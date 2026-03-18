Robokuljetukset laajenevat kesällä useaan Turun Osuuskaupan myymälään
8.6.2026 08:50:22 EEST | Turun Osuuskauppa | Tiedote
Turun Osuuskauppa jatkaa ruoan verkkokaupan kehittämistä ja laajentaa robokuljetuksia entisestään. Touko-kesäkuussa robokuljetukset otetaan käyttöön yhteensä 12 myymälässä.
Robokuljetusten laajentaminen aloitettiin huhtikuussa, kun Verkahovin, Laivurinkadun ja Uudenkaupungin Salet sekä Pansion S-market aloittivat toimitukset. Toukokuussa robot otettiin käyttöön Sale Tennbyssä ja Sale Merimaskussa. Juhannukseen mennessä robokuljetus on saatavilla lisäksi Paattisten, Kyrön, Pöytyän, Lemun, Alastaron, Yläneen ja Nauvon Saleissa. Myös S-marketit Sauvo, Vehmaa ja Nousiainen aloittavat robokuljetukset ennen juhannusta.
-Robot ovat työskennelleet toimipaikoissamme jo kesästä 2023 asti. Sympaattiset robot on otettu innolla vastaan ja olemme saamiemme toiveiden mukaan laajentaneet kuljetuksia jo lähes koko Turun Osuuskaupan toimialueelle. Näiden uusien avausten jälkeen roboja rullailee täällä jo lähes 150. Robokuljetukset helpottavat arkea ja ovat ketterä tapa päivittäisten ruokaostosten tekemiseen tai esimerkiksi näin kesällä piknikeväiden tilaamiseen, sanoo kenttäjohtaja Arttu Parkkinen.
Alkukesän avausten jälkeen robokuljetukset ovat saatavilla jo 40 myymälästä ja ne liikkuvat entistä laajemmin koko Turun Osuuskaupan alueella.
Robokuljetus toimii S-kaupat-sovelluksella. Kaupan henkilökunta pakkaa tilatut ostokset ja lastaa ne robotin kyytiin. Kuljetusta voi seurata sovelluksen kautta reaaliaikaisesti ja asiakas saa lisäksi ilmoituksen puhelimeensa tilauksen saavuttua perille. Robotin päällä oleva kansi aukeaa sovelluksen avulla. Robotit toimittavat tilauksia noin parin kilometrin säteellä myymälästä ja tilaukset tulevat jopa tunnissa perille niiden tekemisestä.
S-ryhmän kumppani robokuljetuksissa on Starship Technologies, joka on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä ja valmistaja.
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, kenttäjohtaja Arttu Parkkinen, puh. 010 764 3864
Starship Technologiesin puolesta Harri Kammonen, viestintätoimisto Manifesto, 040 500 1120, harri.kammonen@manifesto.fi
Robolaajennusten aikataulu kesäkuu 2026:
Sale Paattinen 9.6.
S-market Sauvo 9.6.
Sale Kyrö 10.6.
Sale Pöytyä 10.6.
S-market Vehmaa 11.6.
Sale Lemu 11.6.
S-market Nousiainen 16.6.
Sale Alastaro 16.6.
Sale Yläne 16.6.
Sale Nauvo 17.6.
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