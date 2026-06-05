Expomark

Suurella suomalaisella retkeilypalkinnolla neljä voittajaa

6.6.2026 09:33:03 EEST | Expomark | Tiedote

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Ensimmäistä kertaa jaetulla tunnustuksella nostettiin esiin vastuullisuutta, innovaatioita ja vaikuttavuutta. Palkinnot jaettiin Riihimäen Erämessuilla perjantaina 5.6.2026.

Kaunis kalliorantamaisema, meri siintää ja taustalla auringonlasku
Uudenmaan virkistysalueyhdistys / Porkkalanniemi

Suuren suomalaisen retkeilypalkinnon voittajia vuonna 2026 ovat Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI, Auroraw Premium -keitinlaatikko sekä postuumisti palkittu retkeilyvaikuttaja Ali Leiniö.
Neljäs palkinto myönnettiin Metsähallituksen Luontopalveluiden ylläpitämälle Neitikosken esteettömälle reitille. Erikoispalkinnon jakoi soveltavan retkeilyn mahdollisuuksia edistävä Rammat retkeilijät ry.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI palkittiin luonnon virkistyskohteiden kehittämisestä sekä reittien ja retkeilyrakenteiden innovatiivisesta suunnittelusta alueella, jonka vaikutuspiirissä asuu lähes kaksi miljoonaa suomalaista.

Kestävällä suunnittelulla ja esimerkillisellä viestinnällä UUVI on onnistunut vastaamaan kasvavaan kävijäpaineeseen erinomaisesti. Kohteissa yhdistyksen työ näkyy laadukkaina reitteinä ja retkeilyrakenteina, joiden suunnittelussa on huomioitu asiantuntevasti eri käyttäjäryhmien tarpeet – kävelijöiden lisäksi muun muassa pyöräilijät, vesillä liikkujat sekä esteettömiä palveluita tarvitsevat.

Ali Leiniö (1976–2026) palkittiin postuumisti vaellusretkeilyn vaikuttajana, tuhansia suomalaisia inspiroivien vaellusvideoiden tekijänä ja oman tiensä kulkijana.

Leiniö vie katsojansa nojatuolimatkalle omaan sielunmaisemaansa, syrjäisiin erämaihin. Vaellusvideoillaan hän tavoittaa rinkkavaelluksen tunnelman tavalla, joka on inspiroinut niin katsojia kuin muita sisällöntuottajia. Hän onnistui tekemään YouTubesta ammatin ja vangitsemaan katsojien huomion nopeatempoisesta somevirrasta poikkeavalla kiireettömällä kerronnalla.
Ali Leiniö menehtyi kesken hiihtovaelluksen Käsivarren erämaassa huhtikuussa 2026.

Auroraw Premium on Suomessa suunniteltu ja alusta loppuun valmistettu keitinlaatikko, jonka innovatiiviset ratkaisut parantavat talviretkeilyn turvallisuutta.

Koska teltassa keittämiseen sisältyy riskejä, niiden hallinta on ollut laatikon suunnittelun keskiössä. Auroraw-keitinlaatikossa turvallisuus, käytettävyys ja kevyt rakenne yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla. Innovatiiviset ratkaisut, kuten häkäkaasun muodostumista vähentävä keittoritilä, eri keitinmallien yhteensopivuus ja magneettikiinnitys, osoittavat syvällistä ymmärrystä vaativan talviretkeilyn tarpeista. Keitinlaatikon takana oleva yritys on Wild Adventures North.

Neitikosken esteetön reitti sijaitsee Ruunaan retkeilyalueella Lieksassa. Reitti johtaa upeisiin maisemiin ja osoittaa hienosti, kuinka luontoon pääsy voidaan toteuttaa kaikille saavutettavalla tavalla.

1,2 kilometrin edestakainen reitti on toteutettu enimmäkseen lankkupolkuna, joka mahdollistaa liikkumisen pyörätuolia tai muita apuvälineitä käyttäen. Reitin varrella on kaksi esteetöntä tulipaikkaa ja esteettömät käymälät. Neitikosken kuohuja pääsee seuraamaan niin ikään esteettömältä katselulavalta ja kalastuslaiturilta. Reittiä ylläpitää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Vuosittain jaettava tunnustus

Suuren suomalaisen retkeilypalkinnon valitsee retkeilyalan ammattilaisista ja journalisteista koostuva raati, jota johtaa retkeilytoimittaja Joppe Ranta apunaan löytöretkeilijä Pata Degerman. Kahden vuoden välein vaihtuvaan raatiin kuuluvat lisäksi Tapani Leppänen, Heli Einesalo ja Hasse Härkönen.

Palkintoraatia täydentää vuosittain vaihtuva ulkopuolinen taho, joka valitsee omaan erityisalueeseensa liittyvän palkinnon saajan. Tänä vuonna valinnan teki Rammat retkeilijät ry.

Suurella suomalaisella retkeilypalkinnolla halutaan palkita toimijoita, tuotteita tai henkilöitä, joissa korostuvat vastuullisuus, kestävyys, innovaatiot sekä esimerkin voima.

Palkinto jaetaan vuorovuosin Riihimäen ja Helsingin Erämessuilla. Seuraavan kerran palkinto jaetaan Helsingin Erämessuilla, jotka järjestetään 12.–14.2.2027.

Lisätietoja Suuresta suomalaisesta retkeilypalkinnosta:

Retkeilytoimittaja Joppe Ranta
joppe@retkinikkari.fi, p. 0500 705 185

Kuvat median käyttöön:

https://www.dropbox.com/scl/fo/3ov1dkuh4puc31s5y0ziv/ACcW2MEHPO040DzRJWZ4-dk?rlkey=i2yqg2xsk53pj6hlb6yh4k9wd&dl=0

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaunis kalliorantamaisema, meri siintää ja taustalla auringonlasku
Uudenmaan virkistysalueyhdistys / Porkkalanniemi
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Kuvassa Ali Leiniö metsässä, reppu selässä, takana puiden välistä siintää sininen taivas
Ali Leiniö
Lotta Holmström-Kurki
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Rakennettu laudoitettu esteetön reitti metsämaisemassa.
Neitikosken esteetön reitti
Emilia Kolehmainen
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Kuva keitinlaatikosta teltan lattialla
Auroraw keitinlaatikko
Samuli Raappana
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Linkit

Suuren suomalaisen retkeilypalkinnon valitsee retkeilyalan ammattilaisista ja journalisteista koostuva raati, jota johtaa retkeilytoimittaja Joppe Ranta apunaan löytöretkeilijä Pata Degerman. Palkinto jaetaan vuorovuosina Riihimäen ja Helsingin Erämessuilla. Erämessut järjestää Expomark Oy. 

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