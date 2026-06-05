Sisärakennustekniikka SRT ja Teknorakennus osaksi InArea Groupia

InArea Groupin toimitusjohtaja Rikard Fransson toivottaa uudet yhtiöt tervetulleiksi konserniin: "Olen erittäin tyytyväinen, että olemme päässeet sopimukseen kahden vahvan sisäkattojen ja kipsiväliseinien rakentamiseen erikoistuneen toimijan kanssa. Kauppa tuo konserniin arvostettua erikoisosaamista ja vahvistaa entisestään asemaamme johtavana pohjoismaisena sisustusurakoinnin toimijana."

Teknorakennus Oy:n toimitusjohtaja Antti Kivelä pitää kauppaa luonnollisena jatkona yhtiön kasvulle: "InArea Group on meille juuri oikea strateginen kumppani, jonka portfoliossa on toimintaamme tukevia alansa johtavia yrityksiä. Näemme, että yhdessä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä kattavammin ja kehittämään liiketoimintaamme pitkäjänteisesti."

Kuvassa vasemmalta: Janne Mustonen, Niko Oinonen, Jarkko Salin, Anne Pirinen, Kimmo Hiltunen, Andres Somelar Meri Inki Julkaisuvapaa

Sisärakennustekniikka SRT Oy:n toimitusjohtaja Niko Oinonen korostaa kaupan merkitystä yhtiön tulevaisuudelle: "Olemme iloisia, kun pääsemme osaksi vahvaa pohjoismaista konsernia. InArean tuella voimme myös kehittää yhtiötämme entistä monipuolisemmin. Meille tämä ei ole päätepiste, vaan seuraavan vaiheen alku."

Sisärakennustekniikka SRT ja Teknorakennus liittyvät osaksi erittäin vahvoja suomalaisia sisäpintojen urakoinnin toimijoita: LTU:ta, Heikkistä ja Mestarinikkareita. "Sisäkattoihin ja kipsiväliseiniin erikoistunut osaaminen täydentää hienosti palvelujamme Suomessa", toteaa InArea Groupin Suomen maajohtaja Janne Mustonen. "Molemmat yhtiöt jatkavat erillisinä liiketoimintayksiköinä InArea Groupin sisällä, ja nykyinen johto säilyttää nykyiset roolinsa ja vastuunsa. Olemme sitoutuneet jatkokehittämään yhtiöitämme ja tukemaan heidän liiketoimintastrategiaansa, mutta haluamme myös luoda yhdessä uutta ja monipuolisempaa palvelukokonaisuutta."