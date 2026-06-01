Pirkanmaa tavoittelee parempia edellytyksiä korkean teknologian investoinneille – luvitus, infrastruktuuri ja osaaminen avainasemassa
9.6.2026 09:08:14 EEST | Pirkanmaan liitto | Tiedote
Puolijohdeinvestoinneista käydään yhä kovempaa kansainvälistä kilpailua. Samalla tekoälyn, puolustusteknologioiden, sähköistymisen ja datakeskusten kasvu lisää Euroopassa tarvetta vahvistaa omaa sirutuotantoa ja vähentää riippuvuutta globaaleista toimitusketjuista. Alueen viesti on selkeä: jos Suomi tavoittelee korkean teknologian investointeja, niiden edellytykset on rakennettava ennakoivasti.
Tampereen seutu vahvistaa asemaansa yhtenä Suomen keskeisistä korkean teknologian investointikohteista. Alueen tavoitteena on nopeuttaa teollisten investointien toteutumista ja houkutella uusia kansainvälisiä toimijoita erityisesti strategisten teknologioiden aloilla, kuten puolijohteissa.
Teollisten investointien edistäminen edellyttää määrätietoista kehittämistä kolmella keskeisellä osa-alueella: luvitus, infrastruktuuri ja osaaminen.
Nopea ja ennakoitava luvitus mahdollistaa investointipäätökset
Kilpailu teollisista investoinneista on globaalia, ja investointipäätökset tehdään yhä nopeammalla aikataululla. Tampereen seudulla panostetaan lupaprosessien sujuvoittamiseen ja ennakoitavuuteen, jotta investointien toteutusaika lyhenee ja riskit vähenevät. Sujuva luvitus on keskeinen kilpailutekijä erityisesti pääomavaltaisilla aloilla, kuten puolijohdeteollisuudessa ja edistyneessä valmistuksessa.
Ennakoiva tonttitarjonta ja infrastruktuuri tukevat kasvua
Teolliset investoinnit edellyttävät valmiiksi suunniteltuja ja nopeasti käyttöönotettavia alueita. Tampereen seudulla kehitetään ennakoivaa tonttitarjontaa sekä varmistetaan kriittisen infrastruktuurin, kuten energian, veden ja liikenneyhteyksien riittävyys. Tämä mahdollistaa investointien nopean käynnistymisen ja skaalautumisen.
– Korkean teknologian investoinneista käydään kansainvälisesti kovaa kilpailua, eivätkä investoinnit synny sattumalta. Investointien houkuttelemisessa ratkaisevaa ei ole pelkästään sijainti tai osaaminen, vaan myös päätöksenteon nopeus. Jos Suomi haluaa houkutella strategisten teknologioiden investointeja, hallitusohjelman on tarjottava ennakoitava toimintaympäristö sekä sujuvat ja nopeat lupaprosessit. Uuden alueidenkäyttölain tarjoamat mahdollisuudet, kuten puhtaan siirtymän hankkeille tarkoitettu sijoittamislupa, on otettava täysimääräisesti käyttöön, sanoo Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista.
Laaja-alainen osaaminen investointien veturina
Alueella yhdistyvät vahva tutkimus, kansainvälisesti kilpailukykyinen osaaminen sekä yritysten ja korkeakoulujen tiivis yhteistyö. Osaamispohjaa kehitetään edelleen vastaamaan tulevien investointien tarpeita erityisesti mikroelektroniikan, fotoniikan, tekoälyn ja edistyneiden valmistusteknologioiden alueilla. Oleellista on turvata osaaminen kaikilla tasoilla ammatillisesta koulutuksesta akateemiseen huippuosaamiseen.
Valtion rooli ratkaiseva – tarvitaan EU:n sirusäädöksen mukaiset tukirakenteet
Teollisten investointien toteutuminen Suomeen edellyttää myös kansallisia toimia. EU:n sirusäädöksen toimeenpano edellyttää valtiolta riittäviä tukirahoitusinstrumentteja sekä pitkäjänteistä panostusta sirualan ekosysteemin kehittämiseen. Kansallinen kilpailukyky rakentuu kyvystä houkutella ja ankkuroida investointeja osaksi laajempaa eurooppalaista arvoketjua.
– Tekoälyn, puolustusteknologioiden, sähköistymisen ja datakeskusten kasvu lisää nopeasti puolijohteiden kysyntää. Samalla Euroopassa etsitään uusia tuotantokapasiteetin alueita ja vahvempaa omavaraisuutta. Pirkanmaalla on jo vahva mikroelektroniikan osaamiskeskittymä, jonka varaan voidaan rakentaa uusia korkean teknologian investointeja. Investointien vauhdittamiseksi Pirkanmaa valmistautuu hakemaan EU:n uuden sirusäädöksen mukaista "Semiconductor Regions of Excellence" - statusta. Tämän tueksi tarvitaan myös valtiovallan toimia, sanoo Petri Räsänen, Siruja Tampereelta -ohjelman johtaja Business Tampereelta.
Tampereen seudulla kasvua haetaan erityisesti uusille tuotantokapasiteetin alueille, joilla markkinatarve kasvaa voimakkaasti. Näitä ovat muun muassa:
- yhdistepuolijohteet (compound semiconductors)
- edistyksellinen paketointi (advanced packaging)
Näillä aloilla Tampereella on vahva osaamispohja ja kyvykkyys toimia osana eurooppalaista huippuekosysteemiä.
Sovellusalueet kiihdyttävät kysyntää
Puolijohde- ja valmistusteknologioiden kysyntä kasvaa Euroopassa nopeasti useilla keskeisillä sovellusalueilla, joita alueen osaaminen voi palvella:
- tekoälyä hyödyntävät datakeskukset ja AI-tehtaat
- fyysinen tekoäly ja autonomiset järjestelmät
- sähköistyminen ja energiasiirtymä
- puolustus- ja turvallisuusratkaisut
Nämä kehitystrendit luovat merkittävän investointipotentiaalin, johon Tampereen seutu vastaa vahvistamalla investointiympäristöään, osaamispohjaansa ja kansainvälistä kilpailukykyään.
Yhteinen tavoite: investointeja, kasvua ja resilienssiä
Tampereen vahvuus on kyvyssä yhdistää teollisuus, tutkimus ja julkinen sektori yhteiseen tavoitteeseen. Panostamalla sujuvaan toimintaympäristöön, ennakoivaan kehittämiseen ja osaamiseen voidaan varmistaa, että Suomi ja Tampere nousevat keskeisiksi investointikohteiksi Euroopan strategisissa teknologioissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tampereen kauppakamari
Markus Sjölund
Johtaja, vaikuttaminen ja edunvalvonta sekä kansainväliset asiat
+358 40 745 4342
markus.sjolund@tampereenkauppakamari.fi
Business Tampere
Petri Räsänen
Johtaja, Siruja Tampereelta
+358 40 7723 008
petri.rasanen@businesstampere.com
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan yhteiseen edunvalvontaryhmään kuuluvat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseutu, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät, Business Tampere, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaan yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden tarkoituksena on tuoda esiin valtakunnallisesti päätettäviä asioita, joilla voidaan varmistaa kasvua koko Suomelle.
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