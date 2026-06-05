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Viiden kimpalle Suomeen lähes miljoona euroa Eurojackpotista - tiistaina 35 miljoonaa euroa

5.6.2026 22:29:44 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin perjantain arvonnassa ei löytynyt kierroksella 23/2026 täysosumia. Ensi tiistaina potissa on tarjolla noin 35 miljoonaa euroa

Arvonnan oikea rivi on 21, 23, 44, 47 ja 50. Tähtinumeroiksi arvottiin 1 ja 7.

5+1-tuloksia löytyi kaksi: toinen Italiasta ja toinen Suomesta. Voittojen arvo on noin 924 000 euroa. Suomalaisvoitto meni viiden osuuden porukalle, joka oli laadittu Ylivieskan Prismassa. Jokaisen voitto-osuus on noin 185 000 euroa.

5+0-tuloksilla voitettiin noin 260 000 euroa. Kahden puolalaisosuman ja yhden Tanskaan menneen voiton lisäksi yksi tuli meille Suomeen. Lappeenrannan Prisman asiakas kuittasi siis mukavasti yli neljännesmiljoonan.

Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi oli tällä kertaa varsin nollapainotteinen: 0 0 3 0 0 1 1. Helsinkiläinen nettipelaaja voitti tuplatulla kuusi oikein -rivillään 40 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Dubai 39. Tonneja lähti jakoon kuusi kappaletta. 

Milli-pelin oikea rivi on 8, 11, 14, 15, 16 ja 39. Lisänumero 5. Voittoja napsittiin 30 171 kappaletta.

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