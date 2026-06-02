Digitaalisen asuntokaupan voi tehdä nyt ensimmäistä kertaa ruotsiksi ja englanniksi
8.6.2026 08:47:00 EEST | Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy | Tiedote
Digitaalinen asuntokauppa DIAS mahdollistaa sähköisten asunto- ja kiinteistökauppojen tekemisen nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. Torstaista 4.6.2026 alkaen koko digitaalisen kaupankäynnin prosessin voi hoitaa kolmella kielellä. Uudistus lisää sähköisen asuntokaupan saavutettavuutta aikana, jolloin jo noin kaksi kolmasosaa Suomen asunto-osakekaupoista tehdään digitaalisesti.
Nyt asuntokaupan ostaja ja myyjä voivat hoitaa digitaalisen asuntokauppaprosessin alusta loppuun asti valitsemallaan kielellä: suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Asunto-osakekauppojen lisäksi myös talo-, tontti-, mökki- ja muut kiinteistökaupat onnistuvat Digitaalisen asuntokaupan DIAS-alustalla kolmella kielellä. Uudistus tuo sähköisen asuntokaupan tekemisen saavutettavammaksi yhä useammalle käyttäjälle ja vastaa sekä kiinteistönvälittäjien että kuluttajien toiveisiin.
"Olemme saaneet paljon toiveita siitä, että DIAS-kaupat voisi tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi. On hienoa, että pystymme nyt vastaamaan toiveisiin ja mahdollistamaan monikielisen ja aiempaa yhdenvertaisemman digitaalisen asuntokaupan entistä useammalle käyttäjälle", DIASin liiketoiminnan kehittäjä Kirsti Salo kommentoi.
Digitaalisissa asuntokaupoissa käytettävästä kauppakirjasta ja sen kielestä vastaa kiinteistönvälittäjä. DIAS-alustalla on jo aiemmin voinut tehdä asuntokaupat suomeksi tai ruotsiksi laaditulla kauppakirjalla, mutta palvelun käyttöliittymä on tähän asti ollut saatavilla vain suomeksi.
Monikielisyys vastaa kasvavaan kysyntään
Paikasta ja ajasta riippumattomien asuntokauppojen tarve monikielisesti kasvaa samaan aikaan, kun yhä useampi suomalainen tekee asuntokauppansa verkossa. Digitaalinen DIAS-kauppa nousi viime vuoden aikana suosituimmaksi tavaksi vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen solmimiseen, ja tänä vuonna sen suosio on vain kasvanut.
"Kiinteistönvälittäjät tekevät jo noin kaksi kolmasosaa asunto-osakekaupoista digitaalisesti, ja myös sähköisiä kiinteistökauppoja on tehty tämän vuoden aikana melkein 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. On yhteiskunnallisesti merkityksellistä, että digitaalinen asuntokauppa palvelee sekä molemmilla kotimaisilla kielillä että englanniksi”, DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin sanoo.
“Asuntokaupan osapuolten pitäisi voida käyttää palvelua kielellä, joka on heille luonteva. Monikielisyys helpottaa ruotsinkielisten ja kansainvälisten asiakkaiden asiointia ja tekee suomalaisesta asuntokaupasta entistä saavutettavamman”, Ursin jatkaa.
Asunnon omistus rekisteröidään DIAS-kaupoissa parhaimmillaan alle minuutissa
Kevään aikana myös asunnon omistuksen rekisteröinti on nopeutunut entisestään digitaalisesti solmituissa kaupoissa, kun Maanmittauslaitos otti huhtikuussa käyttöön automaattisen päätöksenteon sähköisesti saapuneille omistuksen ja panttauksen rekisteröintihakemuksille.
Nyt valtaosa asunto-osakkeen DIAS-kaupan yhteydessä tehdyistä hakemuksista, joiden kohteella on sähköinen omistajamerkintä, ratkaistaan automaattisesti lähes välittömästi hakemuksen lähetyksen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että asunto-osakkeen uusi omistaja rekisteröidään Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään saman tien. Digitalisaation myötä aiemmin manuaalista työtä vaatinut käsittely on vauhdittunut parhaimmillaan kuukausista minuutteihin.
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Yhteyshenkilöt
Niilo UrsinLiiketoimintajohtajaDigitaalinen asuntokauppa DIAS OyPuh:+358405398902niilo.ursin@dias.fi
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DIAS on turvallinen tapa solmia asuntokaupat missä ja milloin vain
Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Joulukuussa 2025 DIAS-kauppoja on tehty jo yli satatuhatta kappaletta, ja reilu neljäsosa niistä on syntynyt vuoden 2025 aikana.
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