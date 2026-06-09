Tiedekulma lähtee Poriin – Tervetuloa kuulemaan Helsingin yliopiston tutkijoita ja professoreita SuomiAreenaan

Helsingin yliopiston Tiedekulma on ensimmäistä kertaa mukana SuomiAreenassa omalla ohjelmallaan. Keskiviikkona ja torstaina Paviljongissa klo 8.45–9.45 järjestettävissä tiedeaamuissa kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä Ville Blåfieldin haastattelussa.

Keskiviikkona aiheina ovat lihavuuden hoito ja naisten vähätellyt sairaudet, jolloin asiantuntijoina toimivat tutkimusjohtaja Elisabeth Widén ja kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen.

Torstaina keskiössä on maailmanpoliittinen tilanne, jolloin haastattelussa ovat poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian tutkijatohtori Annastiina Kallius Helsingin yliopistolta.

Miten tehdään suomalaisesta ruoasta kansallinen ylpeydenaihe?

Helsingin yliopisto on yhdessä merkittävän kumppanijoukon kanssa järjestämässä SuomiAreenan ruokapäivää keskiviikkona 24.6. klo 10–14. Ruokapäivässä keskustellaan siitä, miten suomalaisesta ruoasta, sen tuotannosta ja ruokakulttuurista tehdään nykyistä suurempi kasvutarina, vientituote ja kansallinen ylpeydenaihe.

Tervetuloa kuulemaan Helsingin yliopiston tutkijoita ja professoreita keskusteluissa

Tiistaina 23.6.

Yliopistotutkija Jelena Meinilä keskustelussa Ruokaturvattomuus Suomessa - onko kaikilla mahdollisuus terveyttä edistävään ruokaan? Klo 11–11.45 Kaupungintalon pihan lavalla.

Akatemiaprofessori Minna Palmroth keskustelussa Polku uusista ideoista kestävään kasvuun: miten satsaukset tutkimukseen ja kehitykseen muuntuvat hyödyksi Suomelle? Klo 13–13.45 Kaupungintalon pihan lavalla.

Professori Roope Uusitalo keskustelussa Miljardi säästöön ilman leikkauksia – miksi se ei kiinnosta päättäjiä? Klo 14–14.45 Puuvillan lavalla.

Professori ja aivotutkija Minna Huotilainen keskustelussa Musiikkikasvatus luottamuksen rakentajana suomalaisessa yhteiskunnassa. Klo 15–15.45 Puuvillan lavalla.

Keskiviikkona 24.6.

Tiedeaamu: Lihavuuden mullistuva hoito & naisten vähätellyt sairaudet. Keskustelussa tutkimusjohtaja Elisabeth Widén ja kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen.

Klo 8.45–9.45 Paviljonki-lavalla.

SuomiAreenan ruokapäivä klo 10–14. Ohjelma tarkentuu SuomiAreenan sivuille.

Torstaina 25.6.

Tiedeaamu: Kamppailu maailman suunnasta. Keskustelussa poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian tutkijatohtori Annastiina Kallius. Klo 8.45–9.45 Paviljonki-lavalla.

Poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma keskustelussa Onko epäily uusi normaali? Miten media, politiikka ja ihmismieli muokkaavat käsityksiämme maailmasta. Klo 12–12.45 Puuvillan lavalla.

Nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola mukana keskustelussa Tehdään sotea tarpeettomaksi. Klo 12.45–13.30 Rantalavalla.

Yliopistonlehtori ja AIdemoc konsortiojohtaja Anna-Mari Wallenberg keskustelussa Tekoäly ja eduskuntavaalit 2027: mihin menet, Suomi? Klo 17–17.45 Kirkkolavalla.

Perjantaina 26.6.

Tutkija Janne Nikkinen keskustelussa Kuka kantaa vastuun, kun rahapelimarkkina avautuu? Klo 14–14.45 Kirkkolavalla.

FT, filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen mukana keskustelussa Luottamus: Vaara vai turva? Klo 15–15.45 Sata Shipbuilding -lavalla.