Kalankasvatuksen kasvu siirtyy avomerelle – Nordic Trout on investoinut Kaskisiin yli viisi miljoonaa euroa

Kotimaisen kirjolohen kysyntä on kasvussa, mutta kalankasvatuksen laajentaminen rannikon läheisyydessä on yhä vaikeampaa. Uusia kasvatuslupia annetaan käytännössä vain avomerelle, jossa olosuhteet ovat vaativammat, mutta kasvulle on enemmän tilaa.

Nordic Trout aloitti kasvatuksen Kaskisen edustalla avomerellä viime vuonna yhdellä kalakassilla, josta saatiin noin 150 000 kiloa kirjolohta. Tänä vuonna kalakasseja on viisi ja kalan määrä kasvaa noin 750 000 kiloon. Se on noin viidesosa Nordic Troutin kalankasvatuksesta Suomessa. Ensi vuonna kalakasseja on nykyisen suunnitelman mukaan kahdeksan.

“Perinteisesti kalaa kasvatetaan saaristossa lähempänä rannikkoa. Sisäsaaristoon ei kuitenkaan myönnetä enää lisää kasvatuslupia, vaan uudet luvat ovat avomerelle. Jos haluamme vastata kotimaisen kirjolohen kysyntään, meidän pitää pystyä kasvattamaan kalaa siellä, missä siihen on tilaa ja edellytyksiä”, kertoo Toni Hukkanen, Nordic Fishin toimitusjohtaja.

Avomerellä olosuhteet ovat sisäsaaristoa haastavammat. Itämeren aallokko on terävää ja korkeaa, ja työ vaatii järeämpää kalustoa kuin saarten suojassa. Kaskisissa käytettävät kasvatuskassit ovat suurempia kuin saaristossa. Ne pysyvät paikoillaan ankkureiden ja pohjapainojen avulla.

Nordic Troutin kalat kasvavat poikasvaiheen jälkeen ulkona. Kirjolohi kasvaa täyteen kokoonsa noin kolme vuotta. Luonnollisissa virtauksissa ja valossa kalat voivat hyvin. Lisäksi avomeri tarjoaa hyötyjä, joita rannikon läheisyydessä ei aina ole. Esimerkiksi viime kesän hellejaksojen aikana vesi pysyi avomerellä viileämpänä ja hapekkaampana kuin sisäsaaristossa. Se on kirjolohien hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

“Avomerellä työskentely ei ole helpoin tapa kasvattaa kalaa, mutta se on suunta, johon ala on menossa. Viime vuodesta kerättiin kaikki mahdollinen oppi – ja nyt tekemistä Kaskissa skaalataan suuremmaksi”, sanoo Jussi Kosomaa, Nordic Troutin liiketoimintajohtaja.

Uusi alus helpottaa ruokintaa

Nordic Troutin uusi ruokinta-alus kastettiin Kaskisissa järjestetyssä tilaisuudessa 9. kesäkuuta. Alus sai nimekseen Ulpu. Nimi viittaa Kalaneuvoksen Ulpu Hukkaseen. Hukkasen perhe omistaa Nordic Fish -konsernin.

Kalaneuvoksen tarina alkoi siitä, kun Ulpu ja Veijo Hukkanen aloittivat kalan savustamisen kodin pihapiirissä Sastamalassa yli 50 vuotta sitten. Aluksen kastaminen Ulpuksi oli yksimielinen päätös.

Ulpu-alus rakennettiin Uudessakaupungissa Procraft Marinen telakalla. Nordic Troutille alus oli noin kahden miljoonan euron investointi. Alusta tarvitaan, jotta kalojen ruokinta onnistuu myös kovemmissa olosuhteissa avomerellä.

Ulpu kiinnittyy kasvatuskassien sijaan suoraan ruokintalauttaan ja siihen mahtuu aiempaa enemmän rehua. Lisätila on tärkeää erityisesti kasvukauden lopulla, kun viisi kasvatuskassillista kalaa syö jopa 10 000 kiloa rehua päivässä.

Aluksella työskennellään pareittain. Toisella työntekijällä on merikapteenin pätevyys ja toisella kansimiehen pätevyys. Työpareja on kaksi, ja töitä tehdään vuoroissa. Työparit hoitavat valtaosan kaikista kasvattamon päivittäisistä tehtävistä.

“Avomerikasvatus näkyy työssä konkreettisesti. Sää, aallokko ja etäisyydet pitää huomioida kaikessa tekemisessä. Siksi uusi alus ei ole meille vain kalustohankinta, vaan edellytys sille, että töitä voidaan tehdä turvallisesti avomerellä”, Kosomaa sanoo.

Joskus lisäkäsiä tarvitaan nopealla aikataululla. Apua on saatu kaskislaisilta yrityksiltä ja Nordic Fish -konserniin kuuluvalta Martin Kalan silakkaperkaamolta, joka sijaitsee Kaskisten satamassa.

“Meidät on otettu Kaskisissa todella lämpimästi vastaan”, Kosomaa iloitsee.

Kaskisista voi kasvaa uusi kalankasvatuksen keskittymä

Nordic Troutilla on Kaskisissa ympäristölupa miljoonan kilon kasvattamiseen. Kosomaan mukaan toiminta voisi kasvaa tulevina vuosina nykyisestä jopa kolminkertaiseksi, jos alueelle saadaan lisää vastaavan kokoluokan lupia.

”Parhaimmillaan voisimme saada tulevina vuosina kaksi samankokoista lupaa lisää noin kymmenen kilometrin säteelle nykyisestä paikasta. Se tekisi Kaskisista merkittävän kalankasvatuksen keskittymän”, Jussi Kosomaa kertoo.

Kalankasvatuksen merkittävä laajeneminen mahdollistaisi myös oman perkaamon perustamisen Kaskisiin. Nordic Troutin arvion mukaan perkaamo voisi tuoda jopa 20 uutta työpaikkaa.

Nordic Fish -konsernissa avomerikasvatus nähdään osana kotimaisen kalaketjun kasvua. Konserniin kuuluvat Kalaneuvos, Nordic Trout, Martin Kala ja Heimon Kala.

“Suomessa syödään paljon kalaa, mutta edelleen liian suuri osa siitä tulee ulkomailta. Meille avomeri ei ole vain uusi kasvatuspaikka, vaan yksi tapa rakentaa kotimaisen kalan tulevaisuutta. Se vaatii investointeja, osaamista ja aktiivisuutta, mutta juuri siksi haluamme olla tässä etulinjassa”, sanoo Nordic Fishin toimitusjohtaja Toni Hukkanen.