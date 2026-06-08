Robonic investoi uusiin toimitiloihin
9.6.2026 10:15:00 EEST | A-Insinöörit Oy | Tiedote
Suomalainen Robonic rakentaa omat toimitilat Tampereen Lahdesjärvelle. Pirkanmaalla toimiva korkean teknologian yhtiö on erikoistunut miehittämättömien ilma-alusten laukaisu- ja testausalustoihin. Toimitilahankkeen rakennuttajakonsulttina toimii A-Insinöörit ja rakentajana Hartela.
Miehittämättömien lennokkien laukaisu- ja testausratkaisuja valmistava Robonic rakentaa omat toimitilat Tampereen Lahdesjärven teollisuusalueelle. 2 000 neliön toimitilarakennuksesta puolet on toimistotilaa ja puolet yhtiön valmistamien katapulttien huolto- ja esittelytiloja. Hanke on saanut rakennusluvan. A-Insinöörit toimii Robonicin rakennuttajakonsulttina, ja hankkeen KVR-urakoitsija on Hartela.
– Suomalaiseen korkeaan osaamiseen perustuvia ratkaisujamme käytetään erityyppisten ilma-alusten lähetykseen vaativassa sotilas- ja ilmailukäytössä eri puolilla maailmaa. Investoimme nyt tiloihin, jotka ovat alusta alkaen suunniteltu tuotteillemme. Rakennus yhdistää lähetysalustojen huollon, kunnostuksen sekä esittelyn saman katon alle ja tulee palvelemaan toimintaamme pitkäjänteisesti, Robonicin toimitusjohtaja Markku Viitala toteaa.
– Robonic on myös omistajansa, puolustusteollisuuden monialaosaajan Safran Electronics and Defensen (SED) edustaja Pohjoismaissa. Uudet tilat tulevat mahdollistamaan myös SEDin tuotteiden elinkaarituen toimintoja.
Robonic tunnetaan globaalina markkinajohtajana paineilmakäyttöisissä UAV-lähetysjärjestelmissä, joilla miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan lähettää ilman kiitotietä. Tuotteet valmistetaan alihankkijoiden tuotantotiloissa eri puolilla Pirkanmaata.
Yhtiön uusi toimisto ja huolto- sekä esittelyhalli nousee Lahdesjärven alueelle erinomaisten liikenneyhteyksien varteen. Rakennuksen arkkitehtuuri pyrkii kaarevilla muodoillaan näyttävyyteen.
– Toimitiloissa panostetaan korkealaatuiseen arkkitehtuuriin ja materiaaleihin. Tarkoituksena on jo rakennuksen ulkomuodossa viestiä, että kyseessä on moderni hightech-alan yritys. Suunnittelutyötä on tehty huolellisesti, ja olemme huomioineet mahdollisuuden tulevaisuuden laajennuksille. Luottamuksellinen yhteistyö Robonicin tiimin, Hartelan ja suunnitteluryhmän kesken on ollut hyvin tiivistä ja hedelmällistä, yksikönjohtaja Ruut Ronni A-Insinööreistä kertoo.
– Robonicin hankkeessa yhdistyvät vaativan erikoisosaamisen tukeminen ja toimivat, käyttäjän tarpeisiin suunnitellut tilaratkaisut. Meille on tärkeää, että toteutus tukee asiakkaan tavoitteita ja liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Tässä hankkeessa se näkyy vahvana kumppanuutena ja esimerkiksi asiakkaille tärkeiden ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden huolellisena suunnitteluna alusta alkaen, Hartelan liiketoimintajohtaja Hanna Marttila sanoo.
Rakennustyöt tontilla ovat käynnistyneet huhtikuun lopussa. A-Insinöörit on vastannut myös tontin pohjatutkimuksista ja geosuunnittelusta.
Vuonna 1993 perustetun, tamperelaislähtöisen Robonicin liikevaihto oli vuonna 2025 9,5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 20 henkilöä.
Yhteyshenkilöt
Markku Viitala, toimitusjohtaja, Robonic
puh. 0400 921 730
markku.viitala@robonic.fi
Ruut Ronni, yksikönjohtaja, Sisä-Suomen rakennuttaminen, A-Insinöörit
puh. 040 126 2300
ruut.ronni@ains.fi
Hanna Marttila, liiketoimintajohtaja, Pirkanmaa ja Pohjois-Suomi, Hartela
puh. 050 340 3176
hanna.marttila@hartela.fi
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A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
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