DNA selvitti: Tässä ovat Suomen puheliaimmat kunnat ja kaupungit

Puheluiden määrä kuvastaa edelleen arjen yhteydenpitoa. Vaikka viestisovellukset ja sosiaalinen media ovat kasvattaneet suosiotaan, perinteinen puhelu on säilyttänyt asemansa erityisesti tietyissä väestöryhmissä ja kunnissa. Vertailussa keskityttiin valtavirran muodostaviin mobiilipuheluihin, eikä luvuissa ole huomioitu sovelluspuheluiden minuuttimääriä.

”Tutkimus- ja markkinadatan mukaan noin 70–80 prosenttia puheluista tehdään perinteisen mobiiliverkon kautta ja 20–30 prosenttia sovelluksilla, kuten WhatsAppilla ja FaceTimella. Perinteiset mobiilipuhelut ovat yhä olennainen osa suomalaisten arkea, mutta niiden käyttö korostuu eri tavoin eri puolilla maata”, sanoo DNA:n puhelinliittymistä vastaava Tuomas Henttonen.

DNA:n vertaileman datan perusteella koko maan puheliaimpien asukkaiden kärki menee pienille kunnille. Selvä ykkönen on Jämijärvi, jossa puheluita kertyi 1 419 minuuttia asukasta kohden tarkastelujaksolla. Kärkikolmikosta Hyrynsalmella päästiin 1 385 minuuttiin ja Siikaisissa puolestaan 1 288 minuuttiin. Myös Virolahti ja Lestijärvi sijoittuvat hyvin lähelle samaa tasoa hieman yli 1 280 minuutin lukemilla. Kärkijoukkoon kuuluvat lisäksi Enonkoski, Ristijärvi ja Utajärvi, joissa kaikissa ylitettiin noin 1 180 minuutin taso.

”Listan kärjessä korostuvat kunnat, joissa yhteisöllisyys on usein vahvaa ja etäisyydet pitkiä. Soittaminen on tällöin monelle se luontevin tapa pitää yhteyttä. Ikärakenne vaikuttaa osaltaan paljon, sillä vanhemmat ikäluokat käyttävät puheluita aktiivisemmin”, Henttonen toteaa.

Suuret kaupungit jäävät selvästi jälkeen

Vertailu paljastaa samalla selkeän eron pienten kuntien ja suurten kaupunkien välillä. Esimerkiksi Vantaalla puheluita kertyi 405 minuuttia asukasta kohden, Helsingissä 381 minuuttia ja Turussa 385 minuuttia. Espoossa ja Tampereella jäätiin hieman yli 300 minuutin tasolle. Ero kärkeen on huomattava. Jämijärvellä puheluita kertyi lähes viisinkertainen määrä asukasta kohden verrattuna esimerkiksi Tampereeseen.

”Suurissa kaupungeissa viestintä painottuu enemmän viestisovelluksiin ja muihin digitaalisiin kanaviin. Puheluiden rooli on toki tärkeä, mutta se ei näy yhtä voimakkaasti puheluminuuteissa. Lisäksi liikkumisen tapa vaikuttaa usein puheluiden määrään. Esimerkiksi paljon autoilevat tekevät usein enemmän puheluita, kun taas julkisissa kulkuvälineissä kulkevilla korostuu viestien käyttö”, Henttonen lisää.

Keskisuurissa kunnissa erot suuria

Keskikokoisten paikkakuntien kohdalla vaihtelu puheluminuuteissa on suurta. Osa yltää lähelle kärkitasoa, kuten Kuusamo, jossa puheluita kertyi 1 069 minuuttia asukasta kohden. Myös Heinola 1 066 minuutilla ja Savonlinna 1 040 minuutilla ovat puheliaimmasta päästä. Toisaalta samankokoisista seuduista löytyy selvästi vähäpuheisimpia soittajia, sillä esimerkiksi Lahdessa puheluita kertyi 832 minuuttia ja Raumalla 868 minuuttia asukasta kohden.

Vertailussa on tarkasteltu DNA:n asiakkaiden lähteviä puheluita ajalta 1.3.2025-28.2.2026. Data koskee perinteisiä mobiilipuheluita, eikä sisällä esimerkiksi WhatsAppilla tai Facetimella tehtyjä soittoja. Tulokset on esitetty asukaskohtaisina keskiarvoina, mikä mahdollistaa erikokoisten kuntien vertailun. Asukasluvut on laskettu Tilastokeskuksen ruututietokannan (2023) avulla ja sijainnit katsottu liittymän haltijan kotiosoitteen mukaan. Vertailu perustuu kokonaisminuuttimääriin suhteutettuna kuntien tai kaupunkien väkilukuun. Tulokset ovat suuntaa antavia, eikä yksittäisiä käyttäjiä tai pieniä käyttäjäryhmiä voi tunnistaa aineistosta.

TOP 50 puheliaimmat kunnat ja kaupungit

Kaupunki tai kunta Asukkaita Soitetut puhelut, minuuttia per asukas Jämijärvi 1 660 1 419 Hyrynsalmi 2 052 1 385 Siikainen 1 286 1 288 Virolahti 2 944 1 283 Lestijärvi 688 1 282 Enonkoski 1 311 1 237 Ristijärvi 1 156 1 199 Utajärvi 2 485 1 188 Posio 2 927 1 117 Taivalkoski 3 795 1 116 Pomarkku 1 971 1 108 Lumijoki 1 969 1 102 Koski tl 2 210 1 100 Kankaanpää 12 430 1 098 Suomussalmi 7 288 1 084 Miehikkälä 1 789 1 081 Asikkala 7 927 1 074 Vaala 2 587 1 073 Kuusamo 14 884 1 069 Heinola 17 934 1 066 Isojoki 1 842 1 043 Savonlinna 31 542 1 040 Tervo 1 404 1 037 Puolanka 2 344 1 029 Kuhmo 7 681 1 027 Nakkila 5 030 1 026 Sysmä 3 452 1 021 Ulvila 12 616 1 007 Siikalatva 4 959 1 006 Merikarvia 2 936 1 003 Eura 11 254 1 002 Haapavesi 6 525 976 Oulainen 6 977 974 Marttila 1 970 973 Pudasjärvi 7 500 969 Pyhäranta 1 951 965 Rantasalmi 3 259 962 Laitila 8 275 941 Hollola 23 043 936 Pori 82 501 932 Hailuoto 946 914 Sulkava 2 339 913 Hartola 2 547 907 Harjavalta 6 772 905 Tyrnävä 6 618 900 Orimattila 15 611 891 Paltamo 3 049 890 Siilinjärvi 21 078 884 Sotkamo 10 196 879 Alavieska 2 431 873

Lisätietoja medialle:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Tuomas Henttonen, DNA:n puhelinliittymistä vastaava, 044 044 5215, tuomas.henttonen@dna.fi