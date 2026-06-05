Sisärakennustekniikka SRT ja Teknorakennus osaksi InArea Groupia
5.6.2026 07:00:00 EEST | InArea Group | Tiedote
InArea Group on allekirjoittanut sopimukset Sisärakennustekniikka SRT Oy:n ja Teknorakennus Oy:n osakekannan ostamisesta. Näiden kauppojen myötä InArea Group vahvistaa asemaansa alan johtavana toimijana. Yrityskaupat tukevat InArea Groupin kasvutavoitteita ja avaa uusia mahdollisuuksia tarjoamalla asiakkaille entistä kattavamman palveluvalikoiman.
InArea Groupin toimitusjohtaja Rikard Fransson toivottaa uudet yhtiöt tervetulleiksi konserniin: "Olen erittäin tyytyväinen, että olemme päässeet sopimukseen kahden vahvan sisäkattojen ja kipsiväliseinien rakentamiseen erikoistuneen toimijan kanssa. Kauppa tuo konserniin arvostettua erikoisosaamista ja vahvistaa entisestään asemaamme johtavana pohjoismaisena sisustusurakoinnin toimijana."
Teknorakennus Oy:n toimitusjohtaja Antti Kivelä pitää kauppaa luonnollisena jatkona yhtiön kasvulle: "InArea Group on meille juuri oikea strateginen kumppani, jonka portfoliossa on toimintaamme tukevia alansa johtavia yrityksiä. Näemme, että yhdessä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kattavammin ja kehittämään liiketoimintaamme pitkäjänteisesti."
Sisärakennustekniikka SRT Oy:n toimitusjohtaja Niko Oinonen korostaa kaupan merkitystä yhtiön tulevaisuudelle: "Olemme iloisia, kun pääsemme osaksi vahvaa pohjoismaista konsernia. InArean tuella voimme myös kehittää yhtiötämme entistä monipuolisemmin. Meille tämä ei ole päätepiste, vaan seuraavan vaiheen alku."
Sisärakennustekniikka SRT ja Teknorakennus liittyvät osaksi erittäin vahvoja suomalaisia sisäpintojen urakoinnin toimijoita: LTU:ta, Heikkistä ja Mestarinikkareita. "Sisäkattoihin ja kipsiväliseiniin erikoistunut osaaminen täydentää hienosti palvelujamme Suomessa", toteaa InArea Groupin Suomen maajohtaja Janne Mustonen. "Molemmat yhtiöt jatkavat erillisinä liiketoimintayksiköinä InArea Groupin sisällä, ja nykyinen johto säilyttää nykyiset roolinsa ja vastuunsa. Olemme sitoutuneet jatkokehittämään yhtiöitämme ja tukemaan heidän liiketoimintastrategiaansa, mutta haluamme myös luoda yhdessä uutta ja monipuolisempaa palvelukokonaisuutta."
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Yhteyshenkilöt
Janne MustonenmaajohtajaInArea Group OyPuh:050 498 9555janne.mustonen@inareagroup.fi
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InArea Group on Pohjoismaiden johtava sisustusurakoinnin toimija, jonka liikevaihto pohjoismaissa on noin 320 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 1700 henkilöä. Suomessa näkyvimmät osat InArea Groupin liiketoimintaa ovat alansa johtavat maalaus- ja lattiaurakoitsijat LTU ja Heikkinen sekä listoitus- ja oviasennusurakoitsija Mestarinikkarit. Ruotsissa InArea toimii 33 alueensa johtavan urakoitsijan kautta.
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