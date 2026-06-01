DNA selvitti: Tässä ovat Suomen puheliaimmat kunnat ja kaupungit
9.6.2026 09:30:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
Suomalaiset soittavat edelleen paljon mobiilipuheluita, mutta aktiivisuus vaihtelee merkittävästi erikokoisten kaupunkien ja kuntien välillä. DNA:n vuoden mittainen vertailu paljastaa, että puheliaimmat suomalaiset soitettujen minuuttimäärien perusteella asuvat pääosin pienillä paikkakunnilla. Asukaskohtaisessa tarkastelussa selvä ykkönen on Jämijärvi.
Puheluiden määrä kuvastaa edelleen arjen yhteydenpitoa. Vaikka viestisovellukset ja sosiaalinen media ovat kasvattaneet suosiotaan, perinteinen puhelu on säilyttänyt asemansa erityisesti tietyissä väestöryhmissä ja kunnissa. Vertailussa keskityttiin valtavirran muodostaviin mobiilipuheluihin, eikä luvuissa ole huomioitu sovelluspuheluiden minuuttimääriä.
”Tutkimus- ja markkinadatan mukaan noin 70–80 prosenttia puheluista tehdään perinteisen mobiiliverkon kautta ja 20–30 prosenttia sovelluksilla, kuten WhatsAppilla ja FaceTimella. Perinteiset mobiilipuhelut ovat yhä olennainen osa suomalaisten arkea, mutta niiden käyttö korostuu eri tavoin eri puolilla maata”, sanoo DNA:n puhelinliittymistä vastaava Tuomas Henttonen.
DNA:n vertaileman datan perusteella koko maan puheliaimpien asukkaiden kärki menee pienille kunnille. Selvä ykkönen on Jämijärvi, jossa puheluita kertyi 1 419 minuuttia asukasta kohden tarkastelujaksolla. Kärkikolmikosta Hyrynsalmella päästiin 1 385 minuuttiin ja Siikaisissa puolestaan 1 288 minuuttiin. Myös Virolahti ja Lestijärvi sijoittuvat hyvin lähelle samaa tasoa hieman yli 1 280 minuutin lukemilla. Kärkijoukkoon kuuluvat lisäksi Enonkoski, Ristijärvi ja Utajärvi, joissa kaikissa ylitettiin noin 1 180 minuutin taso.
”Listan kärjessä korostuvat kunnat, joissa yhteisöllisyys on usein vahvaa ja etäisyydet pitkiä. Soittaminen on tällöin monelle se luontevin tapa pitää yhteyttä. Ikärakenne vaikuttaa osaltaan paljon, sillä vanhemmat ikäluokat käyttävät puheluita aktiivisemmin”, Henttonen toteaa.
Suuret kaupungit jäävät selvästi jälkeen
Vertailu paljastaa samalla selkeän eron pienten kuntien ja suurten kaupunkien välillä. Esimerkiksi Vantaalla puheluita kertyi 405 minuuttia asukasta kohden, Helsingissä 381 minuuttia ja Turussa 385 minuuttia. Espoossa ja Tampereella jäätiin hieman yli 300 minuutin tasolle. Ero kärkeen on huomattava. Jämijärvellä puheluita kertyi lähes viisinkertainen määrä asukasta kohden verrattuna esimerkiksi Tampereeseen.
”Suurissa kaupungeissa viestintä painottuu enemmän viestisovelluksiin ja muihin digitaalisiin kanaviin. Puheluiden rooli on toki tärkeä, mutta se ei näy yhtä voimakkaasti puheluminuuteissa. Lisäksi liikkumisen tapa vaikuttaa usein puheluiden määrään. Esimerkiksi paljon autoilevat tekevät usein enemmän puheluita, kun taas julkisissa kulkuvälineissä kulkevilla korostuu viestien käyttö”, Henttonen lisää.
Keskisuurissa kunnissa erot suuria
Keskikokoisten paikkakuntien kohdalla vaihtelu puheluminuuteissa on suurta. Osa yltää lähelle kärkitasoa, kuten Kuusamo, jossa puheluita kertyi 1 069 minuuttia asukasta kohden. Myös Heinola 1 066 minuutilla ja Savonlinna 1 040 minuutilla ovat puheliaimmasta päästä. Toisaalta samankokoisista seuduista löytyy selvästi vähäpuheisimpia soittajia, sillä esimerkiksi Lahdessa puheluita kertyi 832 minuuttia ja Raumalla 868 minuuttia asukasta kohden.
Vertailussa on tarkasteltu DNA:n asiakkaiden lähteviä puheluita ajalta 1.3.2025-28.2.2026. Data koskee perinteisiä mobiilipuheluita, eikä sisällä esimerkiksi WhatsAppilla tai Facetimella tehtyjä soittoja. Tulokset on esitetty asukaskohtaisina keskiarvoina, mikä mahdollistaa erikokoisten kuntien vertailun. Asukasluvut on laskettu Tilastokeskuksen ruututietokannan (2023) avulla ja sijainnit katsottu liittymän haltijan kotiosoitteen mukaan. Vertailu perustuu kokonaisminuuttimääriin suhteutettuna kuntien tai kaupunkien väkilukuun. Tulokset ovat suuntaa antavia, eikä yksittäisiä käyttäjiä tai pieniä käyttäjäryhmiä voi tunnistaa aineistosta.
TOP 50 puheliaimmat kunnat ja kaupungit
|
Kaupunki tai kunta
|
Asukkaita
|
Soitetut puhelut, minuuttia per asukas
|
Jämijärvi
|
1 660
|
1 419
|
Hyrynsalmi
|
2 052
|
1 385
|
Siikainen
|
1 286
|
1 288
|
Virolahti
|
2 944
|
1 283
|
Lestijärvi
|
688
|
1 282
|
Enonkoski
|
1 311
|
1 237
|
Ristijärvi
|
1 156
|
1 199
|
Utajärvi
|
2 485
|
1 188
|
Posio
|
2 927
|
1 117
|
Taivalkoski
|
3 795
|
1 116
|
Pomarkku
|
1 971
|
1 108
|
Lumijoki
|
1 969
|
1 102
|
Koski tl
|
2 210
|
1 100
|
Kankaanpää
|
12 430
|
1 098
|
Suomussalmi
|
7 288
|
1 084
|
Miehikkälä
|
1 789
|
1 081
|
Asikkala
|
7 927
|
1 074
|
Vaala
|
2 587
|
1 073
|
Kuusamo
|
14 884
|
1 069
|
Heinola
|
17 934
|
1 066
|
Isojoki
|
1 842
|
1 043
|
Savonlinna
|
31 542
|
1 040
|
Tervo
|
1 404
|
1 037
|
Puolanka
|
2 344
|
1 029
|
Kuhmo
|
7 681
|
1 027
|
Nakkila
|
5 030
|
1 026
|
Sysmä
|
3 452
|
1 021
|
Ulvila
|
12 616
|
1 007
|
Siikalatva
|
4 959
|
1 006
|
Merikarvia
|
2 936
|
1 003
|
Eura
|
11 254
|
1 002
|
Haapavesi
|
6 525
|
976
|
Oulainen
|
6 977
|
974
|
Marttila
|
1 970
|
973
|
Pudasjärvi
|
7 500
|
969
|
Pyhäranta
|
1 951
|
965
|
Rantasalmi
|
3 259
|
962
|
Laitila
|
8 275
|
941
|
Hollola
|
23 043
|
936
|
Pori
|
82 501
|
932
|
Hailuoto
|
946
|
914
|
Sulkava
|
2 339
|
913
|
Hartola
|
2 547
|
907
|
Harjavalta
|
6 772
|
905
|
Tyrnävä
|
6 618
|
900
|
Orimattila
|
15 611
|
891
|
Paltamo
|
3 049
|
890
|
Siilinjärvi
|
21 078
|
884
|
Sotkamo
|
10 196
|
879
|
Alavieska
|
2 431
|
873
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Tuomas Henttonen, DNA:n puhelinliittymistä vastaava, 044 044 5215, tuomas.henttonen@dna.fi
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
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