesta (fiskarsvillagebiennale.com)
- Lisää tietoa PlastLIFE-projektin tutkimuksesta ja tuloksista (kiertotalousratkaisuja.syke.fi)
- Diskanttikuoro Herttoniemen Sointu Instagramissa
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
https://www.syke.fi/fi-FI
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Viikkokatsaus 8.–12.6.20264.6.2026 12:38:58 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
The risk of extensive blue-green algae blooms remains significant in open sea areas4.6.2026 09:34:55 EEST | Press release
A high risk of blue-green algae blooms persists in open sea areas close to Finland. In the Gulf of Finland, the risk of blue-green algae blooms is significant.
Risken för omfattande cyanobakterieblomningar i öppna havsområden är fortfarande betydande4.6.2026 09:03:31 EEST | Pressmeddelande
Risken för cyanobakterieblomningar är fortsatt hög i de öppna havsområdena nära Finland. I Finska viken är risken för cyanobakterieblomningar betydande.
Avomerialueilla laajojen sinileväkukintojen riski yhä huomattava4.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Sinileväkukintojen esiintymisen riski jatkuu korkeana Suomen läheisillä avomerialueilla. Suomenlahdella sinileväkukintojen riski on huomattava.
Vuoden vesistökunnostaja -palkinto 2026 Veijo Hämäläiselle ja elämäntyöpalkinto Raija Auralle3.6.2026 09:09:32 EEST | Tiedote
Vesistökunnostusverkosto palkitsi vuoden vesistökunnostajana Kyyveden osakaskunnan hoitokunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Veijo Hämäläisen. Elämäntyöpalkinnon sai Lappeenrannan kaupungilta eläköitynyt vesistöasiantuntija Raija Aura, jolle erityisesti Pien-Saimaan tilan parantaminen on ollut tärkeää. Tunnustukset jaettiin vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa Kuopiossa 2. kesäkuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme