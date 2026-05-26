Etla: Geopoliittiset jännitteet ja suurvaltojen kilpailu kaventavat kansainvälistä innovaatioyhteistyötä
9.6.2026 09:02:00 EEST | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Tiedote
Suurvaltojen välinen teknologinen kilpailu ja maailmantalouden pirstoutuminen ovat merkittävästi vähentäneet kansainvälistä yhteistyötä keksinnöissä ja innovaatioissa, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Geopoliittisen fragmentaation voimistuminen on vähentänyt blokkirajat ylittävää keksijäyhteistyötä, heikentänyt keksijätiimien monimuotoisuutta ja kaventanut kansainvälisiä tiedonvaihdon kanavia. Tämän johdosta Euroopan asema keskeisillä teknologia-aloilla on vaarassa heikentyä.
Geopoliittiset jännitteet, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ovat viime aikoina muokanneet voimakkaasti yritysten kansainvälisiä innovaatioverkostoja sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointia.
Maantieteelliset rajat ylittävä innovointi ja institutionaalinen yhteistyö ovat suoraan kytköksissä innovaatioiden ja keksintöjen laatuun. Kansainvälisen tiedonvaihdon heikentyminen vähentää uuden tiedon yhdistelyä, joka on olennainen tekijä korkealaatuisten ja laajasti hyödynnettävien innovaatioiden syntymisessä. Tämä ilmenee Etlan tänään julkaistusta tutkimuksesta Geopolitical Fragmentation and Geography of 5G Innovation (Etla Working Paper 140) sekä siihen perustuvasta muistiosta Geopoliittinen kilpailu kaventaa globaaleja innovaatioverkostoja (Etla Muistio 182).
Kauppasuhteiden blokkiutuminen ja suurvaltojen kilpailu ovat vähentäneet maantieteellisten blokkien rajat ylittävää keksijäyhteistyötä erityisesti niissä yrityksissä, jotka aiemmin toimivat laajasti globaaleissa verkostoissa. Aiempi tutkimus osoittaa, että yritykset vähentävät tutkimusyhteistyötä, jos siihen liittyy riski tiedon valumisesta kilpailijoille, huomauttaa Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.
– Geopoliittisen kilpailun kiristyessä riskit tiedon leviämisestä korostuvat, mikä heikentää rajat ylittävän yhteistyön houkuttelevuutta ja kannustaa yrityksiä järjestämään innovaatioverkostojaan uudelleen. Kilpailu ja blokkiutuminen eivät siten ainoastaan vähennä yhteistyön määrää, vaan myös muuttavat innovaatioverkostojen rakennetta, Etlan Koski toteaa.
Yritykset ovat Kosken mukaan reagoineet tilanteeseen eri tavoin. Vaikutukset ovat olleet voimakkaimpia kiinalaisyrityksissä, joissa yhteistyö keskittyy yhä enemmän puhtaasti kotimaisiin verkostoihin. Eurooppalaisissa yrityksissä sopeutuminen näkyy maltillisemmin muutoksina tiimien koostumuksessa, kun taas yhdysvaltalaisyrityksissä vaikutukset ovat jääneet vähäisemmiksi.
Tasapaino turvallisuuden ja avoimuuden välillä avainkysymys Euroopalle
Valtioilla on perusteita edistää turvallisuus- ja suvereniteettitavoitteitaan strategisissa teknologioissa, mutta rajoituksilla on myös hintansa. Turvallisuuden edistäminen voi kuitenkin tapahtua innovaatioiden laadun kustannuksella. Laaja-alaiset rajoitukset voivat heikentää juuri niitä verkostoja, joihin pitkän aikavälin teknologinen kehitys ja kilpailukyky perustuvat.
Tilanne on erityisen haastava Euroopassa, missä yritysten innovaatioverkostot ovat perinteisesti olleet vahvasti kytkeytyneet globaaleihin yhteistyörakenteisiin. Verkostojen kaventuminen voikin heikentää merkittävästi koko Euroopan asemaa teknologisessa kilpailussa.
– Euroopan kilpailukyky riippuu siitä, onnistummeko turvaamaan strategiset intressimme siten, että säilytämme samalla kansainväliseen tiedon yhdistelyyn perustuvan innovaatioympäristön. Geopolitiikkaan liittyviä riskienhallintatoimia tulisikin suunnitella ja kohdentaa mahdollisimman tarkasti vain korkean riskin teknologioihin, jotta emme rajoita matalan riskin mutta korkean arvon innovaatioyhteistyötä, Etlan Heli Koski summaa.
Nyt julkaistu tutkimus on osa Business Finlandin rahoittamaa tutkimushanketta Miten uusi geopolitiikka vaikuttaa 5G- ja 6G-teollisuuteen. Etla on toteuttanut hankkeen yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun CKIR-yksikön kanssa. Etla julkaisee samaan aikaan myös hankkeen tuloksia yhteen vetävän muistion Arvonluonti 5G- ja 6G-aikakauden geoekonomisessa murroksessa (Etla Muistio 183).
Koski, Heli: Geopoliittinen kilpailu kaventaa innovaatioverkostoja (Etla Muistio 182)
Koski, Heli: Geopolitical Fragmentation and the Geography of 5G Innovation (Etla Working Paper 140)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli KoskiTutkimusjohtaja, ETLAPuh:050-466 3214heli.koski@etla.fi
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Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
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